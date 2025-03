Homenaje a Kroos sin gol en su último día en el Bernabéu

José Manuel Andrés Madrid Sábado, 25 de mayo 2024, 23:09 | Actualizado 23:40h. Comenta Compartir

No era una noche cualquiera en el Santiago Bernabéu. La gran batalla en la final de la Champions frente al Borussia Dortmund está por llegar y el trofeo de Liga, el trigesimosexto en la historia del Real Madrid, reposa desde hace semanas en las pobladas vitrinas de Chamartín. Sin embargo, una velada plácida, primaveral a orillas de La Castellana, se convirtió en una oda a la nostalgia en virtud de la decisión de Toni Kroos de colgar las botas tras la Eurocopa.

Todavía le quedan al alemán ocho partidos por delante si es que Alemania alcanza la final del 14 de julio en Berlín, pero uno de los mejores futbolistas germanos y también del Madrid de todos los tiempos ya no volverá a vestirse de blanco sobre el césped del Bernabéu. Son palabras mayores. No había espectador que no fijase la atención en sus elegantes gestos. Podía ser el último pase, el último remate, el último gol... Por eso el duelo ante el Betis, el epílogo de esta Liga casi perfecta del conjunto de Ancelotti, se convirtió en un homenaje al '8'.

Compañeros ataviados con su camiseta y rivales rindieron pleitesía al alemán con un pasillo cuando saltó al terreno de juego. Un tifo en el fondo sur, la grada de animación, recordaba su condición de leyenda blanca y los 22 trofeos que ha levantado de blanco desde su llegada en 2014, hace una década, que todavía podrían ser 23 en una semana. Hasta un carácter típicamente germano puede permitirse una licencia sentimental en un momento así, y aunque de forma menos visible que en los rostros de sus familiares en la grada, también en su gesto traslució la carga sentimental del instante mientras devolvía el prolongado aplauso del Bernabéu.

Real Madrid Courtois (Kepa, min. 63), Carvajal (Lucas Vázquez, min. 73), Nacho (Militao, min. 63), Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga (Modric, min. 73), Kroos (Ceballos, min. 87), Bellingham, Rodrygo y Vinicius. 0 - 0 Betis Vieites, Sabaly, Sokratis, Visus, Miranda, Cardoso, Roca, Bellerín, Rodri (Altimira, min. 72), Ayoze y Willian José (Abde, min. 80). Árbitro: Díaz de Mera Escuderos (Castellano-manchego). Amonestó a Nacho, Carvajal y Sokratis.

Incidencias: Partido de la jornada 38 de Liga disputado en el Santiago Bernabéu.

El Madrid debía vestirse de gala para la ocasión y lo hizo con el once que a buen seguro se medirá al Dortmund en Wembley, incluido Courtois, por si había alguna duda sobre la portería. Toda la artillería para preparar el asalto a la Champions y dejar un regusto dulce entre sus aficionados en la despedida del curso. Fue mejor de inicio y generó las primeras ocasiones del duelo, especialmente un disparo alto de Rodrygo. Y es que el Betis derrochó valentía con una línea defensiva muy alta, una apuesta muy arriesgada frente al poderío al espacio del Madrid, que rozó el gol con un remate de Mendy desviado bajo palos por Sokratis.

Bonito encuentro, liberado de cualquier complejo por la falta de objetivos tangibles. El ida y vuelta, entretenido, dejaba también cierto aire de intensidad moderada. No era cuestión de recibir disgustos en forma de lesiones con la final de la Champions y la Eurocopa a la vuelta de la esquina.

Así las cosas, la energía inicial se fue atemperando con el paso de los minutos. Cada acción de Kroos se celebraba como los goles que no llegaban a pesar de otra buena ocasión de Vinicius, que tiró de tacón en un remate inverosímil. Ya caminaba el duelo hacia el descanso cuando Johnny Cardoso, un invitado sorpresa, irrumpió en la fiesta para adelantar al Betis de forma efímera, pues el tanto fue anulado por un fuera de juego previo de Marc Roca. Milimétrica intervención del VAR y pausa.

Lágrimas del hombre impasible

El Madrid metió una marcha más tras el paso por los vestuarios, pero Vieites sostuvo al Betis con sus paradas. No hubo goles finalmente, pero lo de menos era el resultado. Entró Kepa, que regresa al Chelsea tras su cesión, y se fue Nacho, cuyo futuro sigue en el aire. Ancelotti se guardó un detalle especial permitiendo que Modric compartiese con Kroos, su infatigable compañero de batallas, los últimos minutos del alemán sobre el césped del Bernabéu, y finalmente la temperatura ambiente se incrementó notablemente cuando en los últimos minutos del partido el '8' enfiló el camino al banquillo. En apenas unos instantes una década prodigiosa recorrió el recuerdo del madridismo.

Sus hijos esperaban al ídolo del fútbol en la banda, un tipo familiar por encima de todo. También le acompañaron los suyos en otra icónica imagen, tras la memorable victoria ante el Bayern en semifinales de la Champions, en su última gran noche en Chamartín. Ya sabía entonces que su etapa en el Madrid tocaba a su fin. El hombre impasible solo liberó sus lágrimas cuando vio la emoción de sus pequeños y los abrazó junto al banquillo. El madridismo también llora, pues grandes futbolistas llegarán en el futuro al Bernabéu pero no habrá otro Kroos.