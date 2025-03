Lamine Yamal regresa para sostener al Barça

Daniel Panero Viernes, 29 de noviembre 2024, 18:31 | Actualizado 18:39h. Comenta Compartir

El Barcelona tiene este sábado en Montjuic el objetivo de recuperar las buenas sensaciones con las que había empezado la temporada. El conjunto que dirige Hansi Flick se mide a Las Palmas tras los dos pinchazos contra la Real Sociedad y el Celta en Liga con la posibilidad de meter presión a un Real Madrid que tampoco pasa por su mejor momento y con la gran novedad de Lamine Yamal, que regresa tras superar sus problemas en el tobillo y podrá ser de la partida si el técnico alemán así lo estima oportuno.

«Solo pienso en qué es lo mejor para ganar mañana, nos da igual lo que pase el martes, el sábado o en Dortmund. Estamos concentrados en el partido de mañana. Queremos la intensidad y el estilo de fútbol que tuvimos contra el Brest. Estamos en una buena situación y espero que el equipo esté bien preparado», afirmó Flick en la rueda de prensa previa al partido de su equipo contra los grancanarios. El técnico alemán no quiso entrar en la celebración del 125 aniversario del club, ni quiso poner el foco en el regreso de Lamine Yamal, sino que quiso hablar de un encuentro importante para el Barça.

Y es que los dos tropiezos consecutivos han podido pinchar el globo que se había hinchado durante los primeros meses de competición. El partido ante la Real Sociedad, con cero disparos entre palos, y la fragilidad defensiva mostrada ante el Celta en Balaídos han hecho mella en un equipo que necesita como el comer recuperar buenas sensaciones. Eso es lo que buscará el Barça en un partido marcado por una efeméride celebrada por todo lo alto este viernes en el Gran Teatre del Liceu. Esa fiesta tendrá su continuación sobre el césped del Lluis Companys, allí donde el Barça puede terminar el sábado siete puntos por encima del eterno rival y metiendo presión a los blancos, que jugarán al día siguiente contra el Getafe en el Santiago Bernabéu.

Ese es el objetivo de un Barça que podrá contar por fin con Lamine Yamal, ya recuperado de sus problemas en el tobillo, aunque su presencia en el once titular no está ni mucho menos garantizada. «Está preparado para jugar, pero no sé si será titular», aseguró Flick este viernes. También estará disponible Ferran Torres, lo que deja a Flick con muchas más opciones en ataque. Pese a ello, el germano mantendrá el grupo que se impuso al Brest, con la novedad de Gavi en el doble pivote en lugar del sancionado Marc Casadó y la posibilidad de que Balde regrese al lateral izquierdo en lugar de Gerard Martín, titular en los últimos compromisos.

Un rival propicio

El Barça tiene la misión de recuperar sensaciones y se medirá a un equipo que concede demasiado al rival. Las Palmas es el tercer conjunto que más goles ha encajado en lo que va de competición y llega a la Ciudad Condal después de haber recibido tres tantos a manos del Mallorca en casa. Es el rival ideal en este sentido, pero Diego Martínez ya ha avisado en la previa que viaja a Barcelona con el objetivo de aprender de este tipo de errores. «Lo primero que debemos tener claro es que hay que saber resistir y sufrir. Hemos de hacer un partido perfecto y que ellos no tengan el día. Vamos a estar sometidos a una gran exigencia psíquica, táctica, física y de ritmo, es una oportunidad de crecimiento para todos«, señaló.

Esa oportunidad le llega a Las Palmas con la necesidad de ganar para salir del pozo de la clasificación. El equipo de Diego Martínez coquetea con los puestos de descenso tras haber logrado apenas tres triunfos en catorce jornadas, una marca muy pobre y que podría tener su punto de inflexión en Barcelona. Para ello, el técnico vigués podrá contar con todos sus futbolistas a excepción de Álex Muñoz, Pejiño y Sinkgraven. Estas ausencias no condicionarán un once en el que la manija pasará una vez más por Kirian y Moleiro y en el que Sandro Ramírez será la punta de lanza ante el club en el que se formó.

Alineaciones probables

Barcelona: Peña, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde, Pedri, Gavi, Raphinha, Fermín, Dani Olmo y Lewandowski.

Las Palmas: Cillessen, Viti, Suárez, McKenna, Muñóz, Essugo, Kirian, Moleiro, Fuster, Sandro y Silva.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité Cántabro).

Estadio y horario: Lluis Companys 14:00 / Movistar LaLiga.