La maldición del cruzado no tiene freno en el fútbol europeo

Ligas Europeas, LaLiga y FIFPro denunciarán a la FIFA por el calendario de partidos

Las Ligas Europeas, asociación que representa a 1.130 clubes en 33 países del Viejo Continente, LaLiga y el sindicato internacional de futbolistas, FIFPro, presentarán este lunes una denuncia ante el Comisión Europea contra la FIFA, a la que acusan de abusar de una posición dominante sobre el calendario de partidos. Clubes y jugadores consideran que el máximo organismo mundial no consultó de forma adecuada a ligas y futbolistas el nuevo calendario internacional antes de que fuese anunciado en marzo del pasado año y que ha provocado que se haya ido «más allá de la saturación» de partidos disputados a lo largo de la temporada.

El grupo denunciante estima que la FIFA ha favorecido sus propios intereses comerciales y «ha perjudicado los intereses económicos de las ligas nacionales y el bienestar de los jugadores» con el incremento de partidos, especialmente, con el aumento a 32 equipos en el nuevo Mundial de Clubes cada cuatro años. La FIFA, sin embargo, insiste en que su calendario aprobado en el congreso celebrado en Ruanda en 2023 fue el resultado de varias consultas y que le asiste el derecho de establecer el formato de sus competiciones, como es el caso del Mundial de Clubes.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, que supervisó la expansión de las competiciones europeas de clubes, reconoció el jueves durante la asamblea de la ECA (Asociación de Clubes Europeos) que la sobrecarga de partidos «ha llegado a su límite y no hay espacio para más partidos», aunque, en su opinión, esta circustancia solo afecta a algunos clubes y jugadores en concreto.

«El impacto no es igual. Unos clubes tiene mucha carga, pero muchos otros tienen capacidad de sobra. ¿Quiénes se quejan? Los que tienen los salarios más altos y los que tienen 25 futbolistas de primer nivel. Los que cobran menos y apenas tienen once jugadores no se quejan y les encanta jugar», proclamó Ceferin.