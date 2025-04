Indignación en el Barça y el Atlético por un montaje de LaLiga con Vinicius

Ignacio Tylko Madrid Viernes, 27 de diciembre 2024, 12:16 | Actualizado 17:24h. Comenta Compartir

No se trata de una inocentada, ni siquiera una broma navideña, sino de una iniciativa de LaLiga que tuvo que rectificar el organismo que preside Javier Tebas debido a la indignación que provocó por igual entre los seguidores del Barça y del Atlético de Madrid. 'Lo Mejor de Vini Jr. en 2024' es el título de un vídeo en la cuenta de LaLiga en Youtube, donde publica atractivos y espectaculares contenidos. El delantero brasileño del Real Madrid, reciente ganador del The Best y segundo en el Balón de Oro, se merece una recopilación de sus mejores momentos en el año que termina, pero el problema surge por el montaje fotográfico que ilustró la carátula del vídeo.

El sábado, con ocasión de la última jornada liguera del año, se hizo viral la foto de la celebración del noruego Alexander Sorloth, autor del 1-2 del Atlético de Madrid en Montjuïc, con hasta cuatro jugadores del Barça abatidos en el césped porque el partido estaba ya en el último de los seis minutos de tiempo añadido. Pues resulta que de esa imagen ha desaparecido Sorloth, sustituido por Vinicius. Por ello, los colchoneros están enfadados por utilizar una fotografía de un gol del Atlético para encumbrar a Vinicius y los culés muy molestos al entender que el objetivo del montaje es que el brasileño pase por encima de los jugadores del Barça hundidos.

¿Había necesidad de recurrir a un montaje tan sensible para destacar a Vinicius?, se preguntan los hinchas azulgranas y rojiblancos. Si bien el clásico más reciente lo ganó 0-4 el Barça con una exhibición en el Santiago Bernabéu, seguro que hay numerosas imágenes de Vinicius celebrando goles propios y de compañeros madridistas ante defensas azulgranas hundidos.

Ampliar La icónica celebración de Sorloth con cuatro jugadores del Barça tirados sobre el césped en Montjuïc. Reuters.

Sin ir más lejos, el 21 de abril de 2024, fecha enmarcada en el vídeo de LaLiga al referirse al año que acaba, Vinicius le marcó al Barça, de penalti, en el triunfo del Real Madrid por 3-2. Y el brasileño, como es normal, lo celebró a lo grande. Cierto es que quizá esa ilustración no tendría la misma fuerza que la de Sorloth, pero en el Barça y en el Atlético entienden que no era necesario enfadar a sus aficionados con una imagen de algo que no sucedió. Tal fue el revuelo originado a lo largo del día en las redes sociales, que LaLiga reaccionó y eliminó el vídeo el jueves por la noche.

Aunque no ha trascendido ninguna queja formal del Barça y el Atlético ante la patronal de clubes que les representa, sí salió a la palestra la Unión Internacional de Peñas del club colchonero para emitir un comunicado en el que manifiesta su «indignación por la reciente manipulación de una foto histórica por parte de LaLiga».

«Cambiar al protagonista de un momento decisivo para beneficiar la imagen de un jugador es un acto que atenta contra la integridad del fútbol y la verdad histórica. El fútbol es pasión, respeto y autenticidad. Este tipo de acciones desvirtúan los valores que defendemos como aficionados. Exigimos explicaciones y rectificaciones inmediatas por parte de La Liga», sostiene la asociación de peñas rojiblancas que preside Eduardo Fernández.