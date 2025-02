El Madrid se queda solo en la Liga

José Manuel Andrés Madrid Sábado, 4 de diciembre 2021, 00:12 | Actualizado 23:39h. Comenta Compartir

Prueba del algodón para la resistencia física del Real Madrid. Con la nave blanca viento en popa a tenor de los números solo la carga de minutos inquieta entre el madridismo. Los de siempre son muy buenos pero su acumulación de partidos en las piernas comienza a pesar, tal y como delató la segunda parte del duelo ante el Athletic en el Bernabéu. No parece Anoeta, ahora Reale Arena, el escenario idóneo para aventurarse en las rotaciones, con las que Ancelotti no termina de congeniar, pero es que lo que viene es del estilo e incluso más complicado aún.

Esta particular ascensión al 'Everest' que el Madrid de momento completa con dos victorias frente al Sevilla y el Athletic, en dos partidos mucho mejores en cuanto a resultados que en lo puramente futbolístico, continúa ahora con la visita a la Real, pero se alarga luego para recibir en el Bernabéu al Inter de Milán y el Atlético. En juego el primer puesto de grupo en la Champions y un derbi madrileño que en el club de Chamartín contemplan como una pintiparada oportunidad para darle un primer golpe a la Liga con una cuantiosa ventaja frente a todos sus rivales por el título.

Es por ello que todo invita al descanso de inicio de algún teórico titular en San Sebastián, algo que Ancelotti no dejó muy claro en la previa. Confía ciegamente en su guardia pretoriana y tampoco mira más allá de lo que ocurra en la capital donostiarra, al menos de puertas hacia afuera. «Hoy tengo que pensar si Casemiro, Modric o Kroos pueden jugar contra la Real y lo voy a pensar. Puede pasar que mañana Modric no se levante bien, se sienta cansado y no lo meta. No estamos pensando en el Inter ni en el Atlético porque ahora hay un partido muy importante y estamos enfocados en él», advirtió el italiano, dejando más que abierta la posibilidad de que su trío predilecto de centrocampistas repita en la medular a pesar de lo empinado del calendario.

Lo cierto es que Valverde o Camavinga, que ya se han rodado con minutos en los tramos finales de los últimos partidos, podrían relevar a Modric o Kroos de inicio. No son tan virtuosos como el croata o el alemán, pero ofrecen dinamismo y piernas frescas ante un rival que apostará por tratar de quitarles la pelota a los blancos. Más clara parece la entrada en el once de Carvajal, al que Lucas Vázquez sustituyó con plenas garantías frente al Athletic, y Rodrygo, que se reparte los minutos en el flanco derecho del ataque blanco con Asensio. Solo Bale y Ceballos se caen de la lista para el viaje a San Sebastián, aunque como desveló el propio Ancelotti, el galés ya se entrena con el resto de sus compañeros a la espera de estar disponible la próxima semana y el andaluz podría reincorporarse a los entrenamientos en grupo en los próximos días.

Dinámicas diferentes

Frente al cansancio y el escaso rendimiento de su banquillo el Madrid se aferra a una dinámica casi inmaculada. Siete jornadas de Liga consecutivas sin conocer la derrota y 19 de los 21 puntos sitúan al equipo blanco líder, con siete puntos de ventaja sobre el Atlético -con un partido menos- y la Real, ocho frente al Sevilla y trece respecto al Barça, que también tienen un encuentro aplazado, aunque precisamente entre ellos.

Por su parte, la Real atraviesa por una etapa de la campaña más complicada. Suma una victoria en sus seis últimos encuentros oficiales el conjunto 'txuri urdin' y un solo gol en jugada en los últimos cuatro compromisos ligueros, aunque aguanta en los puestos de Champions después de un gran inicio de Liga en el que disfrutó del liderato en varias jornadas. Imanol Alguacil tiene una nómina más amplia de bajas que su rival, sin los lesionados Merino, Silva, Monreal y Carlos Fernández, además del sancionado Aritz Elustondo y la duda sobre el estado físico de Zubeldia. Todo ello además en la víspera de una semana en la que necesita ganar al PSV Eindhoven en casa para seguir con vida en la Europa League.

Jornada casi de ensueño para el Real Madrid. La tarde fue un goteo de buenas noticias para el equipo blanco en forma de pinchazos de los rivales directos más allá del Sevilla. Caía el Barça y luego el Atlético y los hombres de Ancelotti afrontaron el duelo frente a la Real Sociedad conscientes de que la oportunidad para dar un golpe contundente en Liga era ideal. En el feudo de otro de los adversarios en las alturas no dejó escapar la ocasión para el demarraje. Y eso que la cosa pintaba fea con la lesión de Benzema, pero como si del guion de una película americana se tratase, Jovic, el invitado que nadie esperaba en la fiesta, ejerció de asistente y goleador para doblegar al conjunto guipuzcoano.

