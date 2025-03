Oblak y Saúl reaniman al Atlético en El Sadar

Amador Gómez Madrid Domingo, 29 de enero 2023, 18:17 | Actualizado 18:55h. Comenta Compartir

Tras su dolorosa eliminación en la Copa y las críticas al arbitraje del Bernabéu, Jan Oblak y Saúl Ñíguez se encargaron de reanimar al Atlético de Madrid en El Sadar. En un disputado partido ante un incansable Osasuna en el que el equipo rojiblanco también pudo perder, aunque no lo mereciese, el Atlético se llevó, gracias a su portero, al autor del único gol y a su asistente, Rodrigo de Paul, que firmó una gran actuación, una muy sufrida victoria en terreno rojillo.

Al Atlético, salvado por Oblak diez minutos antes del 0-1, le costó muchísimo romper la resistencia de Osasuna, lo que no consiguió hasta el tramo final, cuando un pase en largo de De Paul controlado con el pecho por Saúl y culminado con un derechazo valió para que el jugador alicantino batiese a Aitor Fernández, también decisivo para impedir en los últimos minutos de toma y daca que el triunfo del Atlético fuese más amplio. El Atlético acabó pidiendo la hora, pero con su rendimiento, aunque su fútbol no brillase, y su despliegue ante tan complicado rival, tuvo mérito sumar los tres puntos después de su esfuerzo físico en el derbi copero y el golpe anímico sufrido ante el eterno rival.

El primer gol de Saúl como rojiblanco esta temporada tras su regreso del Chelsea premió la insistencia del Atlético en El Sadar, donde volvieron a imponerse el orden y la disciplina de Osasuna hasta que decantó la balanza una conexión letal De Paul-Saúl en un despiste defensivo de los locales. Cayó con dignidad Osasuna, al que le faltó mordiente arriba y le sobró Oblak para sorprender a un Atlético muy exigido ahora que el billete a la Champions es su único objetivo y una posible marcha de Diego Pablo Simeone a final de temporada parece cada vez más clara.

Osasuna Aitor Fernández, Diego Moreno (Kike García, min. 78), Aridane, David García, Manu Sánchez, Pablo Ibáñez (Brasanac, min. 60), Torró, Moi Gómez, Rubén García (Moncayola, min 60), Chimy Ávila (Budimir, min. 60) y Abde (Kike Barja, min. 78). 0 - 1 Atlético de Madrid Oblak, Nahuel Molina, Giménez, Hermoso, Reinildo, De Paul (Witsel, min. 87), Koke (Kondogbia, min. 87), Barrios (Saúl, min. 65), Lemar (Carrasco, min. 46), Correa (Morata, min. 65) y Griezmann. Gol: 0-1: min. 74, Saúl.

Árbitro: Alberola Rojas (Castilla-La Mancha). Tarjeta amarilla a Brasanac.

Incidencias: Partido correspondiente a la 19ª jornada de Liga, disputado en El Sadar.

Con siete cambios en el once de Osasuna con respecto al partido de Copa en el que selló ante el Sevilla su pase a semifinales, gracias un gol de Abde en la prórroga, el equipo de Jagoba Arrasate volvió a exhibir sacrificio defensivo y maniató al Atlético durante todo un primer tiempo en el que impidió que los rojiblancos tuviesen fluidez y creasen ocasiones. La igualdad fue entonces máxima entre un conjunto local que buscó continuamente al desequilibrante Abde por la banda izquierda y un Atlético muy espeso, hasta que reaccionó tras el descanso.

Entonces fue otro el Atlético en la segunda parte, más ambicioso y generador de juego, sobre todo desde que saltaron al campo Saúl y Morata, inmediatamente después de que Oblak, a disparo de Moi Gómez, evitase que Osasuna se pusiese por delante. Ese paradón del guardameta esloveno marcó el devenir del choque, resuelto de forma definitiva por un error en defensa del conjunto navarro y un golpe de calidad de los colchoneros, que después pudieron incluso marcar otro par de tantos.

Aitor Fernández fue entonces determinante con dos paradas consecutivas ante Griezmann y Giménez, aunque para no perder la costumbre, el Atlético no fue capaz de imponer al final su superioridad y control frente a un Osasuna que no dejó de intentar el empate con el corazón. Así, con los rojillos al ataque a la desesperada, el Atlético no pudo respirar hasta el pitido final.