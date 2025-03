El Barça, frustrado en el descuento por su falta de control

Daniel Panero Sábado, 7 de diciembre 2024, 18:35 | Actualizado 18:55h. Comenta Compartir

El Barça perdió dos puntos este sábado en el Benito Villamarín en el descuento. El conjunto que dirige Hansi Flick no pudo pasar del empate ante el Betis en un partido que tuvo de todo y en el que los azulgranas no supieron manejar los tiempos del encuentro. Se adelantaron hasta en dos ocasiones con goles de Lewandowski y Ferran Torres, pero un tanto en el añadido de Diao castigó al líder de la Liga, que tropezó con la misma piedra que en Balaídos y vuelve a entrar en un período de dudas antes del regreso de la Liga de Campeones.

Era un partido clave para los dos equipos y el ambiente no falló, al contrario que el Barça. El Villamarín se llenó hasta la bandera, se desgañitó con el himno verdiblanco y arropó a los suyos en un inicio meteórico que bien pudo llevarse por delante a todo un Barcelona. Solo faltó que Raphinha no hubiera aparecido bajo palos para salvar un gol en un saque de esquina y que Abde no hubiera enseñado demasiado su disparo a Iñaki Peña en un mano a mano. Y es que la presión adelantada de Manuel Pellegrini se le encasquilló en los primeros instantes al equipo azulgrana, que pudo pagar caro un comienzo en el que se vio sorprendido por la atmósfera generada.

Y eso que Flick tiró de su once de gala. No hubo rotaciones pese a que hay Champions la próxima semana. Ell técnico germano incluyó toda la artillería, incluidos Dani Olmo, Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski, que descansó en Mallorca, en la punta de lanza. Los cuatro protagonizaron el resurgir de un Barça que superó esos instantes iniciales de zozobra y se asentó poco a poco en el terreno de juego gracias a la buena circulación de la pelota de Pedri y Marc Casadó. Entre los dos se bastaron para conseguir que el Betis reculara metros y para emparejar un duelo en el que cada disputa era una batalla sin cuartel.

Betis Rui Silva, Sabaly, Bartra, Diego Llorente, Perraud (Ruibal, min. 72), Altimira, Mateo (Isco, min. 76), Lo Celso, Chimy Ávila, Vitor Roque (Diao, min. 76) y Abde. 2 - 2 Barcelona Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde (Héctor Fort, min. 87), Pedri (Gavi, min. 74), Casadó, Lamine Yamal, Olmo (Frenkie de Jong, min. 60), Raphinha (Ferran Torres, min. 60) y Lewandowski (Pau Víctor, min. 75). Goles: 0-1: min. 39, Lewandowski. 1-1: min. 66, Lo Celso, de penalti. 1-2: min. 83, Ferran Torres. 2-2: min. 94, Diao.

Árbitro: Muñiz Ruiz (Comité Gallego). Amonestó a Mateo Flores, Altimira, De Jong y expulsó a Flick.

Incidencias: Partido de la jornada 16 de Liga disputado en el Benito Villamarín ante 54.749 espectadores.

El Barça no tuvo prisa en ningún momento y masticó a un rival que poco a poco fue llegando tarde a las ayudas. Avisaron Koundé y Lamine Yamal en dos acciones que se toparon con Rui Silva y los espacios aparecieron casi por arte de magia. Lamine Yamal atrajo rivales, Pedri dio un paso al frente y la autopista la encontró Koundé, encantado de tener por delante a un socio que acapara todos los focos. El lateral galo se plantó en el área y le regaló el gol a Lewandowski, que solo tuvo que empujarla a la red, para bajar el telón a una primera mitad que empezó con susto para los azulgranas pero que acabó con el guion soñado por Flick. El Betis estaba maniatado, o eso parecía, y los suyos iban a más.

Nada más lejos de la realidad. Tras la reanudación el Barça se topó de nuevo con un Betis respondón y que salió del paso por vestuarios dispuesto a arrinconar al equipo de Flick. Los verdiblancos lo hicieron, desactivaron la presión culé en campo contrario y vivieron sus mejores minutos con hasta cuatro ocasiones clamorosas en las que unas veces la falta de puntería de Abde y en otras el acierto de Iñaki Peña evitaron el empate. Fue el inicio de un calvario para los azulgranas. Flick intentó cambiar la inercia del encuentro con la entrada de Ferran Torres y Frenkie de Jong, pero era demasiado tarde y el neerlandés cometió penalti sobre Vitor Roque, un regalo que Lo Celso no iba a desaprovechar desde los once metros para inaugurar un nuevo partido a veinte minutos del final.

A partir de ahí, las prisas. Las tenía el Betis, que sentía que era el momento de acabar con su crisis de resultados y lograr un punto de inflexión, y también un Barça que no quería volver a las dudas. Flick dio entrada a Gavi y Pau Víctor y fio todas sus opciones a Lamine Yamal. El joven extremo asumió galones, comenzó a generar desequilibrios y encontró por una rendija a Ferran Torres para que, solo ante Rui Silva, el ex del City devolviera la ventaja al Barcelona. El partido estaba en ebullición y los culés tenían pies de barro. El Barça no fue el Barça en los instantes finales. No supo dormir el partido con el balón y eso lo aprovechó el Betis para volcarse y empatar sobre la bocina con un remate de Diao tras un centro lateral que premió la fe de los de Pellegrini y castigó el poco control de los de Flick, incapaces de manejar los tiempos.