El jugador de Las Palmas Kirian Rodríguez desvela que tiene cáncer El jugador, emocionado pero «fuerte», no quiere «mensajitos de pena» y afirma que volverá «en diciembre» tras cumplir su tratamiento

IGNACIO S. ACEDO Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de agosto 2022, 15:41

Kirian Rodríguez, jugador de la UD Las Palmas, confirmó este martes que le han detectado un linfoma de Hondgkin, un tipo de cáncer del que ya ha iniciado el tratamiento para tratar de volver a competir.

«El lunes me pudieron extraer un ganglio y, tras las pruebas, se apreció un linfoma. Los médicos me pusieron al día y ahora inicio otra lucha. Voy a seguir aquí chillanado y dando indicaciones desde la grada», dijo.

Kirian, que inició la pretemporada junto al resto de sus compañeros, especificó que durante las vacaciones tuvo «problemas de salud» que le hicieron avisar al club para que le exploraran.

«Ingresé en el Insular y me hicieron pruebas de todo tipo, un biopsia... Y ahora inicio el tratamiento. No quiero mensajitos de pena porque me veo fuerte y quiero volver en diciembre, en el mercado de invierno«, apuntó visiblemente emocionado ante los aplausos de sus compañeros, a los que agradeció todo el apoyo recibido, al igual que al personal del club.