Déjà vu del Barça antes del inicio de la Liga

El Barcelona llega al inicio de Liga con la sensación de que esto ya lo ha vivido antes. El conjunto culé ha atravesado un verano ... plagado de incertidumbres por la situación económica en la que se halla inmerso el club, por la dificultad para encontrar salida a jugadores que ocupan una importante masa salarial y por la negativa de Nico Williams a salir del Athletic. Todo ello, ha provocado que los azulgranas estén a pocas horas del inicio de la competición con muchos deberes por hacer, algo que ya les viene ocurriendo en las últimas temporadas.

Y es que en las oficinas del Barça se trabaja a destajo para cuadrar todas las cuentas. Deco salta de reunión en reunión tratando de buscar solución al rompecabezas en el que se ha convertido la plantilla. Necesita que salgan jugadores como Clément Lenglet, Ansu Fati, Vitor Roque o Mika Faye, jugadores que no están en una posición alta en la escala de prioridades de Flick y que permitirían dar un alivio a la maltrecha masa salarial del equipo azulgrana. No son los únicos que están en el escaparate. El Barça no descarta estudiar ofertas por futbolistas importantes en la plantilla como Frenkie de Jong, Ferran Torres, Iñigo Martínez, Raphinha o Gündogan, todos ellos con buen cartel en el panorama europeo y con una ficha elevada.

Conseguir estas salidas permitiría al Barça acercarse de una vez por todas a la ansiada regla uno a uno. La entidad presidida por Joan Laporta ha anunciado un acuerdo con la empresa de restauración Aramark por 40 millones de euros para la venta de un porcentaje de Barça One. Con ese montante apenas faltarían 20 'kilos' para llegar a la norma, una cifra que se puede alcanzar a través de la salida de jugadores en los próximos días o incluso esperar hasta que se cierre el mercado el próximo 31 de agosto.

El problema para el Barça es que estas salidas dificultan la inscripción de jugadores con los que cuenta Flick para el inicio de temporada. Los culés tienen pendiente aún registrar en LaLiga a Dani Olmo, Iñigo Martínez, Álex Valle, Pablo Torre y Pau Víctor. Cuatro de ellos han sido habituales durante la gira por Estados Unidos para el técnico germano y el otro, el campeón de Europa con la selección española, es la gran apuesta en el mercado de un Barcelona que ha desembolsado 55 millones de euros al RB Leipzig. Su inscripción es capital para el club tras un verano en el que no ha habido demasiados movimientos en el mercado que animen a al aficionado a acercarse al Estadio Lluis Companys.

Salir antes de entrar

Mientras tanto, el Barça mira al mercado, sabedor de que solo lo puede hacer de reojo. Necesita solucionar la salida de futbolistas antes del cierre de mercado y, solo entonces, podrá ofrecer garantías para ser inscritos a los jugadores que pueda incorporar. Los culés trabajan con este condicionante y buscan opciones económicas que sean una alternativa al fichaje frustrado de Nico Williams. Luis Díaz es el deseado, pero el dinero es un obstáculo prácticamente insalvable, mientras que Kingsley Coman vía cesión o Ivan Perisic a través de un contrato de corta duración se presentan como alternativas para la banda izquierda. De momento, la prioridad es otra en el Barça, que llega, una vez más, al inicio liguero con muchos deberes por hacer.