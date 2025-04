Laporta: «El penalti a Koundé es un escándalo»

Ignacio Tylko Madrid Lunes, 20 de enero 2025, 12:21 Comenta Compartir

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, tildó de «vergüenza» el arbitraje en el choque liguero del sábado en el que el equipo de Hansi Flick no pudo pasar del empate (1-1) ante el Getafe en el Coliseum y aseguró que fue un «escándalo» que no se pitase un penalti por agarrón continuado de Uche a Jules Koundé. Dicho lo cual, recordó que al madridista Rüdiger le pitaron a favor «uno parecido». En Getafe ocurrió que ni el colegiado, el asturiano Gónzalez Fuertes, ni el VAR, que no intervino, vieron nada en esa polémica acción que ha provocado la reacción de un Laporta que últimamente no entraba a valorar acciones arbitrales.

Laporta, un maestro a la hora de manejarse ante los medios y tratar de convertirse en víctima, hizo estas declaraciones a la salida de los juzgados de L'Hospitalet (Barcelona), donde tuvo que prestar declaración por un supuesto caso de estafa como abogado y asesor a una familia que había ganado la Primitiva y que había perdido 4,7 millones. Laporta no quiso hacer declaraciones a la salida sobre su caso, pero sí se refirió al arbitraje en Getafe. El viernes, sí emitió un comunicado en el que negó los hechos que se le imputan, dijo que la causa se había ya archivado y se reabre por deferencia a la acusación y que sigue sufriendo un «linchamiento mediático».

Según informó la semana pasada El Periódico, el caso explica que a esta familia, tras acudir al banco, le ofrecieron ingresar en la sociedad 2,4 millones por tres años con un interés del 6% anual. Ese contrato se hizo efectivo el 1 de noviembre de 2017 y, según recoge este medio catalán, «presentaba defectos de forma al estar redactado en inglés, sin firma legible y tenía cláusulas perjudiciales para la familia inversora». La figura de Laporta aparece porque, supuestamente y según apunta la familia, esta operación contó con su asesoramiento al actuar en nombre de CSSB Limited, pero además habría ejercido de abogado de la familia. En ese periodo, el presidente del Barcelona no estaba vinculado al fútbol.

Las críticas del Barça tras sus duelos en Getafe, donde no gana desde hace seis años, son ya conocidas. Sin ir más lejos, el curso pasado Xavi Hernández ya se pronunció después de la primera jornada de Liga en el Coliseum. Fue cuando pronunció aquello de que «nos va a ser muy difícil ganar esta Liga». La frase no iba por la competitividad del campeonato, sino por factores externos. Un mantra que le persiguió toda la temporada. Ahora, avanza la Liga, el Real Madrid ya es líder con siete puntos de ventaja sobre el Barcelona y dos sobre el Atlético, y crecen las polémicas.