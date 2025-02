Messi fabrica una cómoda goleada al Valladolid

JESÚS BALLESTEROs Martes, 29 de octubre 2019, 00:40 | Actualizado 23:33h. Comenta Compartir

El Barça recibe al Valladolid seis días después de ofrecer una imagen muy pobre en Praga que no tapó ni la victoria ante el Slavia (1-2) en la Liga de Campeones. Ha habido tiempo de sobra, debido al apazamiento del clásico, para analizar lo sucedido, hacer autocrítica y buscar soluciones porque un rival de más entidad no perdonará como hizo el equipo checo. Sin embargo, más allá del primer mensaje público de Marc-André ter Stegen invitando a la reflexión interna en grupo, no parece que haya habido ninguna reunión especial de la plantilla, que prefirió desconectar con dos días inesperados de descanso: viernes y sábado. La vida sigue y el motivo por el que se pasa de una actuación convincente en Eibar a un esperpento en Praga se queda en la zona del misterio.

Ernesto Valverde tiene la baja de Ousmané Dembélé, a quien todavía le falta por cumplir un partido de sanción por la tarjeta roja que vio ante el Sevilla antes del parón FIFA y del aplazamiento de un clásico que ahora sí podra jugar, salvo que se meta en otro lío, el 18 de diciembre. Tampoco fozará a Umtiti, quien tras brillar en Eibar en su reaparición fue baja en Praga por culpa de un golpe en la rodilla en un entrenamiento. Y recupera a Sergi Roberto, que pidió el cambio en Ipurua también por problemas en la rodilla.

Ansu Fati regresa al once más de un mes después de su última aparición con el conjunto azulgrana. El guineano deja en el banquillo a Griezmann para un partido en el que el Barça no puede permitirse demasiadas licencias. Aunque tenga un encuentro menos, ha perdido el liderato a manos de un sorprendente Granada y tiene la intención de recuperarlo lo antes posible. Leo Messi y Luis Suárez no descansan. Necesitan ritmo competitivo tras superar lesiones musculares en este arranque de curso.

El Valladolid llega en un gran momento, noveno clasificado tras completar su mejor partido liguero ante el Eibar (2-0) y encadenar cinco jornadas sin perder, con dos victorias y tres empates, entre ellos un 0-0 en Zorrila ante el Atlético y un 1-1 en San Mamés, donde el Barça perdió 1-0. Jordi Masip, ex portero del Barça, sólo ha encajado un gol en los últimos cuatro partidos. Y con Sergio González la temporada pasada sólo cayó de penalti en el Camp Nou (1-0). Sandro Ramírez, otro delantero de la cantera azulgrana, es baja por lesión, mientras que Rubén Alcaraz, quien pasó de niño por La Masia , es duda.

Aquella derrota en Granada se antoja lejana, muy lejana, porque no cae el Barça desde entonces y ante el Valladolid volvió a resolver el choque de forma comodísima. Sin apenas tensión y resolviendo casi andando. Tal como suena y sin ánimo de ofender a nadie, con Messi brillante, capaz de regalar tantos goles como los que marcó. Ninguna suerte futbolística le fue esquiva contra el Valladolid, al que desarmó cuando y como quiso.

Barcelona Ter Stegen, Semedo, Lenglet, Piqué, Jordi Alba (Sergi Roberto, min. 78), Busquets, De Jong (Rakitic, min. 60), Arturo Vidal, Messi, Luis Suárez y Ansu Fati (Griezmann, min. 63). 5 - 1 Valladolid Masip, Kiko Olivas, Joaquín, Fede Barba, Pedro Porro, Anuar (Hervias, min. 53), Míchel, Nacho (Salisu, min. 32), Waldo, Sergi Guardiola y Óscar Plano (Enes Unal, min. 66) GOLES: 1-0. min. 2. Lenglet. 1-1. min. 15. Kiko Olivas. 2-1. min. 29. Arturo Vidal. 3-1. min.34. Messi. 4-1. min. 75. Messi. 5-1. min. 77. Luis Suárez.

ÁRBIRO: Alberola Rojas (Castilla-La Mancha). Amonestó a Joaquín y Sergi Guardiola.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 11ª jornada de Liga, disputado en el Camp Nou. 59.896 espectadores.

