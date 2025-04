El Atlético reacciona y prohibirá los pasamontañas en el Metropolitano, que se enfrenta a un cierre parcial

Isaac Asenjo Madrid Lunes, 30 de septiembre 2024, 10:48 | Actualizado 16:59h. Comenta Compartir

El bochorno vivido en el derbi del Metropolitano, después de que al colegiado Mateo Busquets Ferrer no le quedara más remedio que paralizar el encuentro durante diecisiete minutos, por el insistente lanzamiento de objetos -tres mecheros y una botella de agua según el acta del encuentro- al portero belga Thibaut Courtois, le puede salir caro al Atlético de Madrid, que ha mostrado a lo largo de este lunes su reacción al anunciar que expulsará de por vida al individuo que la policía identificó tras los lamentables incidentes. Además el club colchonero deja claro que incorporará de manera inminente en su normativa interna la prohibición de utilizar cualquier elemento o prenda con el fin de ocultar su identidad. Esto es que ya no se podrán utilizar capuchas, pasamontañas, bufandas o cualquier prenda que evite conocer la identidad de las personas que asistan al estadio Metropolitano.

El artículo 107 del Código Disciplinario recoge que las alteraciones de carácter grave conllevan un partido de cierre parcial y una sanción económica de 6.000 euros. En los próximos días, los comités correspondientes procederán al estudio de los hechos ocurridos y el castigo en consecuencia. Para ello y antes que nada, conviene repasar el Artículo 15, nombrado «responsabilidad de los clubes», y en el que el club rojiblanco es culpable en el régimen sancionador de unos lamentables incidentes que trasciende las fronteras nacionales e internacionales como puede verse este lunes en la prensa mundial. El Metropolitano se enfrenta a un cierre parcial de su grada durante dos o tres partidos al no ser un hecho aislado. «Locura absoluta», «caos», «dramatismo», «escándalo» o una «velada vergonzosa», entre los adjetivos de un «candente derbi» en Madrid, a ojos de las cabeceras deportivas internacionales.

Noticia relacionada Tablas en el derbi y vergüenza en el Metropolitano

El comité de Competición tiene varios argumentos con la redacción del acta por parte del colegiado del encuentro, además de todo lo visto como es el comportamiento agresivo de los aficionados situados en el fondo sur, donde se sitúa el sector del Frente Atlético, cuando hablaban con los propios jugadores del Atlético. Hay que recordar que el estadio rojiblanco ya fue sancionado con cierre parcial de esa misma grada por insultos racistas a Nico Williams, jugador del Athletic de Bilbao, aunque posteriormente fue desestimado.

«Desde el mismo momento en el que se produjeron dichos lanzamientos, el departamento de Seguridad del club está trabajando junto a la Policía para la localización de los implicados, uno de los cuales ya ha sido identificado», asegura un comunicado de la entidad, que dice seguir investigando sobre los nombres y apellidos de los otros implicados en el lanzamiento de objetos y todavía no los han identificado. No obstante JUPOL, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, acusa al club de «no dejar intervenir» ante los incidentes así como de permitir desde el club la presencia de ultras del Frente Atlético, entre ellos algunos encapuchados «con simbología neonazi».

Simeone y Koke, contra Courtois

Al término del encuentro, el Real Madrid no se mojó sobre lo ocurrido, y la única respuesta llegó de la voz de Carlo Ancelotti ante los medios. «El árbitro ha hecho lo que tenía que hacer», dijo el técnico de Reggiolo. Más polémica sin embargo generó la intervención de Diego Simeone, que prácticamente dijo que fue una provocación de Courtois, que sufrió gritos de «Courtois muérete», por celebrar el gol de Militao dirigiéndose a la grada con aspavientos. El técnico argentino acusó al meta belga de haber calentado a la hinchada rojiblanca. «No necesitamos de esa gente, pero nosotros también como protagonistas, ojo, la gente no reacciona porque sí. Eso no justifica lo que ha pasado. Posiblemente tampoco ayudamos nosotros, los protagonistas, cuando subestimamos a la gente, cargamos a la gente, provocamos a la gente y la gente se enoja», insistió el preparador rojiblanco, en línea con lo que pronunciado con Koke, capitán de la entidad, quien también señaló al cancerbero. «No podemos echar la culpa a todos por cuatro y como jugadores hay que ser más inteligentes».

«Los violentos sobran siempre. Bien los que lo afean. Mejor aún quienes lo impiden. Quienes lo justifican, no ayudan», criticó el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en referencia a las personas que culpan al portero del Real Madrid de provocar con sus gestos y palabras a los ultras rojiblancos antes de lo ocurrido. Por su parte, el Gobierno, a través del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, espera que se aplique la «sanción máxima», tras calificar como «infumable e intolerable» los hechos sucedidos en el derbi.

El belga volvió a vivir un recibimiento hostil en el estadio en el que defendió la portería durante 154 ocasiones, entre ellas la de la final de la Liga de Campeones de 2014, aquella del gol de Sergio Ramos. Con las gradas hasta arriba y un ambiente de cita especial, su nombre no pasó desapercibido durante el anuncio de las alineaciones. Los decibelios para recordarle que no era bienvenido se igualaron con el turno de VInicius, que de estas hostilidades también sabe un rato y donde un sector le llamó «diferente» en los aledaños, en una incómoda noche también para el brasileño.