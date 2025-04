El Barça pide a la RFEF una nueva licencia para Olmo y Pau Víctor

Colpisa Martes, 31 de diciembre 2024, 21:19 Comenta Compartir

El Barcelona ha tenido que acudir a una vía que, hasta el momento, no se había contemplado en lo que respecta a la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. El club había llegado a dos acuerdos para la venta de los palcos vips del Camp Nou que le iban a reportar 100 millones. Un cuantía que permitiría al equipo a ambos jugadores y, además, llegar a la regla 1:1 para fichar. Sin embargo, LaLiga no ha dado el visto bueno a esta medida ya que, según argumentan, no cuentan con todas las garantías de pago de dichos acuerdos.

Ante esta situación, en la que pedían que el club entregase dichas garantías, el Barcelona solamente ha podido certificar el ingreso de uno de ellos. Por tanto, LaLiga no ha podido dar luz verde a estas inscripciones de momento. Ante este nuevo contratiempo, el siguiente plan que ha puesto en marcha la entidad es pedir a la Federación una nueva licencia para los dos jugadores.

Ahora la decisión pasa a manos de la Federación, que será quien tenga que pronunciarse al respecto, así como LaLiga, que es quien se encarga de tramitar las fichas. Además, desde el Barcelona han desmentido uno de los rumores que circulaban en torno a este asunto: que hubiesen solicitado una moratoria de tres días para presentar más documentación.