El Espanyol le estropea el fin de año al Barça

El Barcelona buscará este sábado poner punto y final de la mejor forma posible a un año plagado de sobresaltos. El conjunto que dirige Xavi Hernández se mide al Espanyol en el derbi catalán con el objetivo de terminar con buenas sensaciones y con la inmejorable noticia de que Robert Lewandowski finalmente podrá ser de la partida. El polaco será la gran amenaza culé después de que el Tribunal Central Contencioso de Madrid concediese este viernes una medida cautelar a la sanción impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

«Es un derbi y estamos motivados. Somos líderes y queremos ganar la competición. Tenemos a todos los jugadores disponibles, incluidos Lewandowski y Araujo. Hemos entrenado de forma diferente porque no contábamos con Robert, pero estoy contento de tenerlo», aseguró Xavi en la rueda de prensa previa al partido de su equipo frente al Espanyol. El técnico de Tarrasa no ocultó la alegría de poder tener a sus órdenes al futbolista que ha participado en 17 de los 33 goles que los suyos han hecho en Liga, el máximo goleador de la competición y la referencia sobre la que gira todo el ataque blaugrana.

Lewandowski será titular en el Camp Nou en un once en el que Xavi podrá contar por fin con todos los futbolistas de la plantilla. No hay rastro del temido 'Virus FIFA' tras el Mundial y los culés pondrán toda la carne en el asador para vencer a un «rival difícil» y «bien trabajado». Bellerín y Balde podrían ejercer de laterales, Eric García volverá a la zaga en lugar de Koundé, con menos descanso tras llegar a la final en Qatar, De Jong podría retomar su lugar en la medular y en ataque es donde hay más dudas tras la inesperada disponibilidad del ariete polaco, único futbolista indiscutible en el tridente ofensivo.

No será un partido sencillo para el Barcelona, el derbi catalán nunca lo es. El Espanyol llegará además al Camp Nou con el objetivo de dar la campanada el día de Nochevieja y con la necesidad de hacerlo para no acabar el año inmerso en una crisis deportiva. Los pericos apenas han sumado tres de los últimos quince puntos en juego, no ganan desde el 16 de octubre y una derrota podría hacer que terminaran la jornada en puestos de descenso con apenas 12 puntos. «Queremos un partido de contundencia en las áreas, donde el rival no esté cómodo. Cuando tengamos la pelota debemos ser verticales y profundos», aseguró Diego Martínez en la previa, sabedor de que enfrente tendrá un rival que apostará una vez más por ganar la posesión de balón.

Para tratar de conseguirlo, el técnico vigués no podrá contar con Dani Gómez, que deberá cumplir el primero de los cuatro partidos de sanción por su empujón al árbitro Pizarro Gómez en Copa del Rey. Tampoco, por lesión con Pedrosa, Keidi Baré, Gori y Pol Lozano, baja este de última hora por una distensión en la rodilla. Dichas ausencias condicionarán un once en el que Diego Martínez apostará una vez más por el 4-4-2 y en el que Braithwaite y Joselu serán las amenazas para el Barça al contragolpe.

Dembélé, puntual a la cita

Quién le ha visto y quién le ve. Apenas un año después de tener un pie y medio fuera del club, Ousmane Dembélé se ha convertido por méritos propios en un futbolista ejemplar dentro de la plantilla culé. Los continuos retrasos a la hora de llegar a los entrenamientos, la falta de actitud en los partidos e incluso los problemas en la alimentación han dado paso a todo lo contrario. El Mosquito termina 2022 enchufado y más comprometido que nunca con el proyecto del Barcelona. La última muestra de ello ha sido el regreso dos días antes a la disciplina del equipo después de la disputa del Mundial de Qatar. El galo sabe que es una pieza fundamental y que su participación a buen nivel en el derbi se antoja clave, pese a que finalmente Lewandowski pueda jugar.

El Barça no pudo cerrar el año 2022 con un triunfo. El conjunto que dirige Xavi empató en el derbi ante el Espanyol a uno en un partido en el que se adelantaron muy temprano gracias a un tanto de Marcos Alonso pero en el que fueron de más a menos y terminaron cediendo las tablas tras un penalti que transformó Joselu. Con este resultado el equipo culé mantiene el liderato, pero lo hace con los mismos puntos que el Real Madrid y viendo frenada la buena dinámica de cinco victorias consecutivas previa al Mundial.

