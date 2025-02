El Barça confirma el rearme haciendo sangre

José Manuel Andrés Madrid Domingo, 20 de marzo 2022 | Actualizado 21/03/2022 00:06h. Comenta Compartir

Se acabó la cuenta atrás. El clásico, el partido por excelencia del fútbol español, el que para la actividad en todo el planeta, ya está aquí. Real Madrid y Barcelona se miden este domingo en el Santiago Bernabéu en el mejor momento posible para ambos. Los blancos han metido la directa para conquistar el título de Liga y tienen la moral por las nubes tras terminar en la Champions con el PSG, mientras que los azulgranas son el mejor equipo en lo que va de año 2022 y pisan el feudo del eterno rival con la idea de confirmar la buena dinámica en la que están inmersos. Sin Messi y sin Cristiano Ronaldo, sí, pero con el peso a cuestas de la historia. Vuelve la madre de todas las batallas y Madrid y Barça llegan con las espadas en alto, aunque el clásico se presenta esta vez descafeinado, sin el lesionado Karim Benzema y con el líder con 15 puntos de ventaja sobre el eterno rival, con un partido más.

El Real Madrid aterriza en el clásico con la misión de dejar vista para sentencia la Liga. El equipo de Carlo Ancelotti es el más regular en lo que va de temporada y ha ido dando dentellada a dentellada mordiscos a un trofeo que lleva levantando desde la primera vuelta del campeonato. El técnico del Real Madrid ha conseguido armar un grupo que ya no se acuerda de las viejas glorias del pasado y en el que emergen nuevos actores principales. Tanto es así, que un triunfo ante el eterno rival podría servir de broche de oro liguero a un año casi plácido. Ganar en el Bernabéu al conjunto de Xavi Hernández significa dar un golpe encima de la mesa, aumentar una ventaja ya cómoda sobre los perseguidores y recalcar un mensaje que ya dejaron claro en el Camp Nou (1-2). A día de hoy los blancos mandan.

Para lograr ese triunfo que deje la Liga casi empaquetada, Ancelotti no podrá contar sin embargo con Benzema ni con Ferland Mendy. El delantero francés no pudo terminar el último compromiso liguero contra el Mallorca y este sábado causó baja definitiva a causa de sus molestias en el sóleo de la pierna izquierda. El máximo goleador del Real Madrid y de la Liga no podrá ser la punta de lanza del líder contra el Barça. En defensa, para paliar la ausencia de Mendy, Nacho podría ser su relevo para frenar las internadas de Dembélé. El trío Modric-Casemiro-Kroos tendría una vez más la manija y arriba Vinicius y Asensio serían fijos, a la espera de quién sería el tercer miembro del tridente de ataque. Rodrygo, Hazard, Jovic e incluso Valverde, para ganar músculo, se disputan un puesto en el once ante la ausencia del '9', que suma más de un tercio de los goles del Madrid este curso.

Rearmado con Xavi

No será un partido sencillo para los de Ancelotti. El Barça ya no es ese equipo sin confianza que se vio devastado por el eterno rival en la primera vuelta en el Camp Nou. Xavi ha conseguido rearmar a los culés en torno a las señas de identidad que tradicionalmente han existido en la entidad catalana. La presión adelantada, el juego de posición o la continua movilidad de todo el frente de ataque regresan al Bernabéu con la idea de reverdecer viejos laureles. El Barça se ha levantado y 2022 da buena fe de ello, con 23 puntos logrados de los últimos 27 en juego. No hay mejor momento para llegar a Madrid y proclamar en la capital: «Hemos vuelto». Es el momento idóneo para cerrar una herida que ya dura demasiado. Son cinco derrotas consecutivas contra los blancos. Demasiadas para una afición que todavía tiene en el recuerdo reciente grandes actuaciones en Chamartín, como el 2-6 de 2009 o el 0-4 de 2015.

Para acabar con la mala racha ante el Real Madrid, Xavi podrá contar con toda la columna vertebral que se impuso al Galatasaray en Estambul. El técnico azulgrana recupera a Dani Alves, no inscrito en la Europa League, aunque no podrá contar con los lesionados Sergiño Dest, Balde, Sergi Roberto, Umtiti y Ansu Fati. Serán las únicas ausencias en un equipo que contará con Piqué pese a las molestias que ha sufrido en las últimas semanas y en el que la incógnita está en el concurso de Gavi en el tridente de ataque para sumar una pieza más en la medular. Gavi podría acompañar a Dembélé y Aubameyang por delante de un centro del campo ya asentado con Busquets, Pedri y Frenkie de Jong y que tratará de dominar la partida contra Casemiro, Kroos y Modric. Buena parte del éxito blaugrana pasa por esa parcela del terreno de juego.

El Barça está de vuelta. Le ha costado tres cuartos de temporada y un largo camino de sinsabores, condenado incluso a vagar por la Europa League, lejos de los grandes escenarios de la Champions más acordes a su dimensión, pero si había un punto de inflexión para determinar que Xavi ha conseguido rearmar al equipo azulgrana para competir de nuevo con los mejores ese pasaba por derrotar al eterno rival.

