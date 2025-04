El Barça se da un festín en Mestalla

Daniel Panero Domingo, 20 de febrero 2022 | Actualizado 21/02/2022 13:53h. Comenta Compartir

Sin tiempo para asimilar el pinchazo en la Europa League. Así emprende el Barcelona un nuevo partido clave para estar en la próxima Liga de Campeones. El partido contra el Nápoles ya es historia y el equipo de Xavi tiene este domingo un duelo complicado contra el Valencia en Mestalla. Será un encuentro que servirá para confirmar la mejoría mostrada en los últimos choques o dar un paso atrás en la apasionante lucha que mantienen los culés por estar entre los cuatro primeros de la Liga.

«Cada partido es una final. Estamos con urgencias. Para nosotros es fundamental ganar los tres puntos. Hay que estar entre los cuatro primeros», reclamó este sábado Xavi. El técnico del Barça reconoció la importancia de un partido bisagra entre los dos duelos de Europa League contra el Nápoles. Será un encuentro ante un rival «con un modelo de juego diferente» y en el que el Barcelona deberá mejorar la eficacia de cara a portería si quiere lograr la victoria. «Ante el Nápoles nos faltó concretar; hicimos un gran partido. Mañana tenemos una prueba de fuego importante, en un campo difícil y ante un rival agresivo», sentenció el entrenador azulgrana.

El Barça llega al partido contra el Valencia en un buen momento en cuanto a las sensaciones, pero inmerso en un pequeño bache de resultados. Ante el Atlético los culés cuajaron su mejor encuentro, pero los compromisos frente a Espanyol y Nápoles han pinchado un globo que parecía repleto tras la victoria contra los rojiblancos. Un triunfo en Mestalla podría ser ese golpe de efecto contra un rival de peso y una nueva oportunidad para mantener la cuarta plaza, con el objetivo de superar en la tabla al Atlético y el Villarreal.

Para lograr el importante triunfo, el Barça tendrá que sobreponerse a numerosas bajas. Xavi no podrá contar por sanción con Piqué y Dani Alves. Tampoco podrán estar en Mestalla por lesión Sergi Roberto, Umtiti, Balde y Ansu Fati, mientras que Lenglet, Araujo y Memphis Depay serán duda hasta última hora. Todas estas ausencias obligarán al técnico catalán a mover piezas de nuevo para formar un once de garantías, Busquets y Gavi podrían regresar al once tras su suplencia en la Europa League y Mingueza podría actuar como improvisado central ante las numerosas bajas en la zaga.

No será un partido sencillo para el Barcelona. José Bordalás ha conseguido esta temporada reconstruir al Valencia y hacer del che de nuevo un equipo competitivo. El equipo de la capital del Turia llega a la cita tras varios pinchazos en Liga, pero ha demostrado en la Copa que sabe mostrar su mejor versión en momentos complicados. Este es uno de ellos. El Valencia es duodécimo y ya está a nueve puntos de los puestos de la Europa League. Necesita reaccionar si no quiere descolgarse aún más y vencer al Barça podría ser ese golpe encima de la mesa que necesita el equipo para volver a los puestos de arriba.

La última gran exhibición de Messi

El Valencia llega a la cita tras un principio de año plagado de compromisos por la disputa de la Copa del Rey, pero lo hace con prácticamente la totalidad de sus efectivos. Bordalás podrás contar con toda la plantilla salvo los lesionados Cillessen, que ha pasado esta semana por el quirófano para quitarse un coágulo de sangre, y Gabriel Paulista, que se ha incorporado esta semana a los entrenamientos pero aún tendrá que esperar tras cuatro meses fuera de los terrenos de juego.

El Barcelona logró la pasada campaña en Mestalla un triunfo crucial para seguir en la batalla por la Liga, pero lo hizo sobre todo gracias a Leo Messi. El astro argentino firmó el 2 de mayo del pasado año la que fuera su última gran exhibición como blaugrana con un doblete contra el Valencia que resolvió un partido más que complejo para los de Ronald Koeman. El Valencia se adelantó en el marcador con un gol de Gabriel Paulista, pero el hoy jugador del PSG mató el encuentro con un doblete, falta directa incluida, que acabó con las esperanzas de los de Javi Gracia. Fue un as en la manga que los culés no podrán tener este domingo para paliar la falta de gol.

El Barcelona arrasó este domingo en Mestalla. El conjunto que dirige Xavi se reencontró con el gol y lo hizo a lo grande. Los culés fueron definitivos y golpearon como un martillo a un Valencia que se vio sobrepasado y acabó cediendo por 1-4 ante su público. Los tantos de Aubameyang, en tres ocasiones, y Frenkie de Jong, certificaron un triunfo crucial para los azulgranas y sirven para mantener las espadas en todo lo alto en la pelea por estar en los puestos de acceso a la Liga de Campeones.

