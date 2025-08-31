HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo España - Chipre, en directo
Álvaro Carreras escucha las indicaciones de Xabi Alonso durante el Real Madrid-Mallorca. EP
Análisis

El Real Madrid, cruzado con el VAR, presume de alas

Carreras y Trent fueron decisivos para que los blancos domesticasen al Mallorca en un duelo con tres goles anulados que da margen a Xabi Alonso para pulir conceptos

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 17:37

El Real Madrid afronta el parón de selecciones con una sonrisa en la boca. Nueve puntos sobre nueve posibles explican la felicidad de los blancos, ... que alcanzan la primera pausa liguera en una situación muy distinta a la que se produjo la pasada campaña. Entonces el equipo que dirigía Carlo Ancelotti llegó a la tregua de septiembre motivada por los compromisos internacionales con dos feísimos resbalones en su hoja de servicios ante Mallorca y Las Palmas que le situaron cuatro unidades por debajo de un Barça que firmó un pleno de victorias en las cuatro primeras jornadas. Aquel mustio descorche del campeonato contrasta con el prometedor arranque protagonizado por la escuadra que comanda Xabi Alonso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 83 años Antonio Masa Godoy, voz de la patronal durante cuatro décadas
  2. 2 La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en una finca próxima a Logrosán
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4 Muere a los 68 años el sacerdote extremeño Claudio Molina Olivares
  5. 5

    Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo
  6. 6 Pierde el control al volante y choca con coches aparcados y contenedores en Badajoz
  7. 7

    El Ayuntamiento de Badajoz pone en venta la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
  8. 8 Un gol del meta del Pontevedra frustra al Cacereño
  9. 9

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  10. 10 Empresarios y políticos despiden a Antonio Masa en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Real Madrid, cruzado con el VAR, presume de alas

El Real Madrid, cruzado con el VAR, presume de alas