La lucha de Benzema por el Pichichi reactiva a un Madrid frágil

En una Liga que camina jornada a jornada hacia el irremediable alirón del Barça, el Madrid encontró en el Pichichi por el que pelea Karim Benzema la motivación para activarse, al menos en ataque, golear al Almería y arreglar en parte el desaguisado de la contundente derrota entre semana ante el Girona. El galo firmó un 'hat-trick' que aviva la pugna de goleadores con Robert Lewandowski y lideró una plácida tarde blanca aunque de dos caras.

Buen papel del conjunto de Ancelotti en la parcela ofensiva, en la que lucieron la electricidad de Vinicius, el gol de Benzema y el talento tan agradable a la vista de Rodrygo. Otra vez preocupante actuación defensiva de un conjunto al que le cuesta mantener la concentración en la retaguardia y que confía en su enorme pegada para resolver compromisos ligueros como el que encaraba ante el conjunto indálico, con fe pero sin suficientes argumentos para resistir ante la calidad individual del Madrid.

Con un once más que reconocible, del que entre los pesos pesados solo se cayeron Carvajal, Valverde y el lesionado Modric, el Madrid saltó al maltrecho césped del Bernabéu como si la Liga estuviese al rojo vivo y no sentenciada. El mal sabor de boca del duelo en Girona y la proximidad de la final de Copa y la semifinal de la Champions activaron de salida al conjunto blanco y en especial a esa extraña pareja que forman Vinicius y Benzema, por la que pasan buena parte de las esperanzas madridistas. El brasileño, que no entiende de dosificación ni de partidos de trámite, encaró como siempre por la derecha y fue una centella ante Mendes para servir el gol en bandeja a Benzema.

Real Madrid Courtois, Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Camavinga, Tchouaméni, Ceballos, Kroos (Nacho, min. 72), Rodrygo (Asensio, min. 72), Benzema y Vinicius (Carvajal, min. 82). 4 - 2 Almería Fernando, Mendes, Ely, Chumi, Akieme (Centelles, min. 75), De la Hoz (Robertone, min. 57), Samu (Melero, min. 75), Puigmal (Eguaras, min. 57), Portillo, Lázaro y Ramazani (Luis Suárez, min. 64). Goles: 1-0: min. 5, Benzema. 2-0: min. 17, Benzema. 3-0: min. 42, Benzema, de penalti. 3-1: min. 45+1, Lázaro. 4-1: min. 47, Rodrygo. 4-2: min. 61, Robertone.

Árbitro: Cuadra Fernández (Comité balear). Amonestó a Vinicius, Lázaro, Mendes y Camavinga.

Incidencias: Partido de la jornada 32 en Primera disputado en el Santiago Bernabéu ante 58.036 espectadores.

No había reaccionado el Almería al primer golpe cuando Vinicius y Benzema, Benzema y Vinicius, tiraron de nuevo de asociación con una pared magistral en el área y remate del galo al centro, asequible para Fernando, que ya intuía una tarde de mucho trabajo en Chamartín. El guardameta reaccionó como pudo ante el disparo lejano del eléctrico Vinicius, pero ya nada pudo hacer para evitar el doblete de Benzema después de una maradoniana jugada del exquisito Rodrygo.

Tras la noche de perros en Montilivi, la veraniega tarde madrileña resultó plácida para un equipo que se recreó en el toque. Confiado en su ventaja y en un dominio total del partido, el Madrid se desgastó lo mínimo aunque la armonía de la tarde la rompió la amarilla a Vinicius que alejará al brasileño del partido ante la Real en Anoeta. Otra vez demasiado vehemente con el colegiado el carioca, que solo sabe vivir a elevadas pulsaciones, para lo bueno y también para lo malo.

Relajación defensiva

Avistaba el Almería el descanso con el único objetivo de evitar un severo correctivo cuando Ramazani cometió un penalti innecesario sobre Lucas Vázquez que Benzema aprovechó para acercarse aún más a Lewandowski. Lo abultado del resultado relajó la concentración del Madrid en defensa y torció el gesto de Ancelotti cuando Militao y Rüdiger volvieron a las andadas de Girona concediendo tiempo y espacio para el pase de Ramazani y el gol de Lázaro justo antes de la pausa.

Si había algún tipo de esperanza para el Almería Rodrygo se encargó de extinguirla recién comenzado el segundo acto. Zapatazo descomunal del brasileño a la escuadra y partido decidido por la vía rápida. Con su sólida ventaja el Madrid se gustó en ataque pero volvió a evidenciar una alarmante falta de intensidad en la zaga, que de nuevo concedió demasiado en el gol de Robertone.

Otra vez cabreo de Ancelotti en la banda y galones de Militao, que ejerció de líder de la defensa madridista para reclamar más intensidad a sus compañeros de posición. El segundo tanto en contra y la tarjeta a Camavinga, que como a Vinicius le impedirá jugar en San Sebastián, torcieron algo la tarde en el Bernabéu antes de que Benzema se quedase muy cerca del póker. Primero en un penalti de Fernando sobre el francés que llegó precedido de la falta del delantero a Ely en la pugna por el balón y después en un remate al palo. La pugna del '9' por el Pichichi al menos abre un frente de batalla para un equipo acostumbrado a objetivos más ambiciosos.