La crisis de los cruzados azota al fútbol español: «Hay un aumento exponencial cada temporada» La plaga de este tipo de lesiones, donde el tiempo de baja no suele ser menor a los nueve meses, es continua en el primer tercio de competición en las grandes ligas

Rotura. Ligamento. Cruzado. Estas tres palabras son probablemente las peores que puede oír cualquier deportista. Las mismas que escuchó Éder Militao tras dejar entre lágrimas un Bernabéu que se quedó mudo el sábado al ver cómo el central brasileño se rompía la rodilla derecha tras ocurrirle lo mismo en agosto de 2023 con la izquierda. El tiempo de baja de estos percances no suele ser menor a los nueve meses. «Existe entre un 12 y un 15% de posibilidades de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior en ambas rodillas sucesivamente. La recaída está claramente condicionada por su genética», apunta a este periódico el doctor Pedro Ripoll, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología.

La sangría de cruzados que sacude en los últimos meses a las cinco grandes ligas de Europa, donde hasta 46 jugadores se encuentran de baja por esta grave lesión, según los datos de la web Transfermarkt, azotó con fuerza al fútbol español el último fin de semana. Al ya citado jugador madridista se unieron en la extensa lista el extremo del Villarreal Ilias Akhomach y el defensa del Leganés Enric Franquesa. «Hay un aumento exponencial de lesiones graves de rodilla. Se ha pasado de una media de 7,6 roturas de cruzado por temporada a 11 por curso. Por ejemplo, en todo el año natural de 2021 se produjeron cuatro, en 2023 hubo 17 y en lo que llevamos de 2024 contamos hasta 11», indica el experto.

Todos apuntan al mismo culpable: la saturación de partidos. Aproximadamente, si se suma el tiempo de descuento, los futbolistas de equipos que disputen competiciones europeas solo tienen una alternativa y es adaptarse a una temporada que puede alcanzar los 72 partidos. «La suma de minutos que a lo largo del curso puede llegar a acumularse es un peligro para la salud del jugador. Es una temeridad que los grandes equipos disputen hasta 300 minutos a la semana. Hay que repartir ese tiempo entre la plantilla, de ahí que la FIFA incrementara el número de cambios en los partidos para dosificar el esfuerzo, no para usarlos como estrategia en muchos casos», sentencia el doctor Ripoll.

El Real Madrid ha visto como en los últimos 15 meses ha sufrido cinco roturas de cruzado en la primera plantilla

Problema general

«La exigencia del calendario no permite a los jugadores descansar lo justo. Llegan a los partidos un poco más cansados, menos frescos de lo normal y entonces el riesgo es más alto. Es un problema general, no solo de nosotros», señaló Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, tras ver cómo ante Osasuna perdía a tres futbolistas por lesión y sufría la quinta rotura de cruzado en los últimos 15 meses. «Algo estamos haciendo mal entre todos. Estamos jugando con la integridad física de las personas. Hay que reflexionar. No es normal lo que está sucediendo», mostró con preocupación Borja Jiménez, preparador del Leganés.

«En las ligas europeas en conjunto, el año pasado las lesiones por roturas de cruzado fueron el 30%», apunta Alfonso del Corral, jefe de los servicios médicos del Real Madrid desde 1994 hasta el 2009. En la Liga son ya nueve los futbolistas que se ven afectados en lo que va de curso por la rotura del ligamento cruzado, después de que a Hamari Traoré (Real Sociedad), Thierry Correia (Valencia), Borja Garcés (Atlético), Marc Bernal (Barcelona), David Alaba y Dani Carvajal (Real Madrid) les haya sucedido lo mismo. Sin olvidar a Joan Martínez y César Palacios, dos de los jóvenes más prometedores de la cantera madridista. Todos ellos han dicho adiós a la temporada cuando solo se ha cumplido un tercio de la misma.

«Aquellos jugadores que tienen una posición más estática tienen menos riesgo, los que juegan más de cara a la portería y tienen menos necesidad de realizar giros violentos. En las posiciones en las cuales el futbolista está sujeto a situaciones, por ejemplo, atacantes, extremos o laterales, aumenta el riesgo», diferencia Ripoll.

Propiocepción y superficies

«Técnicamente hablamos de pérdida del efecto protector del entrenamiento, así como de la falta de entrenamientos individualizados de protección de los futbolistas en función de su historia lesional. El entrenamiento de propiocepción, por ejemplo, ejerce sobre el futbolista un efecto protector de cara a las lesiones, que se pierde con las prisas de una pretemporada que casi ha desaparecido. Por ejemplo, si haces un salto para rematar, al caer no piensa automáticamente cómo hacerlo, y esto también se entrena. El físico y el cerebro». Para el doctor Ripoll hay otro punto básico, y es «el estado de los terrenos de juego, la altura del césped, así como la humedad del mismo». «La federación tiene que homologar las superficies en las que se juega», reclama.

«No todo puede ser dinero y marketing, lo importante es la calidad del espectáculo. Necesitamos descansar. Los jugadores estamos a punto de ir a la huelga», amenazó Rodri Hernández, Balón de Oro del Manchester City, antes de romperse a finales de septiembre el cruzado, una dolencia que sufren nueve veces más las mujeres futbolistas que los hombres. Un estudio del Instituto Cugat del Hospital Quirón Salud Barcelona, a partir de los datos de la delegación catalana de la Mutualidad de Futbolistas entre 2015 y 2021, determina que las jugadoras se lesionan del ligamento cruzado anterior (LCA) entre 1,5 y tres veces más que los hombres. Una de cada 100 mujeres futbolistas sufre durante su carrera una lesión de este tipo. La ratio de los hombres se queda en uno cada 300.