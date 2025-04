Simeone: «La gente no se enoja sola, pero hay que identificar a los autores y que no vengan más»

Pedro Rodríguez Madrid Lunes, 30 de septiembre 2024, 00:19 | Actualizado 10:29h. Comenta Compartir

Diego Simeone, se pronunció sobre los incidentes ocurridos en el partido contra el Real Madrid, en el que objetos fueron arrojados al portero Thibaut Courtois, provocando la interrupción temporal del encuentro. Aunque crítico con la reacción del público, Simeone también señaló que los protagonistas en el campo tienen una parte de responsabilidad.

«No está bien, pero no ayudamos a los protagonistas cuando provocamos a la gente y la gente se enoja. La gente no tiene que sancionarnos, somos nosotros los que cargamos a la afición, los que incitamos, y no pasa nada. Para mí, hay que sancionar al que provoca,» declaró Simeone, refiriéndose a las actitudes de algunos jugadores que pueden caldear los ánimos de los aficionados.

El técnico argentino fue claro sobre la necesidad de identificar a los responsables de los incidentes: «Hay que tratar de individualizarlos, y los que hayan sido, que no vengan más, porque no los necesitamos. Necesitamos a la gente que anima, no a la que crea problemas».

Simeone también recordó incidentes anteriores que afectaron al mismo Courtois cuando vestía la camiseta del Atlético de Madrid: «A él le ha sucedido en el Bernabéu también. No justifico lo que pasó, pero si provocamos, puede haber una reacción».

Sobre el desarrollo del partido, Simeone reconoció que el equipo no comenzó con su mejor versión: «En el primer tiempo defendimos correctamente, aunque no jugamos bien y fallamos algunos contragolpes. No fue el partido que esperábamos». Sin embargo, destacó que en la segunda mitad el equipo estaba mejorando justo cuando llegó el gol del Madrid y los incidentes: «Creo que estábamos en un buen momento cuando llegó el gol del Madrid, y luego vino este episodio que no debería suceder. Nos terminó favoreciendo porque el partido se paró en un momento complicado para nosotros».

El entrenador reconoció que la interrupción fue beneficiosa para el Atlético, ya que permitió al equipo recomponerse tras el golpe del gol encajado. Además, la pausa le dio la oportunidad de hablar con sus jugadores y ajustar la estrategia para los últimos minutos del partido, algo que resultó clave para mantener el control en ese tramo final.

Diego Simeone cerró sus declaraciones insistiendo en que se debe evitar que los responsables de estos incidentes vuelvan al estadio, ya que no representan a la afición que el Atlético necesita para animar al equipo.