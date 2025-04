Vinicius pide perdón tras su expulsión en Mestalla, pero se expone a una severa sanción

Óscar Bellot Madrid Sábado, 4 de enero 2025, 01:32 | Actualizado 17:46h. Comenta Compartir

Vinicius pidió perdón por dejar en inferioridad numérica al Real Madrid en la visita que rindieron los blancos el viernes al estadio del Valencia tras golpear a Stole Dimitrievski en la recta final de un choque que el cuadro de Carlo Ancelotti acabó remontando con goles de Modric y de Bellingham, pero se expone a una severa sanción que pone en peligro su participación en la Supercopa de España.

El futbolista brasileño del Real Madrid vio la roja directa en el minuto 79 del partido celebrado en Mestalla por darle un empujón en el cuello a Dimitrievski, después de que el guardameta del Valencia se encarase con Vinicius a raíz de un contacto en el que el fluminense reclamó penalti por un presunto toque de un jugador del Valencia. Aunque inicialmente César Soto Grado no apreció motivos para expulsar a Vinicius, el VAR revisó el lance y tras verlo repetido en el monitor, el árbitro perteneciente al Comité Riojano mandó a la caseta al atacante del Real Madrid, que se retiró protestando de forma airada mientras sus compañeros tenían que sujetarle para evitar que su rifirrafe con el colegiado pasase a mayores.

«Perdón y gracias, equipo», escribió Vinicius en sus redes sociales tras ver cómo el Real Madrid se sobreponía a su expulsión para anotarse un triunfo que le dio el liderato a los blancos. Ese pequeño gesto de contricción no le librará, sin embargo, de una sanción cuyo alcance dependerá de que se tipifique como conducta violenta o agresión lo sucedido en Mestalla.

Noticia relacionada El Real Madrid sobrevive a un nuevo incendio de Vinicius con otra loca remontada

La redacción del acta por parte de Soto Grado deja en mala situación a Vinicius. «En el minuto 79 el jugador (7) De Oliveira Do Nascimento, Vinicius José fue expulsado por el siguiente motivo: Por golpear a un adversario en la cabeza de manera deliberada, sin estar el balón en disputa, empleando fuerza no insignificante. Una vez expulsado, dicho jugador tuvo que ser sujetado por miembros de su club y retirado a vestuarios mientras continuaban sus protestas», reza el documento que servirá como base a la hora de determinar la sanción que se le impone al brasileño.

Baremos

En caso de que el Comité de Competición califique de agresión el encontronazo con Dimitrievski, el '7' del Real Madrid recibirá una sanción que oscilará entre los cuatro y los doce partidos, la cual tendría que cumplir en encuentros consecutivos, sin importar la competición de la que se trate siempre y cuando estén reguladas por la Federación Española de Fútbol (FEF), al tratarse de una infracción de carácter grave.

Dicho castigo significaría que no podría estar a disposición de Ancelotti para la Supercopa de España, donde el Real Madrid se medirá el jueves al Mallorca en la segunda semifinal y tendría como rival a Barça o Athletic en caso de alcanzar la final prevista para el 12 de enero. Además, causaría baja también en la Copa del Rey, torneo en el que el conjunto de Chamartín se estrenará este lunes midiéndose a la Deportiva Minera, con una hipotética ronda de octavos de final aguardando para la siguiente semana. De alargarse la sanción más allá de esos cuatro enfrentamientos, Vinicius tendría que cumplir la pena restante en las próximas jornadas de Liga.

Algo mejor pintaría el panorama para Vinicius si el Comité de Competición aprecia que existe una conducta violenta por parte del brasileño pero no una agresión. De darse esa situación, la sanción se movería entre dos y tres partidos de suspensión, al no encontrarse el balón en disputa cuando el jugador del Real Madrid golpeó a Dimitrievski. Al tratarse en ese supuesto de una infracción leve, el castigo que se le impusiese a Vinicius solo sería de aplicación en la Liga, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56.1 del Reglamento Disciplinario de la FEF. Peligrarían entonces los choques que deberá afrontar el Real Madrid en las tres próximas jornadas del campeonato frente a Las Palmas, Valladolid y Espanyol.

Al margen de lo señalado anteriormente, también cabe la posibilidad de que a Vinicius se le impusiesen de dos a tres partidos adicionales de sanción en virtud de esas protestas al colegiado que reflejó Soto Grado en su acta. Dicho castigo, recogido en el artículo 127 del Reglamento Disciplinario de la FEF, lo tendría que cumplir igualmente en la Liga.

Recurso

Sin embargo, el Real Madrid tratará de parar el golpe presentando un recurso, tal y como avanzó Ancelotti en la rueda de prensa. «Pensamos que eran dos amarillas, una a cada jugador, y le han dado la roja a Vinicius. Vamos a recurrirla y no sé si lo aceptarán. Pensamos que no era roja. Ha sido un toque de Dimitrievski y después un empujón de Vinicius. Suficiente dos amarillas y se acababa. No quiero decir que ha caído en la trampa. Vinicius ha sufrido. En la primera parte ha jugado más por fuera y ha intentado hacer su partido. A veces le sale bien y a veces un poco menos. Ojalá pueda jugar el próximo partido porque sigue siendo un jugador determinante para nosotros», explicó el técnico del Real Madrid.

El club de Chamartín confía en que el Comité de Competición, cuya reunión apunta a celebrarse el martes, lo que dejaría expedito el camino a Vinicius para estar el lunes ante la Deportiva Minera, considere un atenuante la provocación de Dimitrievski.