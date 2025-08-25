HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Xabi Alonso, durante el duelo entre Oviedo y Real Madrid en el Tartiere. César Manso / AFP
Análisis

La pizarra de Xabi y los goles de Mbappé, primeros brotes verdes del Real Madrid

El guipuzcoano demostró en el Tartiere que no le tiembla el pulso para sentar a Vinicius y acometer cuatro cambios en la segunda jornada, mientras que el francés exhibió un tono propio de sus mejores tiempos en el PSG

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:10

Todavía lejos de su mejor versión, el Real Madrid de Xabi Alonso al menos empieza a mostrar los primeros brotes verdes de la nueva era. ... El guipuzcoano no ha conseguido encontrar todavía demasiada fluidez en el apartado ofensivo, especialmente ante rivales que reducen los espacios a la mínima expresión y obligan al juego en estático, pero su equipo exhibe ya comportamientos colectivos destacables y un meritorio esfuerzo en la presión para recuperar el balón y volcar el partido hacia el campo rival.

