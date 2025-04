Benzema y Vinicius marcan la diferencia ante un combativo Espanyol

Ignacio Tylko Madrid Domingo, 28 de agosto 2022 | Actualizado 29/08/2022 01:16h. Comenta Compartir

«La dinámica del equipo es buena y estamos preparados para un partido que perdimos el año pasado. El Espanyol es un equipo que lucha y necesitamos sacar lo mejor para ganar», advirtió el pragmático y experimentado Carlo Ancelotti en la previa del choque liguero del Real Madrid en feudo del Espanyol. Ni la conquista de la Supercopa europea, ni las dos victorias recientes a domicilio frente al Almería y el Celta, ni su reciente elección por parte de la UEFA como mejor entrenador del curso pasado, modifican el discurso templado, precavido y siempre respetuoso con el rival del técnico italiano.

Su dilatada experiencia le marca siempre el guion y le dice que el fútbol no tiene memoria. Su Real Madrid logró un doblete histórico la campaña pasada y ha comenzado con dos victorias lejos de casa, pero aunque la «dinámica es buena», en este juego las cosas cambian con frecuencia de un momento a otro sin aparente explicación. A priori, sin embargo, el conjunto merengue es claro favorito frente a un adversario tradicionalmente amigo, hasta el punto de ser considerado históricamente por los malpensados casi como un filial del Madrid en Barcelona.

Desde la enfermería, además, llegan buenas noticias para los blancos, que recuperan para la cita a Kroos y Rodrygo, aunque causan baja Nacho, Vallejo y Odriozola. El centrocampista alemán ha superado el proceso gripal que le impidió actuar el pasado fin de semana en Balaídos y el delantero brasileño ha dejado atrás las molestias musculares que padecía desde la Supercopa.

Un Rodrygo del que, por cierto, Carletto confirmó que se ha ganado más partidos como titular en esta campaña después de su inusitado protagonismo en el ejercicio anterior partiendo desde el banquillo. Goes no solo puede ocupar el perfil derecho del ataque sino dar descanso también a Vinicius e incluso a Karim Benzema.

Pendientes del mercado

El mercado, que se cerrará en la medianoche del 1 de septiembre, un día más tarde de lo habitual, sigue marcando la pauta. Empero, trata de evitar distracciones en su plantilla Ancelotti y lanza parabienes para todos aquellos futbolistas cuya continuidad en el club no está clara. Confesó que Marco Asensio, al que le queda un año más de contrato, valora si salir o no, pero añadió que no habrá refuerzos si el balear emigra. Anticipó que Dani Ceballos seguirá en el Madrid, pese al notable interés del Betis por su fichaje, y de Mariano se limitó a decir el técnico que el hispano-dominicano lo tiene complicado con «el mejor delantero del mundo» por delante.

Con más puntos y mejores resultados hasta ahora que juego, dando continuidad así a la pauta de la anterior campaña triunfal, el duelo en el RCDE Stadium servirá de nuevo para analizar hasta qué punto el Madrid puede acusar la salida a última hora de Casemiro. Reconoció este sábado Ancelotti que le dio pena la marcha del brasileño, pero por ahora el recién llegado Tchouaméni se ha subido con éxito al carro de los ganadores.

Para el Espanyol, todavía muy pendiente de poder reforzarse en los últimos días del mercado y de asimilar las nuevas ideas de Diego Martínez, este encuentro supone un reto mayúsculo y una gran ocasión de poder sumar la primera victoria tras un inicio titubeante. Empezaron los periquitos sumando un prometedor empate en Balaídos (2-2), pero en la siguiente jornada fracasaron en su feudo ante el vistoso y atrevido Rayo de Iraola (0-2).

«Jugar contra el Madrid nunca llega en buen momento, pero siempre es bueno medirse a los mejores para sacar lo mejor de ti. Tenemos que focalizar nuestra energía en competir con nuestra mejor versión. Es un rival que se ha mejorado, y con la confianza del año anterior. Es un desafío», analizó el técnico gallego en la previa de una cita de enorme exigencia en la que sufre la baja de Raúl de Tomás.

Cuando ya parecía que el Real Madrid se iba a dejar los dos primeros puntos de esta Liga y la posibilidad de ser líder, surgió una vez más la figura de Karim Benzema para tumbar con su doblete a un combativo y ambicioso Espanyol. Sudó de lo lindo el campeón para vencer y por momentos jugó muy descosido, pero las sensaciones no pueden ser más positivas después del pleno de victorias en tres jornadas como visitante. Enfrente, sigue sin vencer el conjunto de Diego Martínez, pero con semejante derroche no debería sufrir incluso aunque al final del mercado se marche Raúl de Tomás.

