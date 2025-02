El colista ofrece al Madrid la opción de pasar página

José Manuel Andrés Madrid Sábado, 20 de enero 2024, 18:22 | Actualizado 18:41h. Comenta Compartir

La competición no ofrece tregua. El Real Madrid pasó, sin solución de continuidad, de las mieles del triunfo en la Supercopa de España, superando al Atlético y el Barça,, al sabor amargo de la derrota en otro derbi madrileño, esta vez en los octavos de final de la Copa del Rey.

Una vez cerrado el capítulo de los torneos cortos, y a la espera del regreso de la Champions, la hoja de ruta blanca se centra única y exclusivamente en la Liga, por la que los hombres de Ancelotti caminan con paso firme, en un mano a mano con el Girona. La visita del Almería, el colista de Primera, ofrece una excelente oportunidad de pasar página y meter presión a los catalanes, que reciben al Sevilla en Montilivi unas horas después.

«Tenemos cinco partidos de Liga antes del partido de Champions y tenemos ganas de hacerlo bien», recordó Carletto, con «buenas sensaciones» en la previa del duelo ante el Almería y el reto de lograr un pleno en esas cinco jornadas para consolidar su posición en el campeonato antes de centrar el foco en la siempre deseada Liga de Campeones.

El técnico italiano, que no quiere saber nada acerca de los debates sobre la portería, aunque tanto Kepa como Lunin sigan dejando dudas, apostará por el vasco en el retorno de la Liga, como ya anunció hace días. Ofrecerá al de Ondárroa la oportunidad de desquitarse después de sus errores contra el Atlético en la semifinal de la Supercopa.

Más allá de la rotación bajo palos, que sigue dando que hablar sin que para Carletto exista «un debate interno», el preparador de Reggiolo no planea ninguna revolución en el once a pesar de que su rival sea a priori el más flojo de la Liga y no conozca la victoria en el torneo de la regularidad en lo que va de temporada, que no es poco.

Ancelotti apoya a los suyos

Sin alternativas en defensa más allá de la posible entrada en la alineación titular de Fran García en lugar de Mendy, el centro del campo plantea alguna duda más, con un bajo momento de forma de Tchouaméni, que no estuvo fino en el duelo de Copa en el Metropolitano pero sí convenció a su entrenador en la final de la Supercopa contra el Barça, apenas unos días antes. «Fue uno de los mejores partidos que ha jugado, si no el mejor», recordó Ancelotti, sacando la cara por el mediocentro francés.

Sin descanso para Jude Bellingham, que sigue a un gran nivel más allá de que su ritmo goleador haya decaído en las últimas semanas, Vinicius también apunta a titular, toda vez que acaba de recuperar su mejor versión tras la lesión muscular que sufrió y la acumulación de minutos en las piernas no le viene mal en este tramo de calendario menos saturado, con margen para el descanso. El brasileño está bajo el foco por su actitud durante los encuentros, pero cuenta con el apoyo de un técnico que le arropa como nadie. «A Vinicius le agradezco las cosas que hace y las que intenta hacer», señaló Ancelotti, poniendo de nuevo en valor su 'hat-trick' al Barça hace menos de una semana.

Carletto se toma muy en serio el duelo ante el Almería, al que valora más allá de los resultados y que llega al Bernabéu sin el sancionado Baptistao, previsiblemente sustituido por Ramazani como referencia ofensiva. Es consciente el italiano de que el conjunto indálico ofrece una buena opción de pasar página en el retorno al Bernabéu, aunque descarte cualquier preocupación por lo ocurrido ante el Atlético en la segunda derrota del curso. «El partido de la Copa fue un partido muy bien jugado. En la Supercopa salió cara y esta vez salió cruz», resumió.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Kepa, Carvajal, Rudiger, Nacho, Fran García, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham, Brahim y Vinicius.

Almería: Maximiano, Pubill, Chumi, Edgar, Akieme, Lopy, Melero, Arribas, Robertone, Embarba y Ramazani.

Árbitro: Hernández Maeso (Comité extremeño).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora y TV: 16:15 h. Dazn.