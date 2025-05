El Barça tiene licencia para soñar

Ni los más optimistas soñaban con una semana tan redonda como la que ha completado el Barcelona. El conjunto que dirige Hansi Flick ha pasado ... en apenas tres días por encima del Bayern de Múnich y del Real Madrid en el Santiago Bernabéu en dos exhibiciones corales que pueden ser el punto de inflexión definitivo para el equipo azulgrana. Los culés no solo han perdido el miedo a las grandes citas, sino que ahora tienen motivos de sobra para creer que puede ser su año. Hay licencia para soñar en la Ciudad Condal.

Y es que la semana que afrontaba el Barcelona era una prueba en toda regla. Los culés habían comenzado la temporada como un tiro pero tras ellos estaba todavía la sospecha de qué podía pasar cuando tuvieran enfrente a los colosos del fútbol europeo. Esos gigantes han estado delante y los Marc Casadó, Pedri, Lamine Yamal y compañía no han menguado. El Barça se ha doctorado y ha demostrado que el proyecto de Flick, por el momento, no tiene fisuras. No es de extrañar que el germano estuviera pletórico en rueda de prensa. «Hemos hecho un gran trabajo. Todos dieron el cien por cien. Lo han celebrado en el vestuario y eso es bueno. Ahora hay más confianza de la que ya había», afirmó.

Esa confianza se pudo ver en un equipo que muere en el terreno de juego por las ideas de su técnico. El Barça va líder de la Liga con 30 puntos de 33 posibles y ha completado una semana en la que ha demostrado que sus ideas no eran disparatadas. La presión en campo contrario y la línea defensiva a cincuenta metros de la portería de Iñaki Peña desorientaron al Bayern de Múnich y, sobre todo, a un Real Madrid incapaz de entender que el riesgo asumido por los azulgrana era una trampa a Mbappé.

Pasados estos dos envites, el panorama que se le presenta al Barça es más que favorable. Los azulgranas no tienen partido entre semana y podrán preparar con tiempo el derbi contra el Espanyol en el Lluis Companys, mientras que luego jugarán en Liga contra Real Sociedad y Celta y en Champions frente al Estrella Roja y el Brest antes de cerrar el mes de noviembre. Serán compromisos exigentes, pero Flick podrá contar por fin con un equipo en el que tendrá una mayor profundidad de plantilla. El germano dio minutos en el Bernabéu a Fermín López, Gavi, Frenkie de Jong y Dani Olmo, cuatro jugadores que hasta hace poco no podían estar en la rotación y que servirán para que los azulgrana puedan dosificar efectivos y seguir con el ritmo tan exigente que marca Flick con sus planteamientos.

Presentación en el Bernabéu

El primer impresionado del nivel mostrado por el Barcelona fue un Santiago Bernabéu estupefacto ante lo que ocurrió en el terreno de juego. El buen hacer de los blancos el pasado curso y el rutilante fichaje de Kylian Mbappé hacían presagiar un paseo militar en la Liga, algo que quedó totalmente descartado tras el encuentro de este sábado. El Barça se presentó con honores en la casa del eterno rival y recordó a otras exhibiciones de las últimas dos décadas como el 0-3 liderado por Ronaldinho, el 2-6 de la de Pep Guardiola o el 0-4 de 2015 con el que la MSN trituró a la defensa madridista. En todas ellas los culés terminaron completando una gran temporada y levantando una orejona que se resiste desde nueve años.