El partido comenzó a ritmo alto, con la primera cabalgada de Vinicius a modo de bienvenida y una jugada a continuación en la que Remiro arriesgó más de la cuenta para taquicardia de la afición 'txuri urdin'. El Reale Arena, sensacional en su ambiente, invitaba a un partido alegre y tanto la Real Sociedad como el Madrid salieron dispuestos a ofrecer espectáculo. Si la primera ocasión fue madridista el segundo pico de tensión del partido lo puso un gran centro de Diego Rico desde el costado izquierdo y el posterior cabezazo de Isak. Tenía aroma de gol la intentona de testa del sueco pero se interpuso en el camino un sensacional despeje de Militao con la pierna derecha.

Mordía la Real en la presión y eso dificultaba la salida de balón madridista pero la peor noticia para Ancelotti estaba por llegar. Benzema torció el gesto y pidió el cambio sin dudar. Una dolencia muscular hacía saltar las alarmas y le daba al casi inédito Jovic una responsabilidad inesperada pero también una oportunidad única de reivindicar su valía. Ya en la previa del duelo el debate giraba alrededor de las rotaciones a las que el técnico italiano parece negarse y los temores acabaron por confirmarse con la lesión del jugador más importante en el conjunto blanco.

Real Sociedad Remiro, Gorosabel (Zaldua, min. 69), Zubeldia, Le Normand, Diego Rico (Aihen Muñoz, min. 86), Januzaj (Portu, min. 69), Zubimendi, Guevara (Turrientes, min. 61), Oyarzabal, Sorloth (Barrenetxea, min. 61) e Isak. 0 - 2 Real Madrid Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro (Camavinga, min. 64), Kroos (Valverde, min. 81), Rodrygo (Asensio, min. 81), Benzema (Jovic, min. 17) y Vinicius. Goles: 0-1: min. 47, Vinicius. 0-2: min. 57, Jovic.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité extremeño). Amonestó a los realistas Zubeldia y Januzaj.

Incidencias: Partido de la jornada 16 en Primera disputado en el Reale Arena, ante 35.765 espectadores.

Ante la adversidad sobrevenida el vértigo de los brasileños por las bandas. De Vinicius ya se espera lo mejor, su regate y velocidad infunden temor en el lateral derecho rival de turno, esta vez Gorosabel. Pero es que además Rodrygo daba la réplica por la derecha. El paulista, rápido y vertical, fue un dolor de muelas para Rico y dio trabajo a Remiro. La Real no se quedaba atrás, ni mucho menos. Seguía mordiendo tras pérdida y combinaba de maravilla con el balón en su poder. Casemiro, que no atraviesa por su mejor momento, perdió un balón cerca del área visitante y el Madrid achicó agua como pudo ante el empuje guipuzcoano, sostenido el equipo visitante por el enorme despliegue físico de Alaba y Militao, imperial.

Cada duelo era una batalla en un partido de altísimo nivel, a ese ritmo trepidante que a veces se echa de menos en el fútbol español, pero además plagado de acierto técnico y táctico. Pese a los galones de su pareja de centrales, el Madrid sufría con los balones colgados desde los costados por la Real. Dos torres nórdicas como Sorloth e Isak exigen mucho en el juego aéreo. En una de esas intentonas 'txuri urdin' dudó Courtois en el despeje y el balón rechazado a punto estuvo de convertirlo en gol el valiente Oyarzabal, que se jugó el tipo en pos del premio.

La pausa no rebajó la velocidad del duelo. Se puso el balón en juego y Jovic condujo bien una contra, abriendo hacia la derecha para Rodrygo, que se topó con Remiro. El serbio repitió en la función de pasador con Vinicius, trabajó bien de espaldas a portería, como mejor hace, y le generó el espacio necesario al brasileño, que sigue de dulce y la envió a la red. Pareció achacar el golpe la Real, que volvió a sufrir con la sorprendente conexión entre Vinicius y Jovic. Sin Benzema, como en Elche, el carioca se erigió en el sol alrededor del cual orbitaba todo el ataque madridista.

El Madrid está lanzado, de eso no cabe duda, pero si quedaba todavía alguna esta se despejó después de que ganase definitivamente para la causa a Jovic. Un saque de esquina lo peinó en el primer palo Casemiro y ahí estaba el balcánico, donde ha de estar un ariete clásico, para cabecear a gol. Desde febrero de 2020 no celebraba de blanco, casi 22 meses. Extraordinaria noticia para Ancelotti saber que tiene a quien recurrir si Benzema no está.

Más allá del resultado, lo cierto es que si la primera parte deparó una exhibición de ambos conjuntos la segunda fue totalmente del Madrid. Con la confianza de su consolidada ventaja en el marcador sostuvo con maestría cualquier intentona de rebelión realista, amarrando su sexta victoria consecutiva en Liga, y se dispara en el liderato antes del derbi madrileño del Bernabéu.