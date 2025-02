Xavi: «La competición está adulterada; lo ve todo el mundo»

Daniel Panero Viernes, 2 de febrero 2024, 18:12 | Actualizado 18:21h. Comenta Compartir

«Ya dije que no me gusta que condicionen a los árbitros, pero lo siguen haciendo cada semana. Lo que está ocurriendo lo ve hasta un ciego. El Cholo Simeone lo dijo el otro día, que no somos tontos. La competición está adulterada. Lo está viendo todo el mundo, pero sois los medios de comunicación los que lo tenéis que decir», afirmó Xavi Hernández este viernes en la rueda de prensa previa al partido de su equipo contra el Alavés, en alusión a las presiones a los colegiados ejercidas por Real Madrid TV. El técnico del Barça explotó y aseguró además que «el 'caso Negreira' tampoco ha sumado».

Fue una conferencia de prensa cargada de tensión en la que Xavi desvió el foco del trascendental partido que su equipo disputará este sábado frente al Alavés en Mendizorroza. El Barça necesita ganar, ganar y volver a ganar, como decía Luis Aragonés, y esperar a que Real Madrid y Girona se dejen puntos, algo que por el momento no está sucediendo. Con esa idea se enfrentarán los azulgranas al 'Glorioso' en un partido que servirá para poner a prueba la «reacción» en la que tanto incidió el entrenador catalán contra Osasuna y para recuperar sensaciones antes de un tramo de curso que volverá a ser exigente con el regreso de la Liga de Campeones. «No hemos hecho los deberes. No hemos estado a la altura de la competición, pero quedan 16 partidos para competir», aseguró Xavi.

Y es que el Barça llega a la cita en plena montaña rusa. Los culés han tenido un mes de enero muy cargado con hasta nueve partidos en apenas 28 días y el desenlace ha sido una crisis que ha terminado con Xavi anunciando su adiós a final de temporada y con un estado de nervios que ha atenazado la actualidad del equipo. De la crisis se pasó al resurgir contra Osasuna y de ahí a una crispación que ha puesto el foco primero en los medios de comunicación y ahora en el estamento arbitral.

El objetivo este sábado es abstraerse de todo eso y centrarse en lo único que el Barça puede controlar, lo que pasa en el terreno de juego. Los azulgranas necesitan mejorar la imagen mostrada ante Osasuna para una visita complicada en la que Xavi tendrá que hacer una vez más encaje de bolillos para paliar todas las bajas con las que cuenta. No podrá contar por lesión con Ter Stegen, Marcos Alonso, Balde, Sergi Roberto, Gavi, Joao Félix, Raphinha ni Ferran Torres, una plaga de ausencias que el técnico culé achaca al calendario. «Los viajes se han ido acumulado. Son muchos partidos fuera de casa, con poco tiempo para descansar. Ningún equipo en Europa ni en el mundo ha tenido este calendario; ha sido el peor», lamentó Xavi.

Todas estas ausencias condicionarán un once en el que Xavi tendrá que tirar una vez más de los más jóvenes. Cubarsí podría volver a tener minutos en la zaga y Lamine Yamal y Vitor Roque ser los acompañantes de Robert Lewandowski, que llega con la pólvora mojada, pero que no preocupa a Xavi. «Es ejemplar, siempre busca el entrenamiento y la mejora. Es nuestro goleador», destacó respecto al delantero polaco.

Un rival crecido

Enfrente estará un Alavés que ya dio el susto en el Lluis Companys (2-1) y que llega en un gran momento. El equipo de Luis García ha encontrado buenas sensaciones en este inicio de año y se medirá al Barça después de lograr tres triunfos consecutivos, contra Sevilla (2-3), Cádiz (1-0) y Almería (0-3). El Alavés se ha destapado, ya está en mitad de tabla y afronta el duelo ante los azulgranas con menos responsabilidad de la que tenía hace un mes, pero con mucha ilusión. «Una victoria sería preciosa, pero tenemos que hacer un gran trabajo defensivo y hacerles daño con nuestras armas», reconoció Luis García.

Para ello, podrá contar con todos sus futbolistas a excepción de Sedlar, con una lesión en la rodilla, y Gorosabel, que cumple sanción por acumulación de amonestaciones. Ninguno estará en un once en el que Samu Omorodion, que ya hizo un gran partido en el Luis Companys, será la gran amenaza para el vigente campeón de Liga.

-Alineaciones probables:

Alavés: Sivera: Tenaglia, Rafa Marín, Abqar, Javi López, Guevara, Blanco, Guridi, Carlos Vicente, Rioja y Omorodion.

Barcelona: Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Araujo, Cancelo, Gündoğan, De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski y Vitor Roque.

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Estadio: Mendizorroza.

Hora y TV: 18:30 h. Dazn.