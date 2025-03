Rodrygo y Bellingham firman una victoria plácida del Madrid en San Mamés

Ignacio Tylko Madrid Sábado, 12 de agosto 2023 | Actualizado 13/08/2023 00:25h. Comenta Compartir

Inicio de Liga, dos rivales clásicos, ambientazo en La Catedral, césped estupendo y hasta el clásico tximiriri. Como dirían los antiguos, en estas condiciones quien no juega bien es porque no sabe. Y ganó el Madrid porque es mejor, más preciso en los pases, mucho más contundente en las áreas y sus jugadores atesoran más clase que los abnegados futbolistas del Athletic, de conducta irreprochable y toque discutible. Así de sencillo, y de complicado a la vez. Por algo los bilbaínos no logran vencer a los madrileños en choque liguero desde 2015.

No fue casualidad entonces que Rodrygo y el omnipresente Bellingham, un diamante en bruto, fueran los mejores y quienes marcasen la diferencia con sus goles en San Mamés, eso sí, tras dos errores groseros de los locales. Dos zarpazos fueron suficientes para domar a los leones. Paradojas del fútbol. Triunfo bastante cómodo para el subcampeón y noche plácida de Lunin, pero puede que que una victoria con un peaje carísimo por le lesión en la rodilla de Militao. Miedo da con el antecedente tan reciente de Courtois.

Pocas sorpresas en la puesta en escena. Una por parte del Txingurri Valverde, que prescindió de inicio de Sancet y apostó por el joven Unai Gómez, que se estrenó de titular en el primer equipo del Athletic. En el Madrid, Carletto insistió en ese rombo que experimentó durante la pretemporada, con Vinicius y Rodrygo de atacantes por dentro, Bellingham en la mediapunta y Tchouaméni en el vértice defensivo. Sin Kroos, ni Modric, que ya entraron con el partido más que encarrilado. Tiempos de cambio.

Athletic Unai Simón, De Marcos, Paredes, Vivian, Lekue (Imanol, min. 71), Vesga (Ander Herrera, min. 64), Ruiz de Galarreta, Nico Williams (Berenguer, min. 46), Unai Gómez (Sancet, min. 46), Muniain (Guruzeta, min. 46) e Iñaki Williams. 0 - 2 Real Madrid Lunin, Carvajal, Militao (Rüdiger, min. 50), Alaba, Fran García, Tchouaméni, Valverde, Camavinga (Kroos minn. 71), Bellingham, Rodrygo (Joselu, min. 80) y Vinicius (Modric, min. 80). Goles: 0-1: min. 28, Lekue. 0-2: min. 36, Bellingham.

Árbitro: Gil Manzano (Comité extremeño). Amarilla a Muniain, Vivian, Alaba, De Marcos y Fran García.

Incidencias: Partido de la primera jornada de Liga, disputado en San Mamés. '¡Ánimo Tibu!'. Los jugadores del Real Madrid salieron con camisetas de apoyo a Courtois, lesionado.

Sin llegar a los dominios de Lunin, que apenas tuvo que intervenir para despejar de puños un córner, es cierto que el Athletic controló bastante bien al Madrid durante casi media hora. Mientras, la hinchada rojiblanca abroncaba a Vinicius cuanto tocaba el balón, un clásico ya en el fútbol patrio, y sobre todo a Carvajal, autor de esa fea entrada que el curso pasado lesionó de gravedad a Yuri Berchiche.

En el primer fallo defensivo de los bilbaínos, impropio de la élite, el Madrid no perdonó. Suele ocurrir. Vesga se dejó comer la tostada por Carvajal, Lekue no entró a Rodrygo quizá por miedo a hacerle penalti y el brasileño sorprendió con su disparo a Unai Simón, que quizá pudo hacer algo más. Nuevo guion. Rodrygo y Bellingham eran los jugadores que mejor leían la situación con desmarques al espacio.

El joven inglés no pudo estrenarse en la Liga de mejor forma, ya que en un remate en semifallo, a la salida de un córner, anotó el segundo. Se gustaba entonces el Madrid y Vinicius, intermitente, asombraba con un control orientado extraordinario, casi sin perfilarse, y un regate posterior. Evitó el gol Simón, pero fue una maravilla.

Acción polémica

Mucho tenía que remar el Athletic para volver al partido y soñar al menos con rescatar un punto. No tiró a puerta en toda la primera mitad, aunque protestó una acción de Militao sobre Gómez que bien pudo ser penalti, pero no para el juez extremeño ni sus asistentes de VAR. Buscó revolucionar el partido Valverde en el descanso e introdujo tres cambios de una tacada. Más mordiente con Guruzeta, Sancet y Berenguer.

En una jugada tonta, como suelen ocurrir las lesiones de importante, ocurrió que Militao resbaló y apoyó fatal con una rodilla. Se retiró llorando, pero por su propio pie. Ovación de casi todo San Mamés al brasileño. Detalle de pureza.

Apenas pasaban cosas. Gobierno madrididista de la situación, quiero y no puedo de los vascos. Lo mejor de la segunda mitad, una arrancada de casi 40 metros soberbia de Bellingham, elegante a la hora de acelerar y frenar. ¿Se acuerdan de un tal Zidane? Palabras mayores, comparaciones odiosas, cuestión solo de detalles semejantes a día de hoy.