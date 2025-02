Laporta atiza al Real Madrid por el 'caso Negreira'

D. Panero Domingo, 16 de abril 2023, 17:25 | Actualizado 17:31h. Comenta Compartir

Un día antes de que por fin salga a la palestra y responda a preguntas sobre el 'caso Negreira', que explotó hace ya dos meses, Joan Laporta aprovechó la visita liguera de los culés a Getafe para reunirse con los peñistas en Madrid y hacer una especie de 'spoiler' sobre lo que dirá este lunes. El mandamás del club azulgrana intentó defenderse del escándalo atacando al Real Madrid.

Para empezar, el presidente azulgrana dejó claro a los seguidores barcelonistas que «no tienen nada» en contra de la entidad que gobierna «porque no hay nada». «Aquí lo que han hecho es magnificar una situación de que una de las personas que estaba vinculada a estas empresas era un exárbitro y un exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Negreira no tenía ninguna capacidad para alterar los resultados de ningún partido porque él no designaba a los colegiados», defendió el máximo dirigente del Barça ante los peñistas.

En otro momento de su intervención, Laporta lamentó que se persone en el 'caso Negreira' «un club históricamente muy favorecido en el tema arbitral». «Es un sinsentido», enfatizó en clara referencia al Real Madrid. «Queremos al Barça y no vamos a permitir que se ensucie nuestro queridísimo sentimiento barcelonista», subrayó Laporta. «Mañana lo explicaremos todo», concluyó en su aparición junto a los peñistas en la capital de España.

Este lunes, a partir de las 11.00 horas, está previsto que el presidente del Barça comparezca en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou para dar su versión sobre el 'caso Negreira', escándalo que investigan la Fiscalía Anticorrupción y la UEFA y en el que se han personado el Consejo Superior de Deportes, LaLiga, el Real Madrid, la Federación Española de Fútbol.