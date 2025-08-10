Los estrategas dan el repaso final antes de los exámenes

Cristián Ramón Cobos Madrid Domingo, 10 de agosto 2025, 16:30 Comenta Compartir

Los aficionados cuentan las horas para que ruede el balón y se sucedan los exámenes para los entrenadores, con objetivos bien marcados. El curso 25-26 se abrirá con cuatro caras nuevas en los banquillos de Primera, tres más contando a los recién ascendidos Elche, Levante y Oviedo.

La incorporación más sonada ha sido la de Xabi Alonso en el Real Madrid. El tolosarra, que disputó cinco temporadas como jugador blanco y ganó seis títulos, incluida la décima Champions, se presenta tras un último curso huérfano de grandes títulos con Carlo Ancelotti. Le avalan tras año de éxitos en Bayer Leverkusen, aunque ha tenido un comienzo discreto en el Mundial de Clubes, con esa goleada sufrida en semifinales ante el PSG.

El argentino Matías Almeyda ha sido el elegido para suceder a Joaquín Caparrós y darle la vuelta a la cruda realidad del Sevilla, que ha pasado de ganar títulos europeos a jugar con el fuego del descenso. Un técnico experimentado en equipos de primer nivel, pero que se estrena en la Liga.

La marcha de Imanol Alguacil, tras casi siete temporadas éxito con la Real Sociedad, ha terminado con el ascenso desde el filial de Sergio Francisco, otro ejemplo de la confianza del club en sus categorías inferiores, aunque las comparaciones siempre son odiosas y la papeleta es difícil.

Salto grande de Alessio Lisci. Tras un año de locura en el que casi asciende con el Mirandés, que mostró un juego vertiginoso y divertido para la afición, el técnico italiano vuelve a Primera de la mano del Osasuna. Ya tuvo una aventura en la máxima categoría en el Levante, con el que terminaría descendiendo.

Ernesto Valverde y Marcelino García Toral, ante el reto de codearse con los grandes sin acusar el desgaste de competir en la Champions

Reválida para Hansi Flick después de un curso magnífico. Aunque el Barça tiene margen de crecimiento, sobre todo en la Champions, difícil que el germano pueda repetir lo del año pasado, donde fue llegar y besar el santo. Consiguió inculcar su idea de juego y explotó el talento de todos los jugadores jóvenes, como Lamine Yamal o Pedri, para conseguir lograr un triplete nacional, aunque se quedó con las ganas de levantar la orejana tras caer en semifinales contra el Inter.

Curtidos en mil batallas

Entre los veteranos de la Liga, sobresale el Cholo Simeone, que afronta su decimoquinta temporada como guía Atlético, del que es su preparador más laureado. El conjunto colchonero, gran animador del mercado de fichajes, ansía competir de tú a tú contra Barça y Real Madrid por el título liguero que se le resiste desde la campaña 2020-21. Tras seis incorporaciones, a falta de la guinda, ahora le toca al Cholo exprimir a sus pupilos y exhibir unos planteamientos más divertidos y ambiciosos.

Ernesto Valverde en el Athletic, Marcelino García Toral con el Villareal y Manuel Pellegrini en el Betis, son otros tres ilustres cerebros de la Liga. Los dos primeros jugarán Champions, tras una campaña precedente sobresaliente, mientras que el equipo andaluz volverá a la Europa League después de caer en la final de la Conference frente al Chelsea. La incógnita por despejar reside en saber si tienen plantillas suficientes para brillar en tantos frentes.

El premio de Europa

Iñigo Pérez con su Rayo y Claudio Giráldez en el Celta disfrutarán del premio de viajar por Europa. Los de Vallecas vienen de hacer el segundo mejor año de su historia, con la clasificación a la Conference en la primera temporada completa a las órdenes del técnico pamplonés, quien selló la salvación cuando llegó en febrero de 2024.

El cuadro vigués vuelve a la Europa League por primera vez desde el ejercicio 17-18. El buen estratega de Porriño ha impuesto su filosofía en las dos temporadas que lleva en el club, ganándose a la afición gracias a su apuesta por los jugadores de la casa. Ambos entrenadores ansían poder repetir otra buena campaña sin sufrir el desgaste de competir en Europa.

Los hay también que parecen tener seguros de vida en sus equipos como José Bordalás, Míchel Sánchez y Jagoba Arrasate, quienes buscarán tener una temporada tranquila que les permita acercarse incluso a los puestos altos de la clasificación. El alicantino es el 'papá' del Getafe, donde ha dejado huella con un estilo de juego muy reconocible a lo largo de ocho temporadas en dos etapas.

El reto del madrileño es volver a meter al Girona en competiciones europeas. Pese a completar la segunda peor temporada entre los grandes del conjunto catalán, que sin duda acusó el esfuerzo físico y mental de jugar en la Champions, el respeto a Míchel permanece intacto en Girona. Algo parecido sucede en Palma con Jagoba. Tras una primera temporada en la que estuvo mirando a Europa hasta el último instante, el Mallorca abre la campaña con los pies sobre la tierra.

En busca de la estabilidad

En búsqueda de la estabilidad abren el curso Alavés, Valencia y Espanyol, con el Chacho Coudet, Carlos Corberán y Manolo González a la cabeza, respectivamente. Los tres volverán a disfrutar de mando en plaza, tras lograr la salvación la temporada pasada.

Igual de complicado es subir a Primera como luego asentarse en ella. Los recién ascendidos Levante, Elche y Oviedo coinciden en sus objetivos de alcanzar los puntos 40 puntos que suelen asegurar la salvación. Para ello, necesitarán que sus líderes en el banquillo repitan una temporada de ensueño.

Tanto Julián Calero como Éder Sarabia están preparados para su gran desafío en su estreno como primeros entrenadores en la máxima categoría del fútbol español, mientras que el serbio Veljko Paunovic se exhibe en un banquillo de élite 24 años después de descender precisamente con el Oviedo.