Tras los primeros pasos de Assane Diao en Badajoz

Nació en Senegal, pero sus primeros recuerdos son de Badajoz. Y siempre con un balón por medio. Junto a su hermano mellizo. Inseparables los tres. Assane Diao tenía tres años cuando llegó en 2008 a la capital pacense con su madre y hermanos para reunirse ... con su padre, que había saltado la valla de Ceuta veintiún años antes para buscar un futuro mejor para su familia.

Quince años después de asentarse en Badajoz, Assane Diao (7 de septiembre de 2005) ha derribado otra barrera para protagonizar una de las irrupciones más impactantes de la liga española. Tres goles en sus tres primeros partidos con el Betis, uno de ellos en la Europa League, le convierten en una de las grandes sensaciones del fútbol español y que le han llevado a dar el salto a la selección sub-21 con la que puede debutar este viernes con el dorsal '2' en el amistoso ante Uzbekistán en Taskent o el martes en el partido oficial de clasificación para el Europeo de 2025 ante Kazajistán. En abril ya había recibido la llamada de la sub-18 y este verano disputó el Europeo Sub-19. Una explosión precoz inesperada, aunque en Badajoz extraña menos a quienes conocían de su potencial. Es el caso de sus entrenadores en el Flecha, Badajoz y la selección extremeña o de su tutor y profesor de Educación Física en el colegio Guadalupe.

Ampliar Assane Diao en su etapa como jugador del fútbol base del Badajoz. CD BADAJOZ

Assane Diao creció en Las Malvinas y a través del fútbol empezó a trenzar esos lazos que unen a los amigos para siempre. Estudió Primaria en el CEIP Manuel Pacheco y la ESO en el colegio Guadalupe. Después de tocarle la lotería a su padre se trasladaron a Las Vaguadas. Pero su razón de ser la encontró primero en el Badajoz, desde zagalín hasta benjamín, y después en el Flecha Negra, donde permaneció hasta marcharse siendo todavía cadete al juvenil del Cádiz y un año después firmó por el Betis. «Tenía muy claro que quería ser futbolista», sostiene su profesor Alberto Gómez-Landero. Siempre ha ido quemando etapas por delante de su edad. A la selección extremeña sub-16 llegó con 14 años, con 17 le llamaron de la española sub-18 y disputó el Europeo sub-19 y con 18 recién cumplidos debutó en Primera con el Betis y ha sido convocado para la sub-21. «En la selección extremeña era de los más pequeños, pero tenía un potencial físico enorme», apunta José María Rebollo, su seleccionador entonces, quien le recuerda como «tipo extrovertido, buen compañero, muy trabajador y siempre con una sonrisa».

Pero no solo sobresalía con el balón. Como alumno también destacaba. «Estudia Magisterio en Sevilla, pero tiene condiciones para haber hecho Ciencias del Deporte o cualquier cosa que se proponga. Además de sus capacidades para el deporte es muy inteligente, sacaba muy buenas notas, de sobresalientes y notables. Era un estudiante ejemplar», resalta Alberto Gómez-Landero, su tutor y profesor de Educación Física en el Guadalupe. Gómez-Landero, además, es árbitro de Segunda RFEF y aunque no le ha llegado a pitar sí lo han hecho compañeros suyos. «Los árbitros que conozco me dicen que da gusto porque es muy respetuoso», añade. Gómez-Landero cuenta que en clase también estaba pendiente de los demás. «Era muy abierto, una especie de líder. Él y su hermano eran muy queridos por la clase y los profesores. Ayudaba a sus compañeros. Assane era muy tranquilo en clase, pero en el fútbol se transformaba».

En el infantil del Flecha le tuvo Juli Caro. «Assane era central, pero era un todoterreno, siempre tiraba hacia arriba y le teníamos que parar. Oussanou era delantero y destacaba más por sus goles», explica. Su mellizo llegó al Cádiz el mismo verano que Assane se marchó al Betis y ahora en Heliópolis también le quieren y Oussanou arde en deseos de reencontrarse con su hermano, pero tras de Assane el Cádiz le quiere blindar. Juli Caro también fue ojeador del Atlético de Madrid y se lo recomendó como jugador a seguir. «Se les veía que iban a tirar para arriba». Rebollo también se mostró fascinado con sus características físicas. «Tenía una conducción potente que eliminaba a sus rivales a su paso, un gran golpeo de cabeza y necesitaba pocas zancadas para avanzar. Era muy polivalente», señala el ahora entrenador del Trujillo. «Un día que pité al Cádiz B hablé con Enrique y comentamos que llegaría lejos», señala Gómez-Landero. «Son muy disciplinados y muy bien educados», subraya Juli Caro. Lo corrobora Gómez-Landero. «Les viene de familia. En casa le han inculcado esos valores, son gente cercana, humilde y muy agradecida», continúa el que fuera su profesor.

Los tres coinciden en resaltar su talento, pero sobre todo destacan su gran calidad humana. «Me trajo al instituto una camiseta del Cádiz y seguro que la compró él mismo porque entonces era juvenil», cuenta Alberto Gómez-Landero. Un detalle que refleja su sencillez y nobleza. «Es un chaval muy natural. Cada vez que voy a pitar a Sevilla le mando un mensaje para quedar y es tan humilde que no te dice nada de todo lo que está viviendo en el Betis. Sigue igual que cuando jugaba en el Flecha o en el Badajoz. Me pregunta por las reglas para que le aconseje, siempre quiere seguir aprendiendo», comenta.

Assane coincidió con una generación de oro del fútbol extremeño que José María Rebollo enumera. «En esa selección extremeña estaban Edu Sánchez, Iñaki González ahora en Las Palmas, Nacho Vizcaíno en el Sevilla o José Andrés portero del Mérida. Era una buena hornada».

Ampliar Assane Diao con la selección extremeña que dirigía José María Rebollo en el Campeonato de España. FEXF