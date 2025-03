Sergi Roberto se cansa de esperar al Barça

Sergi Roberto tiene pie y medio fuera del Barcelona. El canterano, de 32 años, finaliza contrato con la entidad azulgrana el 30 de junio y ... aún no tiene sobre la mesa una propuesta firme para su renovación. El club le pide paciencia hasta el mes de agosto con el objetivo de ver cuál es la situación económica en ese momento, pero el futbolista quiere saber cuanto antes cuál es su futuro y por primera vez se plantea un cambio de aires. Tanto es así, que ya escucha ofertas de otros equipos.

A esta situación se ha llegado después de que el jugador haya esperado durante meses al club azulgrana. Sergi Roberto siempre ha priorizado seguir en el Barça e incluso ha ido rebajando su salario de forma paulatina con cada renovación, pero considera que aguantar hasta el mes de agosto sin aclarar su futuro es demasiado riesgo ya que podría perderse parte de la pretemporada o incluso complicar su adaptación a un nuevo club si finalmente no se llegara a un acuerdo.

Es por eso que Sergi Roberto lleva tiempo llamando a la puerta del Barcelona y obteniendo siempre la misma respuesta. Hasta el mes de agosto la entidad que preside Joan Laporta no sabe si va a tener suficiente espacio en la masa salarial como para poder inscribirlo y eso implica que no se puedan tomar decisiones finales como la de su renovación. Además, los culés buscan, un año más, oportunidades en el mercado y la ficha del jugador de Reus puede terminar siendo determinante para la incorporación de jugadores que podrían dar un plus en la plantilla.

Ante esta incertidumbre, Sergi Roberto ya se ha puesto manos a la obra y ha decidido por primera vez empezar a escuchar ofertas. Es consciente de que su elevado salario puede ser un obstáculo, pero está dispuesto a rebajarlo y sabe además que goza todavía de un buen cartel y que pueden llegar propuestas no solo del fútbol europeo, sino también de otros continentes cada vez menos exóticos como Asia o Estados Unidos. En este último destino, además, ya habitan varios exazulgranas como Riqui Puig, Leo Messi, Sergio Busquets, Luis Suárez o Jordi Alba, jugadores que pueden dar una referencia al todavía futbolista del Barcelona.

No es decisión de Flick

Xavi Hernández siempre había tenido clara la decisión de contar con Sergi Roberto en la plantilla. Es un jugador capaz de cumplir en diferentes posiciones, que no hace demasiado ruido y que siempre ha sido importante a la hora de integrar a otros jugadores en la dinámica del grupo. La marcha del de Tarrasa, no obstante, no tiene nada que ver con la continuidad del centrocampista. Hansi Flick no ha tomado ninguna decisión en este sentido, sino que es una decisión de club. El Barça tiene por delante en la lista de prioridades la inscripción de jugadores como Gavi, Balde, Vitor Roque o Iñigo Martínez y quiere saber, además, cuáles son las peticiones del técnico germano en el mercado, ver su viabilidad acorde a la situación económica del club y, entonces, tomar una decisión respecto a la renovación de Sergi Roberto.

Si Sergi Roberto decidiera finalmente cambiar de aires, pondría fin a una carrera en el Barcelona que comenzó hace 18 años. Llegó en 2006 al club, ascendió como juvenil al filial de Luis Enrique en la 2009-10 y en ese mismo verano ya hizo la pretemporada con Pep Guardiola. Desde entonces ha disputado 373 partidos con el primer equipo y ha ido subiendo en el escalafón hasta hacerse con la cinta de capitán. Un logro que muy pronto puede dejar atrás para cambiar por primera vez en su carrera de equipo.