Más allá del resultado, la puesta en escena del campeón fue magnífica. Recordó en la previa Ancelotti a sus soldados que el Espanyol les venció el curso pasado, y el aviso surtió efecto. Los blancos se presentaron en Cornellà con dos novedades significativas -Lucas y Alaba en los laterales en lugar de Carvajal y Mendy- y una actitud encomiable, sin eludir disputa alguna. Y sabido es que los equipos que dirige el gallego Diego Martínez, como ya demostró en el Granada, se caracterizan por la pierna dura, la intensidad en todos los duelos colectivos e individuales.

Durante casi toda la primera parte, el Madrid sometió al corajudo rival en Cornellà. A partir de las buenas vigilancias defensivas, de la exuberancia de Militao, de la versatilidad de Tchouaméni y del desequilibrio permanente de Vinicius, el campeón era muy superior. Kroos y Modric en el medio y Benzema delante trataban de darle algo de pausa al juego, pero no había forma. A este Madrid, una notable combinación de físico y técnica, le gusta el vértigo.

Espanyol Lecomte, Óscar Gil, Caleri, Cabrera, Brian Oliván, Darder, Vini de Souza (Keidi Bare, min. 68), Rubén Sánchez, Expósito (Dani Gómez, min. 89), Darder, Puado (Melamed, min. 78) y Joselu. 1 - 3 Real Madrid Courtois, Lucas Vázquez (Carvajal, min. 85), Rüdiger, Militao, Alaba, Tchouaméni, Modric (Camavinga, min. 58), Kroos (Ceballos, min. 80), Valverde (Rodrygo, min. 58), Benzema y Vinicius. Goles: 0-1: min. 12, Vinicius. 1-1: min. 43, Joselu. 1-2: min. 88, Benzema. 1-3: min. 90+10, Benzema.

Árbitro: Melero López (Andaluz). Expulsó a Lecomte (min. 90+6).

Incidencias: Partido de la tercera jornada de Liga, disputado en el RCDE Stadium de Cornellà ante 25.778 espectadores.

Fue contundente la escuadra de Carletto en ese inicio, ya que marcó en su primera llegada. Un pared entre Tchouaméni y Valverde preludió la excelente definición de Vinicius, que sigue con su progresión geométrica. La asistencia del francés permite detenerse en este jugador. No es Casemiro, y seguramente el Madrid perderá en el equilibrio defensivo porque es mucho menos posicional que el brasileño. Pero quizá también el equipo merengue sea más vistoso con el francés, capaz de ir de un área a otra, de mostrarse, de quitar, de hacer faltas, pero también de generar juego. Muchas veces fue el centrocampista más adelantado, con Kroos y Modric de escuderos.

Modric y Kroos, sustituidos

Debió el cuadro visitante abrochar la victoria, sobre todo tras sendas acciones del indetectable Vinicius, un tormento para el lateral Óscar Gil, pero no lo hizo. Creció el Espanyol sobremanera en el último tramo de ese primer período, dudó algo más el Madrid y llegó el empate. Avisó Leandro Cabrera en un cabezazo, a la salida de un córner, y poco después definió Joselu a la segunda. Este ariete que tanto porfía y tan bien va de cabeza, es un lujo para este tipo de equipos que se desempeñan con un solo punta.

Más tralla en la segunda mitad, ya no unidireccional sino con mucha ida y vuelta. Ancelotti cambió pronto el plan. Su Madrid estaba partido, Modric no llegaba y le reemplazó por Camavinga. Y buscó más llegada con Rodrygo en lugar de Valverde. Eran los mejores momentos del Espanyol, pero apareció Courtois para rechazar un disparo a quemarropa de Joselu.

En plena locura, Lecomte se lució también a tiro de Karim, tras gran galopada y un mal pase de Camavinga. En otra acción parecida, con otro despliegue soberbio del francés, se le anuló un gol a Benzema por fuera de juego justito. Kroos sufría en ese duelo tan loco, y fue cambiado por Ceballos. El Madrid reclamó dos penaltitos sobre Vinicius, pero al final resolvió el mejor delantero del mundo. La vida sigue igual. Curioso el tercer tanto, de falta y con Cabrera bajo palos tras la expulsión del portero. Benzema suma siete goles en los últimos ocho partidos ante un Espanyol herido.