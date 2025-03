Rodrygo se erige en héroe inesperado

Amador Gómez Madrid Domingo, 26 de noviembre 2023, 20:50 | Actualizado 21:39h. Comenta Compartir

Gracias a dos golazos de un héroe inesperado, Rodrygo, que iba a ser suplente frente al Cádiz tras regresar de la selección brasileña con una rodilla inflamada, y otro del reaparecido Bellingham, el Real Madrid recuperó el liderato de la Liga de forma provisional a la espera del Girona-Athletic de este lunes, que cerrará una jornada en la que los blancos, al igual que el Atlético, no desaprovecharon el pinchazo del Barça en Vallecas. Brahim Díaz iba a sustituir a Rodrygo en el equipo titular en el Nuevo Mirandilla, pero poco antes del partido unos problemas intestinales del hispanomarroquí abrieron la puerta del once al brasileño, que firmó un doblete con sendos derechazos que tumbaron a un Cádiz demasiado atrevido que no pudo resistir ante tanto talento.

En el regreso de Bellingham tres semanas después de su luxación de hombro el inglés no faltó a su cita con el gol, pero el gran protagonista no fue el británico, sino Rodrygo, que ante la ausencia del lesionado Vinicius por la banda izquierda se vio relanzado con libertad de movimientos en el ataque y saltó al terreno de juego reactivado, para coronar una actuación estelar con dos tantos de estrella indiscutible y determinante. El futbolista antes tan reñido con el gol marcó por tercer partido consecutivo, y no lo hizo una, sino dos veces, con otra demostración de clase y pegada que comenzó a pierna cambiada para regatear y, tras un rechace beneficioso, irse centrando hasta abrir el marcador. En el segundo gol, pasada la hora del encuentro, cuando el partido estaba completamente roto, lo que siempre beneficia a un Madrid de tantísima calidad, precisión y eficacia a la contra, Rodrygo volvió a encumbrarse con un genial regate a Fali y otro remate con la derecha.

Fueron dos enormes acciones individuales de Rodrygo, que se ha olvidado de forma definitiva del gafe que parecía perseguirle de cara a portería y está consiguiendo que el Madrid no eche en falta a Vinicius, como también Bellingham, que ya suma 11 tantos (14 en todas las competiciones) en este histórico inicio en la Liga del internacional inglés. Entre ambos desarbolaron cuando quisieron al Cádiz, que cuando quiso plantar cara al Madrid en un duelo a tumba abierta fue machacado, en un duelo en el que el equipo de Carlo Ancelotti no necesitó exprimirse ni acusó las ausencias, porque tuvo un partido muy plácido. Rodrygo y Bellingham se ganaron el descanso a un cuarto de hora del final, poco después de que Modric se tuviese que retirar por problemas musculares.

Cádiz Ledesma (David Gil, min. 78), Zaldúa (Ocampo, min. 78), Víctor Chust (Alejo, min. 66), Fali, Javi Hernández, Lucas Pires, Robert Navarro (Machis, min. 57), Álex, Chris Ramos (Maxi Gómez, min. 66), Alcaraz y Roger. 0 - 3 Real Madrid Lunin, Carvajal (Fran García, min. 88), Rüdiger, Nacho, Mendy. Modric (Ceballos, min. 69), Valverde (Nico Paz, min. 88), Kroos, Bellingham (Lucas Vázquez, min. 78), Rodrygo (Gonzalo, min. 78) y Joselu. Goles: 0-1: min. 14, Rodrygo. 0-2: min. 64, Rodrygo. 0-3: min. 74, Bellingham.

Árbitro: Cuadra Fernández (Balear). Tarjetas amarillas a Valverde, Mendy, Alejo, Álex, Javi Hernández y Rüdiger.

Incidencias: Partido correspondiente a la 14ª jornada de Liga, disputado en el Nuevo Mirandilla ante 22.335 espectadores.



Joselu y Lunin

Pudieron ser más de tres para el Madrid, porque el acompañante de Rodrygo en la delantera, Joselu, perdonó otro tanto clarísimo al inicio de la segunda parte, cuando, tras otro pase de Bellingham al brasileño, el bigoleador fue generoso. Sin embargo, incomprensiblemente, Joselu se quedó parado creyendo que estaba en fuera de juego y ahí se acabó para el Madrid la posibilidad de sentenciar antes, aunque con tal superioridad no tenía de qué preocuparse, porque el Cádiz era incapaz de contrarrestar al rival y dejó de generar peligro.

Diez minutos después de que Joselu rechazase marcar, Modric también tuvo un disparo al palo contra un Cádiz que solo compitió con dignidad en un primer tiempo muy abierto en el que Lunin impidió el empate cerca del descanso. El portero ucraniano tuvo tres acciones de mérito, pero fue su espectacular parada a mano cambiada a disparo de Roger, todavía con ventaja mínima del Madrid, la que le evitó la igualada cuando los blancos estaban demasiado relajados. Con tantas e importantes bajas y adversarios como el Cádiz, de nivel tan inferior, el Real Madrid puede seguir disfrutando, e incluso Ancelotti, que no es partidario de la cantera, hizo debutar a Gonzalo para sustituir al gran Rodrygo.