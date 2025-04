Militao sufre una lesión en el cuádriceps

Ignacio Tylko Madrid Martes, 8 de octubre 2024, 13:41 Comenta Compartir

Otra mala noticia para el Real Madrid y además en defensa, donde acaba de perder a Dani Carvajal para toda la temporada por una triple rotura en la rodilla. Esta vez el afectado es Éder Militao, con una «lesión en el cuádriceps izquierdo». En esa zona se queja el brasileño desdel el pinchazo que sintió en el derbi del Metropolitano, aunque han tenido que pasar diez días para confirmar la dolencia.

El proceso no ha sido sencillo. Militao terminó el duelo ante los colchoneros, fue cambiado en el minuto 57 encuentro de Champions con derrota en Lille, salió desde el banquillo ante el Villarreal en el tramo final, viajó a Sao Paulo para concentrarse con la selección de Brasil y regresó para hacerse más pruebas. Aunque el Real Madrid nunca especifica el grado de las lesiones ni el período aproximado de baja, al parecer no se trata de una rotura grave y el tiempo en el dique seco será de unas dos semanas.

Teniendo en cuenta el precedente cercano de Kylian Mbappé, que superó en tiempo récord un problema muscular y se alistó una semana después para la cita de Lille en la que se reencontró con su hermano Ethan, no se descarta que Militao pueda estar en Balaídos tras el parón liguero por la ventana de selecciones.

En el derbi, Militao notó un pinchazo que en un principio se consideró una mera sobrecarga. Por eso jugó en Lille pero de nuevo, al golpear un balón en largo, volvió a sentir lo mismo. Pidió el cambio y se sentó en el banquillo con una bolsa de hielo en la pierna izquierda. El club transmitió entonces que no había lesión, pero la incertidumbre creció porque fue suplente ante el Villarreal, aunque entró al campo para jugar los últimos 20 minutos. Sus sensaciones no eran positivas.

Esa misma noche viajó a Brasil pese a que los doctores del club blanco contactaron con sus colegas de la 'Canarinha' para notificarles que tenía una molestia y que no etra recomendable el largo desplazamiento. Sin embargo, la Confederación Brasileña no fue en su caso tan flexible como con Vinicius y le obligó a irse hasta Sao Paulo para hacerle pruebas 'in situ'. Tras ellas, aceptaron liberarle. Hizo noche en su país, despegó hacia Madrid por la mañana y tras el aterrizaje, nueva resonancia en Valdebebas que confirmó la lesión.