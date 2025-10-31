El Camp Nou aspira a albergar la final de la Champions 2029

David Hernández Viernes, 31 de octubre 2025, 11:55 | Actualizado 16:23h. Comenta Compartir

Buenas noticias para el Barcelona sobre su estadio. La UEFA ha anunciado que el Camp Nou está entre los candidatos para albergar la final de la Champions 2029. El remodelado hogar azulgrana competirá cara a cara frente a Wembley, el otro postulante. Además, el club culé ha dado un paso de gigante para acelerar su vuelta a casa con una prueba para conectar con la grada, la cual servirá de examen para las instalaciones.

Dos largos años han tenido que esperar los aficionados y jugadores del Barça para regresar al Camp Nou. El club anunció este viernes finalmente su reapertura, que se producirá mediante un entrenamiento de puertas abiertas el 7 de noviembre. Esta ansiada vuelta lleva un año de retraso según la previsión inicial de las obras. El Camp Nou supera la primera fase de su remodelación y se adentrará en la segunda, que pretende ampliar el aforo hasta las 105.000 localidades. Mientras se desarrolla la ampliación, el uso del estadio estará limitado, como le sucedió al Real Madrid en la temporada posterior a la pandemia, en la que apenas contaba con 50.000 aficionados en el Santiago Bernabéu.

De cara al regreso anunciado, serán 23.000 los espectadores que podrán acudir a la zona de Tribuna y Gol Sur, los sectores para los que el ayuntamiento de la Ciudad Condal concedió la licencia de primera ocupación. La idea del club es comprobar mediante esta prueba el correcto funcionamiento de los sistemas, accesos e instalaciones para garantizar la máxima tranquilidad a sus aficionados.

Aún no se ha anunciado el regreso del campo para los partidos oficiales, pero esta decisión dependerá en gran medida de lo que suceda el día 7. En caso de ir todo bien, en el Barça se sueña con la reapertura definitiva tras el parón de selecciones. El momento ideal sería el partido contra el Athletic del 22 de noviembre, un equipo con el que guarda una fuerte rivalidad últimamente.

Mensaje de ilusión

Por ahora, la vuelta supondría una pérdida de aforo, ya que los que caben en el actual Camp Nou se sitúan muy por debajo de los 50.000 que entran en Montjuic. En cualquier caso, el club mencionó en su comunicado que el equipo está ilusionado por recibir a sus aficionados en su nueva casa en un día en el que la recaudación de las entradas será donada al proyecto Pulseras Blaugranas. Todas las dudas sembradas que rodean a los espectadores que acudan serán resueltas mediante las «recomendaciones de movilidad» que el Barça anunciará próximamente.