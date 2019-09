Jornada 7 Zidane: «¿El Atlético, el equipo del pueblo? Aquí la gente trabaja mucho» Zinedine Zidane, durante la rueda de prensa. / David Fernández (Efe) El técnico evita la confrontación con Simeone, niega que el derbi tenga un aliciente especial tras la histórica paliza de los rojiblancos al Real Madrid en pretemporada y saca la cara por Lucas Vázquez: «Lo veo de puta madre» ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 27 septiembre 2019, 14:04

Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa la víspera del que será su noveno derbi oficial como entrenador del Real Madrid y el sexto en Liga, aunque el pleito más reciente, el encuentro de la International Champions Cup en el que el Atlético le infligió una histórica paliza a su eterno rival (3-7), es el que sobrevoló la comparecencia por mucho que el marsellés quisiese pasar por encima de una humillación que aún duele al madridismo. «Nada que ver», dijo cuando se le inquirió por aquel choque y el que librarán los dos conjuntos de la capital este sábado en el Wanda Metropolitano. «Es un partido más, son tres puntos en juego. Lo que queremos es ganar. Mañana vamos a tener dificultades contra un rival muy bueno, pero ellos también», recalcó sin querer darle una trascendencia especial pese a que el pulso de máxima rivalidad siempre la tiene.

Parco en casi todas sus intervenciones pese a que el Real Madrid llega revitalizado tras auparse al liderato en solitario de la Liga tras enlazar tres victorias consecutivas, Zidane evitó la confrontación a cuenta de la caracterización que Diego Simeone hiciera semanas atrás sobre el Atlético como «el equipo del pueblo». «No entro en estas cosas. Lo que digo es que aquí la gente madruga, trabaja mucho. Luego que la gente fuera diga que este es un club de ricos y el otro de pueblo no lo voy a cambiar. Lo que te puedo decir es que el madridismo quiere estar orgulloso de sus jugadores y es lo que vamos a hacer», regateó.

Sacó la cara el preparador por Lucas Vázquez, cuestionado por parte de la parroquia merengue y que volvió a escuchar silbidos en el encuentro ante Osasuna pese a que filtró dos grandes pases a Jovic. «Yo lo veo de puta madre, así de claro», señaló sobre el gallego, que ha disputado 138 de los 167 partidos con el francés en el banquillo del Real Madrid.

Cabeza fría

Llega el Real Madrid al derbi con las fuerzas de los futbolistas que conforman su armazón principal dosificadas gracias a las rotaciones de Zidane ante Osasuna. El técnico recalcó que tiene una plantilla de 25 futbolistas y que va a contar con todos. «La única cosa que me preocupa es que todos estén preparados. Me gustaría jugar con 25 pero no se puede todavía», bromeó en uno de los momentos más distendidos de la rueda de prensa.

«En un partido de 90 minutos puede pasar de todo. Lo que tenemos que hacer es tener la cabeza fría, pase lo que pase»

Aseguró que frente al Atlético tendrán que «meter muchas cosas, no sólo intensidad», al tratarse de «un partido muy complicado» frente a un rival de gran nivel. «En un partido de 90 minutos puede pasar de todo. Lo que tenemos que hacer es tener la cabeza fría, pase lo que pase. El rival es difícil, tiene muchas armas, pero lo que me interesa es nuestro equipo y lo que vamos a hacer», comentó.

Un encuentro en el que no estará Rodrygo, que entrenó este viernes con el Castilla y jugará el sábado a las órdenes de Raúl González tres días después de acaparar focos por su debut con gol incluido en Liga. «Me alegro de lo que hizo pero vamos a ir poco a poco. Veremos lo que hacemos en el próximo partido, pero mañana va a jugar con el Castilla y él encantado», incidió sobre el brasileño.

Defendió a Hazard, que vivirá su primer derbi capitalino en un inicio de temporada difícil para el belga a causa de la lesión que le tuvo un mes apartado de los terrenos de juego. «Sabemos el jugador que tenemos y que en cualquer momento va a responder. Lo hizo el otro día en Sevilla. Todo el mundo espera mucho más de él, pero estamos con él y él con nosotros. Partido a partido y seguramente va a ser el jugador que queremos», dijo del crack belga.

Sabemos el jugador que tenemos con Hazard y que en cualquier momento va a responder»

Recupera Zidane a Modric, Isco y Marcelo, superadas ya sus respectivas lesiones, aunque escondió sus cartas respecto a su papel el sábado. «Mañana vas a ver. Están todos mejor, esa es la buena noticia, y veremos cómo vamos a gestionar eso, pero han entrenado los tres», apuntó.

Se detuvo por último en el papel de Benzema y Casemiro, figuras determinantes en este Real Madrid, aunque subrayó que lo que le interesa a él «es el grupo». «Karim sabemos el jugador que és, cómo es de importante para nosotros, no sólo de cara al gol. Case igual, da mucho equilibrio al equipo y no sólo eso. Cada uno aporta algo al equipo en su manera de ser en el campo, con sus características, y eso es lo más importante», completó.