El Real Madrid pierde por lesión a Courtois, pero recupera a Mbappé El regreso del '9' ante el Lille supone un alivio para una escuadra cuyo portero estrella no volverá hasta después del parón de selecciones

Óscar Bellot Madrid Lunes, 30 de septiembre 2024, 12:43 | Actualizado 16:09h.

Buenas y malas noticias para el Real Madrid, que sigue lidiando con las consecuencias del incendiario derbi celebrado el domingo en el Metropolitano. Por un lado, los blancos recuperan a Kylian Mbappé, que ha acortado los plazos tras sufrir una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda en el choque disputado la semana pasada ante el Alavés y entró en la convocatoria para el encuentro del miércoles frente al Lille, correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones. Por el otro, el conjunto de Chamartín pierde a Thibaut Courtois, quien sufrió un percance en el aductor de la pierna izquierda en el pleito liguero contra el Atlético y estará fuera de combate hasta después del parón de selecciones.

La lesión de Courtois supone un varapalo para el Real Madrid, que salió con mal sabor de boca del Metropolitano después de ver cómo se le escapaba la victoria sobre la bocina merced al tanto de Ángel Correa y además perderá a su portero estrella para las dos próximas citas: el miércoles ante el Lille en la Champions y el domingo frente al Villarreal en Liga.

El guardameta de Bree se lastimó avanzada la segunda parte de un litigio en el que fue protagonista destacado a causa del lanzamiento de objetos que recibió en su portería procedentes del fondo donde se ubica el Frente Atlético, después de que Courtois se revolviese contra la grada celebrando el gol de Éder Militao que había puesto en ventaja al Real Madrid. Previamente se habían escuchado reiterados gritos de «¡Courtois, muérete!» que salieron desde ese mismo sector del estadio.

Las molestias que sintió Courtois en el aductor de la pierna izquierda le impidieron sacar de puerta con normalidad y Ancelotti avanzó en la rueda de prensa posterior al partido que el belga sufría un percance muscular y pasaría pruebas este lunes. Una vez efectuadas las mismas, se confirmó que padece una lesión en el aductor de la pierna izquierda que le obligará a parar alrededor de dos semanas. Andriy Lunin, inédito en lo que va de campaña, será quien se enfunde los guantes mientras dure la convalecencia de Courtois, cuyo regreso se prevé para el choque que librará el Real Madrid con el Celta el 19 de octubre en Balaídos.

Ampliar Thibaut Courtois recoge uno de los objetos que le lanzaron durante el derbi del domingo en el Metropolitano. Ballesteros (Efe)

Aunque el parón internacional mitiga el daño que representa la lesión de Courtois y no peligra a priori su presencia en el clásico del 26 de octubre, la baja del belga constituye un nuevo contratiempo para un equipo al que no están dándole respiro las lesiones en este inicio de temporada. Hasta el punto de que actualmente son cuatro los efectivos que Ancelotti tiene en la enfermería.

Uno de ellos es David Alaba, quien todavía no tiene fecha de vuelta a los terrenos de juego a causa de la lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió el central en diciembre del año pasado. También está en el dique seco Dani Ceballos, quien sufrió un esguince de grado III con afectación de los ligamentos en el tobillo derecho durante el partido de la cuarta jornada de Liga disputado contra el Betis el pasado 1 de septiembre y se le diagnosticaron unos dos meses de ausencia. El otro que no trabaja con el grupo es Brahim Díaz, quien se lesionó en el aductor largo de la pierna derecha durante el choque frente a la Real Sociedad de la quinta jornada de Liga y no volverá en principio hasta mediados de diciembre.

Recuperación meteórica

La pasada semana era Mbappé quien se sumaba a la lista de bajas por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Inicialmente se preveía que el delantero regresase a los terrenos de juego tras el parón de selecciones. Sin embargo, el crack de Bondy ha recortado los plazos de recuperación y ha entrado en la convocatoria que Ancelotti ha facilitado para viajar a Lille, en la que también aparecen Fran González, guardameta del Castilla, y Sergio Mestre, portero del Real Madrid C, como escuderos de Lunin.

Las sensaciones del '9' son positivas, por lo que el martes se probará en el entrenamiento que llevará a cabo el Real Madrid en el Estadio Pierre-Mauroy de Lille y luego Ancelotti decidirá, en consonancia con el futbolista y con los médicos, el papel que tendrá en una cita que resulta especial para él dado que en el bando opuesto milita desde esta temporada su hermano Ethan.

Igualmente forman parte de la lista Eduardo Camavinga, que ya estuvo el domingo en el banquillo del Metropolitano tras superar la lesión que sufrió en la previa de la Supercopa de Europa pero no dispuso de minutos en el feudo colchonero, y Fran García, que recibió una fuerte entrada por parte de Marcos Llorente en el derbi que le costó la expulsión al futbolista del Atlético pero que no ha traído consecuencias en forma de lesión para el lateral nacido en Bolaños de Calatrava.

