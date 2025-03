Los vídeos de Real Madrid TV se quedan sin sanción

Óscar Bellot Madrid Miércoles, 28 de febrero 2024, 12:21 Comenta Compartir

No habrá sanción de momento para los vídeos que Real Madrid Televisión realiza criticando los supuestos perjuicios que las actuaciones del estamento arbitral causan al conjunto de Chamartín. El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol ha decidido no castigar las polémicas grabaciones, desestimando así la protesta que trasladó el Sevilla. El órgano considera que el escrito presentado por el club andaluz el pasado sábado no está suficientemente razonado, al no especificarse en el mismo qué puntos del código incumple el canal oficial del club que preside Florentino Pérez.

El Sevilla presentó su queja sobre los vídeos de Real Madrid Televisión en la víspera de la visita que rindió el equipo hispalense al Santiago Bernabéu en partido correspondiente a la vigesimosexta jornada de Liga, al considerar que suponían un intento de condicionar el arbitraje que debía llevar a cabo el colegiado Isidro Díaz de Mera, perteneciente al Comité de Castilla-La Mancha, con el auxilio desde la sala VOR de Pablo González Fuertes, del Comité Asturiano.

«El Sevilla ha procedido a denunciar este sábado mediante un escrito, ante el Comité de Competición de la FEF, la campaña de persecución y hostigamiento hacia el colegiado Díaz de Mera, designado como árbitro principal del partido de mañana entre el Real Madrid y el Sevilla FC, así como hacia el colegiado González Fuertes, árbitro designado para el VAR, a través de Real Madrid TV, televisión oficial del Real Madrid», empezaba el escrito remitido por la entidad que preside José María del Nido Carrasco.

El objetivo del Sevilla era que los estamentos federativos determinasen si esas grabaciones podían ser consideradas «como infracción del Reglamento General de la FEF o cualquier otra normativa que le sea de aplicación». El club andaluz condenaba asimismo «estos comportamientos y campañas orquestadas para socavar la imagen del estamento arbitral, haciendo un grave daño al fútbol español y poniendo en tela de juicio la integridad de la competición».

Sin embargo, las acusaciones del Sevilla han caído en saco roto puesto que los miembros del Comité de Disciplina de la FEF consideran que la denuncia no está suficientemente argumentada para abrir expediente, ya que no se indica qué parte del código disciplinario habría infringido el Real Madrid. El Sevilla, sorprendido y molesto por el hecho de que no se haya trasladado la queja al Comité de Competición, no se da por vencido y reformulará su denuncia para seguir planteando batalla.

Ampliar El árbitro del Real Madrid-Sevilla muestra la cartulina amarilla a Kroos. Ballesteros (Efe) Kroos echa más leña al fuego: «Dios lo ve todo y probablemente lesionó al árbitro» Toni Kroos salió muy cabreado con el arbitraje que realizó Isidro Díaz de Mera el pasado domingo durante el Real Madrid-Sevilla. El alemán vio la amarilla en el minuto 35 del encuentro al protestar de forma furibunda la señalización de una falta sobre Isaac Romero. Para entonces, el colegiado del Comité de Castilla-La Mancha ya había anulado un gol de Lucas Vázquez y adoptado una serie de decisiones que enfadaron a la parroquia local. El metrónomo de Greifswald no escondió su enfado y volvió a cargar contra el trencilla en el podcast 'Einfach mal Luppen' que tiene con su hermano Felix. «Creo que durante toda la primera mitad todas las jugadas que iban al límite nos pitaban falta en contra. Incluso en jugadas que no había nada en absoluto. Lo que me cabreó tanto de mi amarilla fue que en realidad el árbitro estaba a un metro de distancia de la jugada. Eso fue una locura. Básicamente, me alejo del oponente. Veo que empieza a regatear en su propia área y puedo ver que quiere chocar conmigo. Incluso me alejo para que él no tenga mucho contacto conmigo, pero pitó falta. Eso fue solo la guinda del pastel», señaló Kroos en un espacio en el que se congratuló por el hecho de que Díaz de Mera tuviese que abandonar el rectángulo de juego antes de tiempo por un percance físico. «Dios lo ve todo y probablemente lesionó al árbitro en la pantorrilla. Había 80.000 espectadores y todos estaban desesperados con su arbitraje», indicó a la vez que se mostró mucho más satisfecho con la labor del cuarto árbitro. «Es mucho mejor árbitro que Díaz de Mera. Hizo un buen trabajo», acotó.