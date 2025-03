Courtois sufre una grave lesión de rodilla

José Manuel Andrés Madrid Jueves, 10 de agosto 2023, 14:25 | Actualizado 17:30h. Comenta Compartir

Pésimas noticias para el Real Madrid en la antesala de que el equipo blanco inicie su andadura en el campeonato de Liga con un partido de alta exigencia ante el Athletic en San Mamés. Thibaut Courtois, uno de los jugadores más importantes en la plantilla de Carlo Ancelotti y baluarte durante las últimas temporadas bajo palos, sufre la temida rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

El guardameta se lesionó en la última sesión preparatoria en Valdebebas, de la que tuvo que ser retirado en camilla y llorando, lo que ya presagiaba el alcance de la dolencia. La situación no invitaba al optimismo desde el primer momento y el club blanco confirmó los peores presagios a través de un comunicado emitido tras someterle a las pertinentes pruebas de diagnóstico por imagen.

Titular indiscutible desde su llegada al Real Madrid en el verano de 2018, el portero belga solo se ha caído de las alineaciones iniciales blancas por dolencias puntuales y breves o por rotaciones en partidos y torneos de menor trascendencia. La campaña pasada disputó 49 encuentros entre todas las competiciones y rindió al estratosférico nivel de la campaña 2021-22, cuando fue un pilar del doblete Champions-Liga conquistado en el retorno de Ancelotti. Esta es la primera lesión de gravedad de toda su carrera, lo que aumenta la incertidumbre de la afectación que pueda tener sobre un futbolista en el punto álgido de su trayectoria.

Courtois, probablemente el mejor portero del mundo, estará al menos seis meses de baja más la correspondiente puesta a punto, que coincidirá además con el momento clave de la temporada. Cubrir su hueco en la plantilla es complicado, prácticamente una misión imposible. Ahora, en los despachos del Real Madrid tienen que decidir entre la opción arriesgada de confiar en el ucraniano Andriy Lunin hasta al menos mediados de febrero o marzo o, como todo apunta, optar por lanzarse al mercado a por un guardameta titular de urgencia pero también de plenas garantías.

Lunin no termina de convencer a Ancelotti. De hecho, el guardameta ucraniano ya tuvo en la pretemporada en Estados Unidos un encontronazo con Luis Llopis, preparador de porteros del Madrid. La pasada campaña disputó 12 partidos, su mejor registro en el club de Chamartín, por los cuatro del curso 2021-22 y el único duelo en el que participó en la 2020-21.

Alternativas

En esta complicada tesitura vuelve a aparecer en escena el nombre de David de Gea, ese viejo objeto de deseo de Florentino Pérez que no fichó por el Real Madrid en 2015 por problemas burocráticos que hicieron que el fax con el acuerdo llegase tarde a la sede de la entonces Liga de Fútbol Profesional. Aquel garrafal error logístico dio al traste con la operación y provocó que el guardameta de Illescas se quedase en Mánchester y Keylor Navas emprendiese el inesperado viaje de regreso a la capital de España.

Ahora, las circunstancias son muy diferentes y el portero internacional español está libre en el mercado tras acabar su contrato con el Manchester United y no ser renovado. En este sentido, su incorporación encaja por nombre y también por el hecho de no implicar traspaso alguno. El problema es que percibía 26 millones de euros de salario en Old Trafford, siendo uno de los futbolistas mejor pagados en la Premier League. También presenta el inconveniente de un caché elevado que implica una gran competencia con Courtois cuando el belga se recupere.

Otra alternativa plausible pasa por Kepa Arrizabalaga, que parecía haber recuperado sus opciones de ser titular en el Chelsea tras la marcha de Édouard Mendy al fútbol saudí pero al que se le vuelve a complicar la situación en Stamford Bridge con el fichaje del también español Robert Sánchez. Se da la circunstancia de que el vasco ya estuvo muy cerca de llegar al Madrid en el mercado invernal de 2018, pero el apoyo del entonces técnico blanco, Zidane, a Keylor Navas frenó el movimiento. Unai Simón o David Soria, cuya incorporación ya se tanteó en los despachos de Concha Espina pero como segundo portero, son otros futuribles aunque en principio como alternativas más remotas.

El Madrid, que debe deshojar la margarita de la portería con cierta celeridad, recibió este jueves otro revés, pues el joven Arda Güller deberá pasar por el quirófano para tratar su lesión de menisco.