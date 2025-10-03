HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Lamine Yamal, durante el partido ante el PSG. Afp

Lamine Yamal recae de su lesión

El futbolista estará entre 2 y 3 semanas de baja y se perderá los encuentros con España tras ser convocado esta mañana

Javier Varela

Javier Varela

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:48

Comenta

Lamine Yamal no estará en el Sánchez Pizjuán para el partido del Barcelona ante el Sevilla. El futbolista azulgrana vuelve a tener molestias en el pubis, según informó el Barcelona a primera hora de la tarde en un comunicado. La entidad azulgrana señala que el '10' estará alrededor de dos o tres semanas fuera de los terrenos de juego.

La noticia llegó horas después de que el seleccionador español, Luis de la Fuente, lo convocara para los próximos encuentros ante Georgia y Bulgaria, valederos para la clasificación para el Mundial del 2026.

Lamine Yamal abandonó la concentración de la selección el domingo 7 de septiembre con unas molestias en la espalda, controladas mediante un analgésico intramuscular. Días después, apareció un problema en el pubis, del que en la selección no se tenía conocimiento y por el que, como dejó claro Hansi Flick, se les llegó a hacer responsables. Ahora, Luis de la Fuente debe elegir a un extremo para cubrir la baja de Lamine Yamal.

El '10' del Barcelona ya se perdió cuatro encuentros, tres de Liga -Valencia, Getafe y Oviedo- y uno de Champions -Newcastle- por sus problemas en el pubis y reapareció el pasado domingo disputando media hora contra la Real Sociedad.

El pasado miércoles jugó los 90 minutos en el duelo de Champions contra el PSG y no terminó el partido ante los parisinos con buenas sensaciones y ahora ha trascendido que no estará a disposición de Hansi Flick. Este viernes ha regresado a la enfermería azulgrana y no viajará mañana con la expedición culé y tampoco atenderá los compromisos con la selección en este parón internacional.

