Entrar al campo de tu equipo 'por la cara'

Hace ya una década en el fútbol español se empezó a hablar del control biométrico de acceso a los estadios. La aplicación de esta medida, animada por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se vio impulsada tras el asesinato de un ultra del Deportivo de La Coruña en una pelea multitudinaria de hinchas del equipo gallego contra radicales del Atlético de Madrid.

Durante un tiempo en algunos campos españoles como el Vicente Calderón o el Santiago Bernabéu los aficionados aportaban sus huellas dactilares y rasgos faciales para los sistemas de identificación electrónica, una norma puntera en la seguridad deportiva pero que cayó en saco roto después de un informe jurídico realizado por la Agencia de Protección de Datos. El organismo público ha realizado en los últimos tiempos varios requerimientos a distintos clubes de LaLiga que ya tenían instalado este tipo de sistemas para el control de los fondos de animación.

«Implantar la biometría facial permitirá a los clubes mejorar la seguridad de los asistentes en las gradas»

El dilema que surge en torno al reconocimiento facial en el fútbol es si atenta contra los derechos y libertades individuales, siendo por tanto ilegal. «El cometido principal de implantar esta tecnología es el aumento de la seguridad de los asistentes en las gradas, ya que se puede identificar a las personas y verificar si están autorizadas o si estas pueden suponer un riesgo para el resto de los individuos», explica Mariona Campmany, directora de Marketing de Veridas, empresa que ha implantado en los tornos del estadio de Osasuna esta tecnología para acceder al recinto.

No es vigilancia masiva, es un sistema privado y voluntario

«Se trata de un sistema 100% voluntario y el socio elige de manera libre, pudiéndose dar de baja en cualquier momento y con la posibilidad de seguir utilizando el resto de sistemas de acceso cuando lo desee», ahonda la representante de esta compañía navarra. Para utilizar este sistema, los aficionados sólo tienen que registrarse. Y pueden hacerlo de forma online desde cualquier dispositivo. «Es suficiente con escanear su DNI, su abono del club y hacerse un selfie. Una vez hecho, pueden acceder al recinto con su cara, sin necesidad de aportar nada más», indican en Veridas, que recalcan además que «hay que tener claro no confundir esto con la videovigilancia». La empresa indica que en este caso particular del club navarro, son 9.800 personas las que acceden al estadio a través de este método. «La verificación de identidad que realiza nuestra solución solo se hace contra la base de datos de usuarios registrados, que han decidido formar parte de ella; requiere que los usuarios se encuentren a una distancia de un metro», recalcan.

Si bien ningún sistema es 100% invulnerable, si hubiese un hackeo de datos, los responsables de Veridas afirman que no se podría utilizar ese vector para suplantación de identidad, sacar dinero en un cajero o desbloquear un teléfono, por ejemplo.

El Sadar, el estadio de Osasuna, es el primer recinto español que deja acceder a sus socios vía reconocimiento facial

El fútbol juega un partido complicado frente a la actual protección de datos. La tecnología cada día está más presente en el sector deportivo, revolucionando la experiencia de los aficionados, pero también puede convertirse en una gran aliada a la hora de evitar episodios indeseados vistos a lo largo de esta temporada como invasiones de campo al final de la campaña o los cánticos racistas hacia jugadores como Vinicius. «Esta tecnología, unida a la inteligencia artificial permite al equipo de seguridad verificar y autentificar a una persona en tiempo real e incluso puede tener en cuenta el envejecimiento», comenta Rafael Conde del Pozo, portavoz de Softtek, empresa dedicada a las soluciones digitales. El experto indica que todo esto implica registro y protección de datos, «por ello las políticas y prácticas relacionadas deben ser transparentes y accesibles, respetando en todo momento las regulaciones y leyes para establecer salvaguardias y garantizar el respeto a los derechos y privacidad de los espectadores».

No se puede obligar a aceptar el control biométrico

LaLiga elaboró un escrito en marzo en el que pidió ayuda al Gobierno en el proceso de instalación de los sistemas de control biométrico en los fondos de animación de los estadios, una acción que consideran vital para el control de los aficionados y la eliminación de conductas racistas y violentas en los estadios.

¿Por qué aún no se regula este sistema si es beneficioso para la seguridad? «Las leyes comunitarias prohíben el uso de datos biométricos sin consentimiento, y la ley de protección de datos de nuestro país prohíbe recoger esta información, aunque contempla las excepciones de interés público esencial y del consentimiento libre e informado por parte de los usuarios. Hoy en día, no se puede obligar a una persona a que acepte al control biométrico, por lo que ahora la única solución es dar dos opciones: acceder con entrada o a través del reconocimiento facial», explica Conde del Pozo, que defiende que la tecnología en el fútbol no solo debe llegar para impartir justicia con implantaciones como el VAR.

«El objetivo de todo club es que la experiencia del fan sea óptima en entorno deportivo seguro, y para lograrlo es fundamental involucrar a autoridades, organizadores de eventos, equipos seguridad y en última instancia a los propios espectadores», recalca el experto de Softtek.

Entre las virtudes en la implantación de un sistema de verificación, el responsable de Veridas apunta a otras virtudes como «habilitar otros servicios como el pago con la cara en los establecimientos del estadio u otras experiencias diseñadas para los socios y abonados». Campmany defiende que a diferencia de otras medidas de seguridad que tradicionalmente suponían una mayor fricción para los usuarios, la biometría es innovadora en el sentido de que «aúna una mayor seguridad para todos los asistentes al mismo tiempo que ofrece una experiencia de usuario rápida y cómoda».

Hay quien no quiere oir nada de esta técnica incluso cuando puede incrementar la seguridad en los campos. Las autoridades francesas advirtieron al Metz de que no permitiría cámaras para identificar a sus aficionados que tuvieran prohibido el acceso al estadio. En Dinamarca por ejemplo sí lo han permitido, pero solo para el estadio del Brondby. En Holanda, el Ajax recurre a la tecnología de autentificación facial en el Johan Cruijff Arena para verificar la identidad de los compradores de entradas y mejorar la seguridad de sus aficionados. En Italia el reconocimiento facial ha sido parte de un largo debate con voces a favor y en contra. El asunto sigue en el punto de mira por los reiterados cánticos e insultos racistas a determinados jugadores de la Serie A.