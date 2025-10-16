HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Robert Lewandowski, durante un partido con Polonia. Afp
Fútbol

El Barça y Lewandowski se alejan

En el club culé no entienden que forzara para jugar con Polonia pese a tener molestias y congelan su renovación

Daniel Panero

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:05

La relación del Barcelona y Robert Lewandowski no pasa por su mejor momento. Pese a que la temporada pasada el punta polaco firmó un gran ... curso, con 42 goles incluidos entre todas las competiciones, lo cierto es que en la planta noble del club culé andan con la mosca detrás de la oreja después de que el jugador forzara para estar con su selección pese a tener molestias. Lewandowski ha vuelto lesionado y eso complica aún más una renovación que se ha congelado a la espera de nuevos acontecimientos.