Un campo de minas. Eso fueron los primeros minutos disputados en Mestalla. Xavi Hernández habló de las diferencias entre su modelo de juego y el de José Bordalás en la previa, pero todo eso quedó atrás cuando el balón echó a rodar. Ambos técnicos apostaron por una presión asfixiante con la que evitar la salida de balón de su rival y ambos trataron de tener superioridad sobre los jugadores clave del otro equipo. Dembélé, principal novedad blaugrana, estaba aislado, y Bryan Gil y Guedes se perdían ante las continuas ayudas del equipo culé. Fue un inicio de duelo no apto para claustrofóbicos en el que era imposible encontrar un metro para asociarse con un compañero.

La ley en Mestalla estaba escrita. Solo faltaba encontrar la trampa. El más listo en este apartado iba a ser el Barcelona. La presión alta del equipo de Bordalás dejaba una alternativa impropia en los azulgranas, pero tan efectiva que era absurdo no aprovecharla: el balón en largo. Jordi Alba buscó a Aubameyang con un pase a la espalda de los centrales que resolvía de un plumazo toda la maraña de piernas que poblaba el centro del campo. El balón fue un regalo para un jugador que lleva marcando ese gol toda su carrera. Lo hizo en Dortmund, Londres y ahora también a orillas del Mediterráneo. 'Auba' corrió, levantó la cabeza para fijar a Mamardashvili y definió a la escuadra con la tranquilidad que los culés llevan demandando todo el curso.

Valencia Mamardashvili, Foulquier, Diakhaby, Alderete (Comert, min. 85), Gayà (Lato, min. 66), Carlos Soler, Ilaix Moriba (Racic, min. 66), Guillamón (Maxi Gómez, min. 46), Bryan Gil, Guedes y Hugo Duro (Marcos André, min. 85). 1 - 4 Barcelona Ter Stegen, Dest, Araujo, Eric García (Mingueza, min. 46), Jordi Alba, Gavi (Adama Traoré, min. 81), Busquets, Frenkie de Jong (Pedri, min. 60), Dembélé (Nico, Min. 71) Aubameyang (Luuk de Jong, min. 81) y Ferran Torres. Goles: 0-1: min. 23, Aubameyang. 0-2: min. 32, Frenkie de Jong. 0-3: min. 38, Aubameyang. 1-3: min. 53, Carlos Soler. 1-4: min. 63, Aubameyang.

Árbitro: Del Cerro Grande (Madrileño). Tarjetas amarillas a Jordi Alba, Ilaix Moriba, Araujo, Hugo Duro, Nico, Lato, Carlos Soler y Dest.

Incidencias: Partido correspondiente a la 25ª jornada de Liga, disputado en el estadio de Mestalla ante 40.000 espectadores.

El gol fue un mazazo para Mestalla. La afición local se había propuesto arropar a los suyos tras la mala racha de resultados y de paso tomarla con Ferran Torres, que volvía a la que fue su casa. Ese empuje se vino abajo con el gol de Aubameyang y se iba a tornar en bronca minutos después con la segunda diana. Otra vez Jordi Alba ejerció de mariscal para encontrar a Dembélé a la espalda de los centrales. Un pase medido al galo y Dembélé regaló el tanto a Frenkie de Jong, que marcó a puerta vacía.

Los dos golpes del Barça dejaron grogui al Valencia. Los de Bordalás no sabían si continuar con el plan inicial o cambiar de idea. En esa indefinición apareció Gavi por la banda derecha y puso un centro preciso a Aubameyang para que el ex del Arsenal sacara a relucir otro de sus recursos, el de oportunista en el área pequeña. Todo les salió de cara a los de Xavi, incluso aquello que dependía de centímetros. El gabonés no estaba en fuera de juego por los pelos y a Carlos Soler le anularon un tanto al filo del descanso porque el cuero salió por la banda en la génesis de la jugada. Otro golpe psicológico a la moral de los locales.

Tras la reanudación, Bordalás llamó a toque de corneta. La primera parte era historia y ahora tocaba ir a tumba abierta a por la remontada. Maxi Gómez ocupó el lugar de Guillamón y empezó un carrusel de centros que iban a encontrar el premio con un cabezazo de Carlos Soler llegando desde atrás. Mestalla entró en ebullición y al Barça le vino a la mente el 3-3 de Vigo. Aquel día el Celta remontó tres goles y los culés no supieron encontrar ningún anestésico para frenar la atmósfera generada por Balaídos. Xavi echó mano en esta ocasión de Pedri y el canario decidió ser un verso suelto. Su técnico quería chill out y él puso rock and roll con un zapatazo nada más saltar al verde desde fuera del área ante el que nada pudo hacer Mamardashvili. El balón tocó en Aubameyang y el árbitro le concedió el gol al delantero gabonés.

No hay mejor calmante en campo rival que ampliar la ventaja en el marcador del equipo visitante. El 1-4 fue definitivamete letal. Xavi dio entrada a Nico para poblar aún más el centro del campo y encontrar por fin la pausa con la que llegar hasta el pitido final y lograr tres puntos fundamentales para que el Barça mantenga la cuarta plaza en la Liga y siga en puestos de Champions.

