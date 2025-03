Vinicius estará dos meses y medio de baja

Óscar Bellot Madrid Sábado, 18 de noviembre 2023, 16:29 | Actualizado 17:01h. Comenta Compartir

Vinicius estará alrededor de dos meses y medio de baja, después de que las pruebas a las que se sometió el extremo del Real Madrid revelasen que sufre una rotura en el bíceps femoral con afectación del tendón distal de su pierna izquierda. El fluminense se lesionó durante el partido que disputó con la selección brasileña en la madrugada del jueves al viernes (hora española) y este sábado pasó una resonancia magnética en la capital española que confirmó que padece un problema de mayor envergadura de lo que se temió inicialmente.

El fluminense no volverá a jugar previsiblemente hasta febrero y se perderá varios partidos de Liga y de Champions. Tampoco podrá estar en la Supercopa de España, que se disputará entre el 10 y el 14 de enero, lo que supone un enorme contratiempo para el Real Madrid al perder a su principal agitador y gran referente junto a Jude Bellingham.

La actual ventana internacional está siendo un verdadero tormento para el Real Madrid, que ha perdido de una tacada a Vinicius y Camavinga para los dos próximos meses y pico. El viernes se confirmó que el mediocentro francés permanecerá entre ocho y diez semanas alejado de los terrenos de juego como consecuencia de la rotura del ligamento lateral externo en su rodilla derecha que sufrió al colisionar de forma fortuita con Ousmane Dembélé durante el entrenamiento que llevó a cabo la selección francesa el miércoles para preparar un intrascendente duelo de 'les bleus' frente a Gibraltar y este sábado era Vinicius el que arrojaba más malas noticias que complican aún más los planes de Carlo Ancelotti.

El '7' del Real Madrid hizo saltar todas las alarmas cuando tuvo que retirarse al filo de la media hora de juego durante el encuentro que enfrentó a Brasil con Colombia el pasado jueves en Barranquilla, valedero dentro de la fase de clasificación para el Mundial de 2026. Vinicius recibió una entrada que le llevó a tenderse sobre el césped y pedir inmediatamente el cambio. «Creo que es la misma lesión que la última vez. Recibí un golpe ahí y me resentí un poco más tarde», señaló al término del partido el futbolista, que hacía referencia de este modo a la lesión que sufrió a finales de agosto contra el Celta y que le tuvo un mes en el dique seco. Aquel percance, el primero de índole muscular que sufría desde que llegó al Real Madrid, se produjo en la pierna derecha y ahora es la izquierda la que manda a la enfermería a uno de los jugadores más desequilibrantes del planeta.

Al tener afectado el tendón distal, el periodo de baja se alarga y hay un alto riesgo de recaída, lo que supone un jarro de agua fría para el Real Madrid, cuya enfermería sigue sumando pacientes. Con Courtois y Militao fuera de juego por sendas roturas del ligamento cruzado que les impedirán regresar hasta el último tramo del curso, Ancelotti ha visto cómo en las últimas semanas se sucedían los partes médicos de diversos jugadores que han dejado la plantilla bajo mínimos.

El 40% de la plantilla está fuera de combate

Arda Güler volvió a lesionarse antes del duelo de Champions celebrado el 8 de noviembre frente al Braga en el Santiago Bernabéu y no tiene fecha de vuelta dado que se trata del tercer percance que sufre el turco desde que fichase en verano por el Real Madrid y el club quiere conducirse con la máxima cautela para no agravar el estado anímico de un joven talento que ni siquiera ha podido vestirse de corto desde que aterrizó en Chamartín. Tchouaméni se fracturó el segundo metatarsiano del pie izquierdo durante el clásico disputado hace tres semanas en Montjuic y no volverá a pisar el césped, como mínimo, hasta mediados de diciembre.

Ceballos ultima el proceso de recuperación de la lesión que sufrió en uno de los entrenamientos previos al pleito que midió en octubre al Real Madrid con el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán, aunque la previsión es que pueda estar disponible para el choque contra el Cádiz del 26 de noviembre dado que ya toca balón. Lo mismo que podría ocurrir con Jude Bellingham, quien sigue entre algodones a causa de la luxación en el hombro izquierdo que se hizo durante el partido frente al Rayo del pasado 5 de noviembre. Kepa, por su parte, sufrió una lesión en el músculo aductor largo del muslo derecho durante el calentamiento del encuentro de Champions contra el Braga en el Bernabéu y no volverá a jugar hasta diciembre.

Así las cosas, el Real Madrid tiene en estos momentos a un 40% de su plantilla fuera de combate -nueve futbolistas-, lo que supone un verdadero quebradero de cabeza para Ancelotti, quien, con los deberes hechos en la Champions, confiaba en aprovechar el siguiente tramo del curso para amenazar el liderato del Girona en la Liga y seguir metiendo presión a Barça y Atlético.