El reencuentro con Ramos mide el retorno del Madrid

Durante las últimas dos décadas los duelos entre el Sevilla y el Real Madrid en el Pizjuán se han convertido en una suerte de clásicos de la Liga, con partidos trepidantes, cargados de goles e intensidad en la grada y sobre el césped. El conjunto blanco suma cuatro victorias consecutivas en Nervión tras acumular otras tantas derrotas seguidas y ha dado la vuelta a la tendencia en una rivalidad que ahora se ve aderezada por el morbo del esperado reencuentro entre el Madrid y Sergio Ramos.

El que fuera líder de la defensa blanca durante 16 años, capitán y finalmente una de las mayores leyendas de la historia en la entidad de Chamartín, se convierte ahora en rival y pondrá la nota picante en el partido que supone el primer cara a cara con su exequipo desde la abrupta salida en 2021 rumbo el Paris Saint-Germain.

Enfrente Carlo Ancelotti, el técnico al que encumbró con aquel gol 'in extremis' en la final de la Champions contra el Atlético en Lisboa. Su milagroso empate contra el crono abrió las puertas de la prórroga que condujo al Madrid hacia la Décima y comenzó a cimentar la profunda huella del entrenador italiano en el club. No resulta extraño que el transalpino solo tenga palabras de cariño y agradecimiento hacia el central de Camas, que ahora supondrá un dolor de cabeza y no un pilar sobre el césped. «Me encantará verlo y saludarlo. Le tengo un cariño especial y si hoy estoy aquí es por Sergio Ramos. Si no marca el gol en la final probablemente yo no estaría aquí», recordó Carletto.

La presencia de Ramos no es el único aliciente de un encuentro que además supondrá el estreno de Diego Alonso en el banquillo local del Pizjuán. Se acabó pronto la etapa de José Luis Mendilibar tras ese inesperado título de la Europa League que lo afianzó en el cargo y al uruguayo, un viejo conocido de la Liga en su época como esforzado goleador, le toca levantar a un equipo diseñado para un objetivo más ambicioso que deambular por la zona media e incluso baja de la tabla.

Dice el tópico aquello de 'entrenador nuevo, victoria segura', pero la máxima se topa con la realidad de un Real Madrid que pretende retornar tras el parón de selecciones en la misma dinámica con la que lo dejó hace un par de semanas. Cuatro triunfos consecutivos sumó el equipo de Ancelotti antes de la ventana FIFA y con ellos recuperó el buen tono del inicio de campaña que cortó de raíz la derrota ante el Atlético en el Metropolitano (3-1).

Vuelve Alaba

El tropiezo del derbi madrileño es el único borrón esta temporada del Madrid, que suma ocho victorias en Liga y dos más en la Champions. A él se agarra como referencia el Sevilla, consciente de que aquella derrota desnudó la debilidad blanca en el juego aéreo. Tras recurrir a Tchouaméni como central improvisado contra Osasuna, Carletto recupera a Alaba, recuperado de su lesión, con lo que el austriaco garantiza junto a Rüdiger una pareja de centrales específicos que no obstante, fue precisamente la que tanto sufrió por arriba ante el Atlético. Para evitar esos apuros el técnico italiano tiene la opción de blindar los laterales con Carvajal y Camavinga, dos perfiles más fiables en el aspecto defensivo que Lucas Vázquez y Fran García.

En el centro del campo, el 4-4-2 ya característico este curso y el dibujo en rombo que permite acercar a Bellingham al área rival, donde se siente más cómodo y puede explotar las virtudes que lo convierten en el jugador más decisivo del campeonato hasta la fecha. Después de la decepción en el Metropolitano con Kroos y Modric de inicio parece poco probable ver a los dos veteranos en el once del Pizjuán, ya que la energía que tanto demanda Ancelotti y que Tchouaméni y Valverde destilan se antoja fundamental ante el empuje del Sevilla, sin bajas por lesión.

Vinicius sigue recuperando su mejor versión tras la lesión muscular que lo apartó del verde durante un mes y el mal momento de Rodrygo en relación con el gol ofrece muchas posibilidades a Joselu, siempre una amenaza para el rival en el juego a balón parado y generando espacios para los futbolistas de segunda línea.

-Alineaciones probables:

Sevilla: Nyland, Navas, Badé, Ramos, Acuña, Sow, Fernando, Rakitic, Ocampos, En-Nesyri y Lukebakio.

Real Madrid: Kepa, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Kroos, Bellingham, Joselu y Vinicius.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco).

Hora: 18:30 h. Sánchez Pizjuán.

Televisión: Movistar LaLiga.