Simeone tiene mucho trabajo por delante

El nuevo Atlético de Madrid, que tantos movimientos de mercado ha protagonizado este verano, cayó en Oporto en el primer partido de pretemporada. A pesar de que muchas piezas sean nuevas y se hayan visto los primeros minutos de estos jugadores como rojiblancos, la falta de ritmo se notó en el encuentro disputado en Portugal este domingo. El Oporto llevó la iniciativa del partido, pero solo pudo lograr el solitario gol de la victoria en una jugada en la que se durmió la zaga colchonera, justo antes del descanso.

La acción de más peligro para el Atlético fue un soberbio disparo de Julián Álvarez, que se estrelló contra el larguero. La Araña parece que seguirá siendo la principal estrella de Simeone. Aunque su partido no fue el mejor, el planteamiento del Cholo no favoreció, ya que exigía más presión de la que podían físicamente ejercer algunos futbolistas en este tramo del año. En la segunda mitad, el entrenador argentino cambió a sus once jugadores y le dio la oportunidad a algunos jóvenes canteranos como Taufik Seidu o Rayane Belaid, que demostraron más hambre que otros titulares.

Las sensaciones del juego no han variado mucho en un equipo que no brilló la temporada pasada y que estuvo muy tímido en una competición como el Mundial de Clubes. Aun así, si hay un entrenador que puede sacar rendimiento a cualquier jugador, ese es Simeone. Tendrá trabajo, sobre todo con los nuevos, que necesitarán adaptarse al estilo que acostumbra a utilizar el Cholo. Lo más preocupante son las desconexiones o la pasividad en algunos compases de los partidos, que el año pasado fueron suplidas por la gran pegada en los últimos instantes. Falta la capacidad de dominar los encuentros, ya que la versión del equipo empeora con el resultado adverso, actualmente.

La segunda mitad acabó sin remates a puerta y es que, el encuentro al final como un entrenamiento más para ambos conjuntos. Los verdaderos protagonistas aparecieron antes del partido y fueron Radamel Falcao y Paulo Futre. Ambos jugadores icónicos, que vistieron camisetas de Atlético y Oporto, participaron en el homenaje en memoria del futbolista portugués Diogo Jota, fallecido en accidente de tráfico. El resultado es lo de menos, aunque no deja de ser un aviso para que el Atlético despierte antes del inicio de competición, que tiene lugar en apenas dos semanas.