Y es que los azulgranas acumulaban cinco clásicos consecutivos mordiendo el polvo, demasiadas piedras en la mochila y fantasmas que crecían y crecían. De un plumazo los mató en el Bernabéu, donde goleó sin piedad al Real Madrid en una noche que recordó a los tiempos de Guardiola. Quizás llegue tarde ya para pelear por el título de Liga, pues pese al batacazo el equipo de Ancelotti sigue teniendo el alirón en sus manos, pero la nueva era en Can Barça ya cuenta con un partido para el recuerdo y la sensación de que el largo camino por el desierto puede tocar pronto a su fin.

Que el Madrid vistiese de negro en un supuesto homenaje a sus 120 años de historia fue una señal. Cosas de los tiempos, en una época de camisetas novedosas que desafían la tradición a precio de oro. Ancelotti cambió su habitual 4-3-3 por un 4-4-2 con Valverde reforzando la medular para meter piernas frescas y discutirle a Xavi aquello que siempre pretende como mandamiento: el control del balón.

Real Madrid Courtois, Carvajal (Mariano, min. 46), Militao, Alaba, Nacho (Lucas Vázquez, min. 63), Valverde, Modric, Casemiro, Kroos (Camavinga, min. 46), Rodrygo (Asensio, min. 63) y Vinicius. 0 - 4 Barcelona Ter Stegen, Araujo, Piqué, Eric García, Jordi Alba (Dani Alves, min. 86), Frenkie de Jong (Gavi, min. 71), Busquets, Pedri (Nico, min. 86), Dembélé (Adama Traoré, min. 80), Aubameyang (Memphis, min, 71) y Ferran Torres. Goles: 0-1: min. 29, Aubameyang. 0-2: min. 38, Araujo. 0-3: min. 47, Ferran Torres. 0-4: min. 51, Aubameyang.

Árbitro: Martínez Munuera (Comité valenciano). Amonestó a Kroos, Modric, Camavinga y Lucas Vázquez, del Madrid, y a Frenkie de Jong, Busquets, Jordi Alba y Nico, por el Barça.

Incidencias: Partido de la jornada 29 en Primera disputado en el Santiago Bernabéu ante 60.017 espectadores.

Mientras el conjunto catalán buscaba adueñarse del juego el Madrid apostaba por el vértigo. A través de una salida en velocidad llegó el disparo de Rodrygo al lateral de la red, en la primera acción de cierto peligro del choque, pero sobre todo un remate de Valverde tras la carrera de Vinicius que Ter Stegen desbarató con su estirada. Y es que el Madrid comenzó en quinta marcha, mordiendo en la presión, consciente de la necesidad de abortar la creación de juego culé antes de la llegada a la sala de máquinas, donde Pedri y Frenkie de Jong lo cuecen a fuego lento desde los perfiles interiores.

Prometía el inicio blanco al paso por el primer cuarto de hora pero ahí se acabó el partido del Madrid y comenzó el recital de los hombres ataviados con la 'senyera'. Ferran Torres la puso al corazón del área local desde la izquierda y allí estaba Aubameyang, demasiado solo por error de Alaba, rápido para armar el disparo de zurda pero frenado por un paradón de Courtois. Poco después fue Ferran Torres el autor del remate, que se fue lamiendo el poste del arco madridista.

Trepidante clásico en los primeros minutos pese a lo descafeinado de la diferencia de puntos entre ambos gigantes, con el Barça creciendo con el paso de los minutos a través de la posesión. Mal síntoma para el Madrid la sucesión de pases azulgranas, con Pedri destilando su enorme calidad. Estaba cómodo el conjunto de Xavi, desgastando a su rival en pos de la pelota, y esas sensaciones tuvieron reflejo en el marcador. Dembélé encaró a Nacho con su enorme verticalidad, desbordó y puso el centro preciso para que el entonado Aubameyang se estrenase en un clásico de cabeza.

El gabonés está de dulce desde su llegada a la ciudad condal, recordando a aquel delantero exuberante del Dortmund y no al que languidecía en la gris Londres. Estuvo cerca del 0-2 pero Courtois lo evitó con su mano abajo. Fue antes de que Vinicius se plantase mano a mano ante Ter Stegen. El brasileño se aturulló como antaño, y al final acabó por los suelos reclamando un penalti del que no hubo ni atisbo. Parecía un respiro para un Madrid claramente inferior, pero lejos de igualarse la contienda llegó el segundo del Barça, en un saque de esquina tras el que Araujo se convirtió en un coloso para superar a toda la zaga de Chamartín y enmudecer al Bernabéu, que se las prometía felices albergando un duelo ante el eterno rival más de dos años después y asistía atónito a la exhibición culé.

El descanso no solo no cambió la tendencia sino que convirtió el clásico en una pesadilla madridista. Ferran falló solo ante la puerta rival segundos después del pitido del árbitro pero embocó a la segunda. Sin tiempo para la reacción Aubameyang celebró por segunda vez, en esta ocasión en diferido, pues fue el VAR el que habilitó la posición de Ferran Torres, previa al pase para el delantero africano, que definió de categoría, picándola por encima de Courtois.

El partido estaba acabado, con el Madrid en estado de shock. El castigo pudo ser incluso más severo, volcados los hombres de Ancelotti tratando de maquillar el resultado y dejando espacios para el tridente ofensivo catalán. Rozó la manita histórica el Barça de Xavi, que ya tiene la primera gran noche en su era como entrenador azulgrana. Su equipo ya está donde el técnico ideaba cuando desembarcó en el Camp Nou como recurso de urgencia.

