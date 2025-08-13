HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El fuego cerca Cabezabellosa con vecinos en el interior del pueblo: «Es una ratonera»
Simeone, durante un partido de pretemporada EFE
Liga 2025-26

La ilusión del nuevo Atlético frente a la realidad del duopolio

Simeone afronta su decimoquinta temporada con una plantilla reforzada y la exigencia de pelear por todos los títulos contra el Barça y el Real Madrid

David Hernández

Madrid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:35

Simeone afronta el reto de ganar algún título esta temporada después del esfuerzo realizado en la dirección deportiva, ya que el Atlético es uno de ... los clubes con más ajetreo a lo largo del verano. Casi 20 movimientos entre altas y bajas dejan una plantilla renovada y con un toque más rejuvenecido, que buena falta le hacía a Simeone. Las aspiraciones de alzar el título de Liga estarán determinadas por el desempeño de los dos transatlánticos Barça y Madrid y también el aguante del Atlético, que el año pasado fue campeón de invierno, pero en marzo se desinfló hasta terminar a doce puntos del liderato. A priori, la profunda renovación acometida le da más posibilidades de codearse con los mejores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres
  2. 2 Extremadura pide ayuda a la UME para enfrentar una sucesión de incendios
  3. 3 El fuego obliga a evacuar a 700 vecinos de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa y a cortar dos carreteras
  4. 4 Badajoz registra 45,5 grados, la tercera máxima histórica en Extremadura
  5. 5 Declarado un nuevo incendio en el norte cacereño, entre Jarilla y el Valle del Jerte
  6. 6 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  7. 7 El fuego cerca Cabezabellosa con vecinos en el interior del pueblo: «Es una ratonera»
  8. 8 Desalojan la piscina de La Granadilla de Badajoz por la aparición de heces en el agua
  9. 9 El extremeño que pasó de «salvar» su bar a triunfar con sus arroces a domicilio
  10. 10 José Luis Gaviro: «Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La ilusión del nuevo Atlético frente a la realidad del duopolio

La ilusión del nuevo Atlético frente a la realidad del duopolio