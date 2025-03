El Girona obliga a un niño de cinco años a quitarse la camiseta del Espanyol para entrar al estadio

Javier Varela Madrid Lunes, 25 de noviembre 2024, 00:47 | Actualizado 11:58h. Comenta Compartir

Esta vez la polémica de la jornada no ha estado en el césped. Este sábado se produjo un hecho lamentable en el estadio de Montilivi en los momentos previos al triunfo del conjunto del Girona ante el Espanyol (4-1). El conjunto de Michel firmó uno de sus mejores partidos, con sus cuatro goles en la primera parte, pero la imagen del partido estuvo en los aledaños del estadio.

Como suele ocurrir en los derbis regionales, muchos aficionados del Espanyol se desplazaron al estadio de Montilivi para apoyar a su equipo, aunque no todos se situaron en la grada visitante. En un vídeo compartido en X, un seguidor del Espanyol mostró su malestar con el dispositivo de seguridad del Girona, ya que la seguridad del estadio no permitió entrar a un niño de cinco años, aficionado blanquiazul, al campo del Girona con la camiseta del Espanyol por el simple hecho de llevar una camiseta del conjunto perico. ¿El motivo? No estaba en la zona habilitada para la afición visitante.

Esto me parece algo lamentable, es un niño, que va a hacer? @RCDEspanyol aprended de una vez a como nos tratan en algunos campos, pero vosotros les dareis invitaciones y les dareis todas la grada visitante…. @GironaFC em sembla de vergonya aixo que heu fet amb aquest nen #rcde pic.twitter.com/BZknJbSpzh — Eloy Barneo (@Elooy9) November 24, 2024

«Pueden morir todos»

La narración del padre es muy dura: «El niño se ha tenido que quitar la camiseta del Espanyol porque dicen que con ella no puede entrar. Un niño de cinco años», empezó en el vídeo denuncia. Después de que el niño se quite la camiseta, el adulto se dirige a este y continúa ironizando acerca de lo sucedido. «Es terriblemente peligroso, pueden morir todos porque tú llevas la camiseta del Espanyol», comenta.

«En mi puta vida tú fichas por el Girona. Jamás. Tú sigues en el Gironés, luego ya irás a otro equipo», se escucha decir en el vídeo al padre indignado por la situación. En el mismo se escucha a un miembro de seguridad del Girona que se justifica que no tenía más remedio que hacer lo que hizo: «Me sabe muy mal... me sabe muy mal caballero».

La comisión permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte declaró este jueves como partido de alto riesgo el Girona-Espanyol, de LaLiga EA Sports.