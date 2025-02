Batalla campal entre aficionados del Racing y el Málaga en Santander

Inquietud en el fútbol español por lo que podría considerarse una espiral de violencia. Si a principios de este mes la Ertzaintza se incautó de ... una treintena de barras de hierro y madera en el dispositivo preventivo establecido con motivo del partido entre la Real Sociedad y el Atlético en el Reale Arena y antes del parón el madridista Vinicius sufrió cánticos racistas con ocasión del derbi madrileño del Metropolitano, este sábado los alborotadores apuntaron de nuevo a los hinchas del Racing de Santander.

Un grupo de violentos, como ya ocurrió en el partido frente al Oviedo de LaLiga SmartBank, han empañado la previa de un partido del Racing. Esta vez ha sido en las inmediaciones del estadio El Sardinero, donde acababa de llegar un grupo de seguidores del Málaga y donde se encontraron con otras personas con distintivos del Racing para provocar una pelea al parecer entre los ultras de Juventudes Verdiblancas y del Frente Bokerón, aunque ambas organizaciones se han desvinculado.

Según testigos presenciales, todo ha ocurrido en apenas cinco minutos. Un grupo vestido de negro, con cánticos previos al partido, comenzaron a lanzar sillas y mesas de las terrazas y a perseguir y echar al suelo a un aficionado malaguista. Rápidamente llegó a la zona un coche de la policía municipal, apoyado acto seguido por otros cuatro agentes hasta que intervino la Policía Nacional con equipo antidisturbios.

El breve enfrentamiento, al que los provocadores acudieron con botes de humo y bengalas con la intención expresa de provocar a los malaguistas, dejó, como ya ocurrió a finales de agosto, destrozos en los locales, un reguero de botellas y el malestar de la afición visitante, que acababa de llegar para almorzar en la zona. En aquella ocasión, varias persona fueron identificadas por la policía, en una situación análoga a la de esta mañana, sin que por el momento la policía haya confirmado si hay detenidos. También entonces los violentos dejaron numerosos destrozos en los bares de la zona.

Los violentos coincidieron en la zona en la que se encontraban los malaguistas e iniciaron una pequeña batalla campal para enturbiar una vez más la previa del partido. Según fuentes policiales, a la llegada de las fuerzas de seguridad a la zona los provocadores se disolvieron (al menos algunos de los aficionados del Málaga se quedaron en el lugar), y la presencia de los agentes disuadió de nuevas provocaciones.

Al parecer, los incidentes no han sido fruto de un acaloramiento fortuito ni provocados por una discusión puntual, sino absolutamente premeditados, y tanto el club como los peñistas han condenado y despojado de cualquier tipo de representatividad a los provocadores. Desde que comenzó la temporada se han repetido situaciones de este tipo, lo que ha provocado una profunda preocupación en el club y, en general, en el racinguismo.

Los hechos se han saldado con la intervención policial, destrozos en los establecimientos hosteleros de la zona (todos ellos con terraza, precisamente la que ocupaban los aficionados andaluces) y un herido leve: un malaguista que con un corte en la cabeza ha tenido que ser trasladado al Hospital Valdecilla. Todo en medio de la indignación del racinguismo y en el propio club, que ya está investigando los hechos y estudia, dentro de sus posibilidades, las medidas que pueda tomar. Según algunas fuentes, el encuentro ha sido casual, al encontrarse el local en el que estaban los andaluces (el 100 Montaditos) muy cercano al estadio. Según otras, les estaban esperando.

Juventudes Verdiblancas vs Frente Bokerón en la previa del Real Racing Club-Málaga CF

Fight!

01/10/2022#ultras



vía @CornelioVicano pic.twitter.com/lFIGYriSdH ULTRAS 𝕳 ACCOUNT OF (@UltrasAccount0F) October 1, 2022

«Ya está bien. No podemos estar cada dos por tres con estas imágenes. Eso no es racinguismo ni malaguismo. Sobráis, fuera», ha sido el contundente mensaje de la Asociación de Peñas del Racing al grupo de provocadores que utilizando el club como pretexto han vuelto a agredir a una afición visitante. La misma sensación ha provocado los violentos en el propio Racing, que estudia el modo de tomar medidas.

«El Real Racing Club condena los actos violentos ocurridos esta mañana en Piquio, estos hechos no representan ni al racinguismo ni a la afición del fútbol español. La violencia no tiene cabida en los Campos de Sport de El Sardinero», señala el club, que ya está en contacto con las peñas y la grada de animación, en un comunicado. Estas palabras resumen el sentimiento del club hacia un grupo violento que, según peñas y el propio Racing, no representan en absoluto a la masa social ni a la institución.