Dispuesto a resolver el derbi por la vía rápida. Así salió el Barcelona al césped de un Camp Nou que respiraba el ambiente de las grandes ocasiones. Llenazo total para el derbi en un estadio que pudo disfrutar de Lewandowski, que recibió la cautelar el día anterior, y que aprovechó para ser la punta de lanza en un equipo en el que Xavi no escatimó recursos para salir con el toque de corneta. Frenkie de Jong hizo de ancla por detrás de Pedri y Gavi, Marcos Alonso repitió como central y arriba el vértigo estaba a cargo de Ansu Fati y Raphinha, dos jugadores que no se iban a cansar de retar a su par a lo largo de toda la primera mitad.

FC Barcelona Ter Stegen; Sergi Roberto (Koundé, min. 82), Christensen, Marcos Alonso, Jordi Alba; De Jong (Balde, min. 82), Gavi (Busquets, min. 52), Pedri; Raphinha Dembélé, min. 62), Lewandowski y Ansu Fati (Ferran Torres, min. 62) 1 - 1 RCD Espanyol Fernandez, Olivan (Aleix Vidal, min. 90), Cabrera, Gomez, Calero (Edu Expósito, min. 57), Gil (Rubén Sánchez, min. 90), Darder, Vinicius Souza, Melamed (Puado, min. 57), Joselu, Braithwaite (Simo, min. 86) Goles 1-0: min. 7, Marcos Alonso. 1-1: min. 73, Joselu.

Árbitro Antonio Mateu Lahoz. Amonestó a Ansu Fati, Brian Oliván, Gavi, Cabrera, Calero, Ferran Torres, Edu Expósito, Pedri, Raphinha, Puado, Xavi y expulsó a Jordi Alba y Vinicius Souza.

Incidencias Partido disputado en el Camp Nou ante 88.095 espectadores

El plan le salió a Xavi a la perfección. El Barça cercó la meta de Álvaro Fernández en el inicio, avisó con un mano a mano de Gavi tras ganar un balón a la espalda de los centrales y acto seguido abrió la cuenta tras un saque de esquina en el que Christensen y Marcos Alonso se asociaron para que éste último se estrenara como goleador en Liga. El tanto no fue más que una consecuencia del juego y no varió el escenario de una primera mitad en la que el cuadro azulgrana mantuvo la presión tras pérdida y en la que de nuevo Marcos Alonso y después Raphinha en dos ocasiones pudieron ampliar la cuenta antes del paso por vestuarios.

Tras la reanudación, el Espanyol comenzó a asumir riesgos. Los pupilos de Diego Martínez adelantaron filas, apareció el talento de Darder en la medular para hacerse con la manija y el partido cambió de forma radical. Del monopolio del balón azulgrana en la primera mitad se pasó a un encuentro en el que ahora el peligro para los pericos estaba en las posibles pérdidas de balón y en las transiciones que los culés podían hacer gracias a la velocidad de los Raphinha, Ansu Fati y compañía. Lewandowski tuvo una ocasión inmejorable pero remató desviado y Xavi entendió que en este nuevo escenario los suyos podían perder el control del choque.

La solución del técnico egarense fue un carrusel de cambios. Busquets ingresó para recuperar el mando del partido y Ferran y Dembélé lo hicieron para reforzar esa presión en campo contrario que tanto daño había hecho al Espanyol en el inicio de partido. Ese era el plan, pero algo había cambiado en el Espanyol y muy pronto iba a tener consecuencias. Joselu ganó su enésima disputa aérea y Marcos Alonso, sin querer, le pisó el talón dentro del área. El propio ariete anotó la pena máxima y puso el Camp Nou y el choque patas arriba, ya nada iba a ser igual. El partido entró en ebullición y Mateu Lahoz, el más rápido del oeste, desenfundó las tarjetas amarillas y repartió de lo lindo. En apenas cuatro minutos expulsó a Jordi Alba, Vinicius Souza y Cabrera, jugador que VAR mediante pudo regresar al terreno de juego. Fue el momento álgido en un partido que todavía pudo cambiar de signo si Christensen y Lewandowski no se hubieran topado con Álvaro Fernández, héroe perico en los instantes finales.