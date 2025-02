La desgracia persigue al Madrid con una plaga de lesiones en la defensa

Isaac Asenjo Madrid Sábado, 9 de noviembre 2024, 16:52 | Actualizado 18:08h. Comenta Compartir

El Real Madrid, actual campeón de la Champions y la Liga, anda roto por todos lados esta temporada, y la primera mitad de la goleada ante Osasuna fue una auténtica pesadilla. Los fantasmas reaparecieron para Éder Militao, que no pudo reprimir las lágrimas tras otra grave lesión de rodilla, Rodrygo Goes se marchó del verde del Bernabéu tocado emocionalmente después de un problema en el recto femoral derecho, y Lucas Vázquez, que malhacía las labores de un Dani Carvajal que estará fuera todo el año, tuvo que ser sustituido en el descanso por molestias en el aductor izquierdo. Un dramático hat-trick de lesiones, dos de ellos en defensa, que obliga a Carlo Ancelotti a no hacerse más el loco y salir a mirar al mercado invernal porque las brujas recorren una enfermería que se ha llenado de jugadores.

El italiano, incrédulo ante la imagen del infortunio de los blancos, tiene un agujero en el maldito lateral derecho, donde la baja del gallego, que sufrió hace tiempo una conversión forzada, obligó al técnico de Reggiolo a poner a Fede Valverde primero, y luego a Brahim en dicha zona. Una posición en la que no hay más y que provoca una inestabilidad que pone en riesgo el curso. «Evaluaremos qué se puede hacer en enero. Ahora no podemos hacer nada», apuntó el técnico italiano, que señaló a la saturación del calendario como causa del drama que tiene el equipo. «La exigenci no permite a los jugadores descansar y el riesgo de lesiones es más alto», lamentó.

A día de hoy en Chamartín ven cómo tienen lesionados en la retaguardia a Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Éder Militao y Aurélien Tchoauméni. O lo que es lo mismo, solo tiene a Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Fran García. Con Jesús Vallejo ni se cuenta. Todo esto provocó el agradable debut de Raúl Asencio, y es probable que el preparador italiano por fín tire de Jesús Fortea, la última esperanza blanca para ese socavón que tiene el equipo. El juvenil se ha saltado varias etapas y es una de las grandes promesas de la cantera madridista. Su fichaje por 'La Fábrica' rompió el pacto de no agresión con el Atlético de Madrid, al que llegó desde la cantera del Levante. Diestro, con 1,80 metros, acumula diez partidos en la Youth League, la Champions juvenil, y forma parte del Real Madrid C de Segunda FEF. Se encuentra por delante de cualquier lateral del Castilla.

En un periodo de 14 meses, el equipo madridista ha visto cómo cuatro de sus futbolistas han padecido roturas del ligamento cruzado de la rodilla, además de la del juvenil Joan Martínez, siendo las más recientes la del citado lateral derecho Dani Carvajal, y la de este sábado de Éder Militao, algo que ya le ocurrió el año pasado y que dejaría a otro jugador clave fuera para los próximos ocho meses. El brasileño sufre una rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos en la pierna derecha, como reza el parte médico. «Las lesiones son otro problema que estamos afrontando. Nos persigue la desgracia, no es normal», comentó Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid.

El total de lesiones en lo que va de curso para el equipo es de 19. Una cifra que aumenta hasta los 22 afectados si se tiene en cuenta a David Alaba, que lleva fuera de combate desde finales de 2023, y al canterano Jacobo Ramón, que tuvo problemas en el sóleo en octubre y estuvo un par de semanas de baja. A lo largo de esta campaña, por la enfermería del paseo de la Castellana han pasado Bellingham, Camavinga, Mendy, Ceballos, Vinicius, Rodrygo, Carvajal, Brahim, Mbappé, Vallejo, Militao, Tchouaméni y Courtois; estos tres últimos futbolistas lo han hecho hasta en dos ocasiones.