Ñoño frena al Nuevo Vivero Un momento del partido en el Nuevo Vivero. / CASIMIRO MORENO El de San Fernando anota el 0-1 para un Logroñés que se llevó un gran resultado del coliseo pacense ante un Badajoz gris obligado a remontar en Las Gaunas MARCO A. RODRÍGUEZ Badajoz Sábado, 25 mayo 2019, 22:10

No sucedía desde enero, ante el Villanovense, pero ocurrió en el peor día posible. El Badajoz acumulaba ocho encuentros consecutivos sin encajar un gol en su coliseo. Una fortaleza inexpugnable para los rivales debido a la comunión entre una plantilla ejemplar en su profesionalidad, un técnico que les ha convencido y una hinchada volcada en las últimas fechas y que cree que todo es posible. Por eso, cuando despedía a los suyos, lo hacía con una sola voz de más de 9.000 personas que decía «sí se puede». Pese a que el Logroñés regresa a casa con un resultado perfecto, este Badajoz es capaz de dar la vuelta al tanto de Ñoño que pone franca la eliminatoria para los riojanos. Un Badajoz que tuvo su oportunidad entre el minuto 60 y el 70, cuando encerró al adversario y gozó de un larguero y varias ocasiones, pero que no supo reponerse al golpe del 0-1 del extremo de San Fernando en el 72.

En el Badajoz estaban ausentes sus dos capitanes José Ángel y Guzmán, el primero sancionado y el segundo lesionado, mientras que la baja de Cristian supuso que la pareja de centrales en el eje de la zaga fuera la formada por César Morgado y Mario Gómez. Por el Logroñés, la gran duda se situaba bajo palos, ya que la lesión del arquero Miguel, uno de los referentes del equipo riojano, dejó un hueco enorme. Sergio Rodríguez se decidió por Buigues en vez de Etxeberria, que acaba de ser fichado procedente del filial del Athletic.

Mucha tensión en los compases iniciales, y respeto en cada adversario. Lo lógico a estas alturas del curso. Un error en el playoff agiganta las consecuencias y nadie quería arriesgar más de lo necesario. El Badajoz arrancó con presión alta y con ciertas imprecisiones en el toque, si bien dominaba el fútbol directo, con balones en largo hacia Eder y Ferrón. El cronómetro superaba ya el minuto veinte sin ningún acercamiento con cierto peligro en las dos áreas. Justo en ese momento llega la primera ocasión con un disparo de Iñaki desde la izquierda que obliga a Kike Royo a una estirada más complicada de lo que se presumía. El Logroñés se sacudió la presión blanquinegra para mostrar credenciales y fomentar la entrada en juego de una grada entregada como nunca.

0 CD BADAJOZ Kike Royo; Toni Abad, Mario, César Morgado, Candelas; Julio Cidoncha, Damián Petcoff, David Martín (Juanjo, min.74), Higón, Ferrón y Eder. 1 UD LOGROÑÉS Iván Buigues; Iglesias, Bobadilla, Caneda, Iñaki; Andy, Carles, Rayco (Olaetxea, min.56), Rubén Martínez, Ander Vitoria (Ñono, min.66) y Marcos André (Borja García, min.89). Goles 0-1, min. 72: Ñoño. árbitro José Luis Guzmán (colegio andaluz). Amonestó por parte visitante a Ander Vitoria y Bobadilla; por parte local a David Martín, Petcoff y Toni Abad. incidencias Más de 9.500 espectadores en el estadio Nuevo Vivero, entre ellos casi unos 200 llegados desde Logroño. Nutrida presencia de representantes políticos en el palco, entre ellos el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, o el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso.

Rayco tuvo la más clara tras un buen servicio al área de Andy para dejarlo solo ante Royo, pero Mario Gómez acude al cruce milagrosamente antes de que pueda fusilar. Respiro para los albinegros, que pasada la media hora de partido no encontraban fisuras en la tela de araña impuesta por los norteños. Eran los peores momentos de una escuadra de Nafti algo perdida en el primer acto. De momento. Petcoff apenas entraba en el choque y en el juego directo los riojanos se desenvuelven con solvencia. Sería Higón el que iniciara la cuenta ofensiva local, con un disparo a la media vuelta que Buigues despeja con acierto. Rondaba ya el 40 y el Nuevo Vivero apretaba porque el Badajoz respondía a ese primer mal trago. Y más si Eder hubiera aprovechado el error de Buigues en su salida fallida en un córner que no parecía peligroso. El lanzamiento del ariete vasco, algo forzado, se fue por encima del travesaño. El descanso le vino mal al inquilino del Nuevo Vivero, que por fin entraba por velocidad a la caza del ansiado tanto.

Mismas caras tras la reanudación en una segunda parte para la que se atisbaban cambios dada la asfixiante temperatura en la tarde de este sábado en la ciudad pacense. De nuevo, el esférico mucho tiempo surcando los aires y poco fútbol en la medular. El Badajoz lo intentaba con más ahínco y fruto de ese esfuerzo César Morgado envía el balón al larguero con un fantástico testarazo con aroma de gol ante el que el meta visitante nada hubiera podido hacer. El Logroñés sufría la mejor puesta en escena blanquinegra, con unos futbolistas que sumaron una marcha más, como si hubiera prisa. Al técnico riojano no le gustaba lo que estaba viendo y mueve ficha. Entra Olaetxea por Rayco, que estuvo muy disperso y no se marchó con buen gesto.

Superada la hora de partido el electrónico seguía sin novedad, pero en la hinchada pacense crece la esperanza, animada por el desempeño de sus héroes. Petcoff tocaba más y mejor y Candelas comenzaba a encontrar ligeras autopistas por el flanco zurdo. No era un dominio aplastante pero se juntaba con que en este tramo el Logroñés no opositaba al 0-1. Hasta que en el 68 Rubén Martínez pone a prueba a Kike Royo, que una vez más lastra las aspiraciones foráneas. Primer aviso de los azules. Poco a poco, el Logroñés se rehacía y el Badajoz frenaba su buena tónica precedente. Y más cuando en el 72 Ñoño, que había entrado en el campo un rato antes, adelanta a los suyos de cabeza excesivamente solo en el área, con Royo batido sin nada que hacer. Mazazo para el Badajoz, consciente de la importancia de un gol fuera de casa en el playoff. Los pacenses estaban noqueados con el marcador en contra, pero tenían tiempo para devolver la ilusión.

Nafti prueba con Juanjo por la derecha en detrimento de David Martín, pero el Badajoz no daba con la tecla y el reloj no perdonaba. Queda el último impulso, con más corazón que otra cosa, pero el Logroñés estaba muy bien asentado sobre la hierba, con el trabajo incesante de jugadores ofensivos como André o el goleador Ñoño. Higón, tras un bote muy elevado del balón, lanza alto en el minuto 88. Agonía blanquinegra en busca de ese tanto que dejara abierta la eliminatoria. Volcado el Badajoz, con los riesgos que eso conlleva, pero no hay más remedio porque el 0-1 es muy negativo. Algún saque de esquina y poco más antes del pitido final. El Badajoz tendrá que marcar en Las Gaunas y remontar un marcador muy adverso, pero este equipo se ha ganado el derecho de que se siga creyendo en él. El Nuevo Vivero despedía a los suyos con el grito unánime de «sí se puede». Así que se puede.