¿Qué ha pasado este martes, 16 de septiembre, en Extremadura?
Dean Huijsen protesta su expulsión en Anoeta. AFP

El CTA reconoce que la roja a Huijsen debió ser amarilla, pero justifica a Jesús Gil y al VAR

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 21:34

Por segunda semana consecutiva, el Comité Técnico de Árbitros hizo pública este martes la explicación de algunas de las polémicas decisiones adoptadas por los colegiados en las últimas jornadas y volvió a hacer autocrítica. En el vídeo locutado por Marta Frías, portavoz del CTA, bajo el título 'Tiempo de Revisión', los trencillas asumen errores como el de la expulsión del madridista Huijsen en Anoeta, aunque al mismo tiempo justifican a Jesús Gil Manzano, el árbitro de campo, y la no intervención del VAR para cambiar la roja directa por una amarilla al joven central.

«El concepto clave es que la interpretación de la presencia y la distancia de un segundo defensor puede cambiar la sanción entre tarjeta amarilla y roja directa. El árbitro muestra roja directa al entender que se malogra una ocasión manifiesta de gol. La acción presenta dos posibles escenarios en función de un segundo defensor del Real Madrid, clave en la jugada», comienza diciendo Marta Frías.

«Si consideramos que podía llegar a disputar el balón, la sanción adecuada sería tarjeta amarilla por ataque prometedor. Si, como interpretó el árbitro, la distancia hacía imposible esa disputa, se trataría de una ocasión manifiesta de gol, castigada con expulsión. Estos dos escenarios quedan abiertos a la interpretación. Por ello, este comité entiende que no se cumplen el 100% de los condicionantes necesarios para DOGSO y que la sanción más ajustada hubiera sido tarjeta amarilla», acaba reconociendo..

Y también justifica la decisión del VAR de no intervenir: «En cuanto al VAR, conviene recordar que solo intervienen errores claros, obvios y manifiestos. Esta jugada entra dentro de lo que denominamos lances grises, aquellos que admiten más de una interpretación. Por tanto, la decisión debía quedar en manos del árbitro principal y el VAR actuó correctamente al no intervenir».

Espacios grises

